Giá ARPA hôm nay

Giá ARPA (ARPA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008734, biến động 0.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARPA sang VND là ₫ 0.008734 mỗi ARPA.

ARPA hiện xếp hạng #872 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.27M, với nguồn cung lưu hành 1.52B ARPA. Trong vòng 24 giờ qua, ARPA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008498 (thấp) đến ₫ 0.008979 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,240.85560311009351385, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 91.75892357707560.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARPA biến động -0.60% trong giờ qua và +5.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.29K.

Thông tin thị trường ARPA (ARPA)

Xếp hạng No.872 Vốn hóa thị trường ₫ 13.27M₫ 13.27M ₫ 13.27M Khối lượng (24H) ₫ 71.29K₫ 71.29K ₫ 71.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 17.47M₫ 17.47M ₫ 17.47M Nguồn cung lưu thông 1.52B 1.52B 1.52B Tổng cung 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 Ngày phát hành 2019-04-26 00:00:00 Giá phát hành ₫ 526.30₫ 526.30 ₫ 526.30 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARPA là ₫ 13.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.29K. Nguồn cung lưu hành của ARPA là 1.52B, với tổng nguồn cung là 1999999999.98773854. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.47M.