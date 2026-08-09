Giá STABLE hôm nay

Giá STABLE (STABLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.032611, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STABLE sang VND là ₫ 0.032611 mỗi STABLE.

STABLE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- STABLE. Trong vòng 24 giờ qua, STABLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.032431 (thấp) đến ₫ 0.033532 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, STABLE biến động +0.48% trong giờ qua và +2.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 81.43K.

Thông tin thị trường STABLE (STABLE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 81.43K₫ 81.43K ₫ 81.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.26B₫ 3.26B ₫ 3.26B Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai STABLE

Vốn hoá thị trường hiện tại của STABLE là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 81.43K. Nguồn cung lưu hành của STABLE là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.26B.