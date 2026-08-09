Giá Bitway hôm nay

Giá Bitway (BTW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,170412, biến động 4,19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTW sang VND là ₫ 0,170412 mỗi BTW.

Bitway hiện xếp hạng #221 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 374.91M, với nguồn cung lưu hành 2.20B BTW. Trong vòng 24 giờ qua, BTW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,138658 (thấp) đến ₫ 0,220629 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3 377,143839149541715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 202,27819546644622165.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTW biến động -2,07% trong giờ qua và +107,45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.21M.

Thông tin thị trường Bitway (BTW)

Xếp hạng No.221 Vốn hóa thị trường ₫ 374.91M₫ 374.91M ₫ 374.91M Khối lượng (24H) ₫ 2.21M₫ 2.21M ₫ 2.21M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1,70B₫ 1,70B ₫ 1,70B Nguồn cung lưu thông 2.20B 2.20B 2.20B Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Tổng cung 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Tỷ lệ lưu hành 22,00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitway là ₫ 374.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.21M. Nguồn cung lưu hành của BTW là 2.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1,70B.