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Giá ARPA theo thời gian thực hôm nay là 0.008734 VND. Vốn hoá thị trường của ARPA là 13,272,069.35031850840836 VND. Theo dõi cập nhật giá ARPA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ARPA theo thời gian thực hôm nay là 0.008734 VND. Vốn hoá thị trường của ARPA là 13,272,069.35031850840836 VND. Theo dõi cập nhật giá ARPA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ARPA(ARPA)

Giá theo thời gian thực 1 ARPA sang VND

₫229.83521
₫229.83521₫229.83521
+0.94%1D
VND
Biểu đồ giá ARPA (ARPA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:03:51 (UTC+8)

Giá ARPA hôm nay

Giá ARPA (ARPA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008734, biến động 0.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARPA sang VND là ₫ 0.008734 mỗi ARPA.

ARPA hiện xếp hạng #872 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.27M, với nguồn cung lưu hành 1.52B ARPA. Trong vòng 24 giờ qua, ARPA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008498 (thấp) đến ₫ 0.008979 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,240.85560311009351385, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 91.75892357707560.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARPA biến động -0.60% trong giờ qua và +5.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.29K.

Thông tin thị trường ARPA (ARPA)

No.872

₫ 13.27M
₫ 13.27M₫ 13.27M

₫ 71.29K
₫ 71.29K₫ 71.29K

₫ 17.47M
₫ 17.47M₫ 17.47M

1.52B
1.52B 1.52B

1,999,999,999.98773854
1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854

2019-04-26 00:00:00

₫ 526.30
₫ 526.30₫ 526.30

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARPA là ₫ 13.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.29K. Nguồn cung lưu hành của ARPA là 1.52B, với tổng nguồn cung là 1999999999.98773854. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.47M.

Lịch sử giá ARPA theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.008498
₫ 0.008498₫ 0.008498
Thấp nhất 24H
₫ 0.008979
₫ 0.008979₫ 0.008979
Cao nhất 24H

₫ 0.008498
₫ 0.008498₫ 0.008498

₫ 0.008979
₫ 0.008979₫ 0.008979

₫ 7,240.85560311009351385
₫ 7,240.85560311009351385₫ 7,240.85560311009351385

₫ 91.75892357707560
₫ 91.75892357707560₫ 91.75892357707560

-0.60%

+0.94%

+5.66%

+5.66%

Lịch sử giá theo VND của ARPA (ARPA)

Theo dõi biến động giá của ARPA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2.14033185+0.94%
30 ngày₫ +0.000081+0.93%
60 ngày₫ +0.000597+7.33%
90 ngày₫ -0.002042-18.95%
Biến động giá ARPA hôm nay

Hôm nay, ARPA đã biến động ₫ +2.14033185 (+0.94%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ARPA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000081 (+0.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ARPA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARPA đã biến động ₫ +0.000597 (+7.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ARPA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002042 (-18.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ARPA (ARPA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ARPA.

Phân tích ARPA

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ARPA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ARPA hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ARPA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ARPA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.008562上方。当前价格0.008594位于S1与R1之间，处于枢纽体系的上半区。多空双方在此区间内展开激烈博弈，市场结构维持震荡整理形态。指标一致性显示，短期趋势尚未发生根本性偏移。 MACD呈现金叉状态，快线向上穿越慢线，动能出现短期聚集迹象。RSI指数位于中性区域，数值未触及超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标同步反映当前波动率平稳，均线组尚未发出明确的方向信号，EMA排列紧密，市场缺乏单边驱动力量，买卖盘力量分布相对均衡。 上方近端阻力位于R1价位0.008602，距离当前价格约0.09%；远端参考位为R2价位0.008630。下方近端支撑位于S1价位0.008534，距离当前价格约0.70%；关键防守位为S2价位0.008494。这些价位构成了当前交易区间的边界，价格一旦突破任一界限，将导致短期结构属性发生改变。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ARPA?

Giá token ARPA bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng công nghệ tính toán bảo mật quyền riêng tư của ARPA
3. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp với doanh nghiệp
4. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
5. Khối lượng giao dịch và thanh khoản
6. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các đồng tiền ẩn danh
7. Sự cạnh tranh từ các dự án tập trung vào quyền riêng tư khác
8. Các bản nâng cấp mạng lưới và những phát triển kỹ thuật
9. Nhu cầu đầu cơ của nhà đầu tư và hoạt động của các “cá voi” trên thị trường
10. Tỷ lệ chấp nhận blockchain trên phạm vi rộng hơn

Tại sao mọi người muốn biết giá ARPA hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ARPA hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư của mình, xác định cơ hội mua hoặc bán, theo dõi xu hướng thị trường và đánh giá hiệu suất đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm vào và thoát lệnh một cách hiệu quả.

Dự đoán giá ARPA

Dự đoán giá ARPA (ARPA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ARPA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ARPA (ARPA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ARPA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ARPA sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ARPA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ARPA.

Giới thiệu ARPA

ARPA (ARPA) là một giải pháp dựa trên blockchain cho phép tính toán bảo mật, nhằm cung cấp dịch vụ trao đổi dữ liệu an toàn và tính toán được mã hóa. Nó sử dụng tính toán đa bên an toàn (MPC) để tách rời công dụng của dữ liệu khỏi quyền sở hữu, đảm bảo rằng dữ liệu có thể được sử dụng mà không bị tiết lộ. Điều này cho phép các thực thể phân tích và sử dụng dữ liệu trong khi vẫn bảo vệ thông tin cá nhân. Token của ARPA, ARPA, được sử dụng trong hệ sinh thái với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả làm phương tiện trao đổi và khuyến khích sự tham gia của mạng lưới. Các trường hợp sử dụng chính của dự án nằm trong các ngành yêu cầu mức độ bảo mật và riêng tư dữ liệu cao, như tài chính, y tế và trí tuệ nhân tạo.

Hướng dẫn mua & đầu tư ARPA tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ARPA? Mua ARPA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ARPA. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ARPA (ARPA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ARPA sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ARPA (ARPA)

Bạn có thể làm gì với ARPA

Sở hữu ARPA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ARPA (ARPA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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ARPA (ARPA) là gì

ARPA cam kết cung cấp khả năng tính toán riêng và các giải pháp truyền dữ liệu an toàn cho các doanh nghiệp và cá nhân. Dựa trên thuật toán mật mã đa bên bảo mật tiên tiến (MPC), mạng điện toán bảo mật ARPA có thể đóng vai trò như một lớp giao thức (Lớp 2) để cung cấp khả năng tính toán quyền riêng tư cho bất kỳ chuỗi công cộng nào và trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng hiệu quả, an toàn và mạng điện toán ARPA hiệu quả. Các ứng dụng kinh doanh bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu. Dữ liệu kinh doanh và cá nhân có thể được phân tích hoặc sử dụng một cách an toàn trên mạng điện toán ARPA mà không sợ bị lộ dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nguồn ARPA

Để hiểu thêm về ARPA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ARPA
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ARPA

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:03:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ARPA (ARPA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ARPA

ARPA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ARPA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ARPA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ARPA (ARPA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ARPA theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ARPA/USDT
₫229.861525
₫229.861525₫229.861525
+0.98%
8.16M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ARPA sang VND

Số lượng

ARPA
ARPA
VND
VND

1 ARPA = 229.83521 VND