Giá ARPA(ARPA)
Giá ARPA (ARPA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008734, biến động 0.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARPA sang VND là ₫ 0.008734 mỗi ARPA.
ARPA hiện xếp hạng #872 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.27M, với nguồn cung lưu hành 1.52B ARPA. Trong vòng 24 giờ qua, ARPA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008498 (thấp) đến ₫ 0.008979 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,240.85560311009351385, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 91.75892357707560.
Về hiệu suất ngắn hạn, ARPA biến động -0.60% trong giờ qua và +5.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.29K.
No.872
2019-04-26 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của ARPA là ₫ 13.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.29K. Nguồn cung lưu hành của ARPA là 1.52B, với tổng nguồn cung là 1999999999.98773854. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.47M.
-0.60%
+0.94%
+5.66%
+5.66%
Theo dõi biến động giá của ARPA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2.14033185
|+0.94%
|30 ngày
|₫ +0.000081
|+0.93%
|60 ngày
|₫ +0.000597
|+7.33%
|90 ngày
|₫ -0.002042
|-18.95%
Hôm nay, ARPA đã biến động ₫ +2.14033185 (+0.94%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000081 (+0.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARPA đã biến động ₫ +0.000597 (+7.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002042 (-18.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ARPA (ARPA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá ARPA.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ARPA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ARPA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ARPA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.008562上方。当前价格0.008594位于S1与R1之间，处于枢纽体系的上半区。多空双方在此区间内展开激烈博弈，市场结构维持震荡整理形态。指标一致性显示，短期趋势尚未发生根本性偏移。 MACD呈现金叉状态，快线向上穿越慢线，动能出现短期聚集迹象。RSI指数位于中性区域，数值未触及超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标同步反映当前波动率平稳，均线组尚未发出明确的方向信号，EMA排列紧密，市场缺乏单边驱动力量，买卖盘力量分布相对均衡。 上方近端阻力位于R1价位0.008602，距离当前价格约0.09%；远端参考位为R2价位0.008630。下方近端支撑位于S1价位0.008534，距离当前价格约0.70%；关键防守位为S2价位0.008494。这些价位构成了当前交易区间的边界，价格一旦突破任一界限，将导致短期结构属性发生改变。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ARPA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
ARPA (ARPA) là một giải pháp dựa trên blockchain cho phép tính toán bảo mật, nhằm cung cấp dịch vụ trao đổi dữ liệu an toàn và tính toán được mã hóa. Nó sử dụng tính toán đa bên an toàn (MPC) để tách rời công dụng của dữ liệu khỏi quyền sở hữu, đảm bảo rằng dữ liệu có thể được sử dụng mà không bị tiết lộ. Điều này cho phép các thực thể phân tích và sử dụng dữ liệu trong khi vẫn bảo vệ thông tin cá nhân. Token của ARPA, ARPA, được sử dụng trong hệ sinh thái với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả làm phương tiện trao đổi và khuyến khích sự tham gia của mạng lưới. Các trường hợp sử dụng chính của dự án nằm trong các ngành yêu cầu mức độ bảo mật và riêng tư dữ liệu cao, như tài chính, y tế và trí tuệ nhân tạo.
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ARPA cam kết cung cấp khả năng tính toán riêng và các giải pháp truyền dữ liệu an toàn cho các doanh nghiệp và cá nhân. Dựa trên thuật toán mật mã đa bên bảo mật tiên tiến (MPC), mạng điện toán bảo mật ARPA có thể đóng vai trò như một lớp giao thức (Lớp 2) để cung cấp khả năng tính toán quyền riêng tư cho bất kỳ chuỗi công cộng nào và trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng hiệu quả, an toàn và mạng điện toán ARPA hiệu quả. Các ứng dụng kinh doanh bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu. Dữ liệu kinh doanh và cá nhân có thể được phân tích hoặc sử dụng một cách an toàn trên mạng điện toán ARPA mà không sợ bị lộ dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Để hiểu thêm về ARPA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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