Giá ABBC Coin hôm nay

Giá ABBC Coin (ABBC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003342, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ABBC sang VND là ₫ 0.003342 mỗi ABBC.

ABBC Coin hiện xếp hạng #1354 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.03M, với nguồn cung lưu hành 905.30M ABBC. Trong vòng 24 giờ qua, ABBC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003342 (thấp) đến ₫ 0.003342 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 54,056.53615, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.70286006546679905.

Về hiệu suất ngắn hạn, ABBC biến động 0.00% trong giờ qua và -0.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 0.00.

Thông tin thị trường ABBC Coin (ABBC)

Xếp hạng No.1354 Vốn hóa thị trường ₫ 3.03M₫ 3.03M ₫ 3.03M Khối lượng (24H) ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.09M₫ 4.09M ₫ 4.09M Nguồn cung lưu thông 905.30M 905.30M 905.30M Nguồn cung tối đa 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 Tổng cung 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 Tỷ lệ lưu hành 73.89% Blockchain công khai ABBC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ABBC Coin là ₫ 3.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 0.00. Nguồn cung lưu hành của ABBC là 905.30M, với tổng nguồn cung là 907217636.86000007. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.09M.