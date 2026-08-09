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Giá Bitway theo thời gian thực hôm nay là 0,170412 VND. Vốn hoá thị trường của BTW là 374 906 400 VND. Theo dõi cập nhật giá BTW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Bitway theo thời gian thực hôm nay là 0,170412 VND. Vốn hoá thị trường của BTW là 374 906 400 VND. Theo dõi cập nhật giá BTW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Bitway(BTW)

Giá theo thời gian thực 1 BTW sang VND

₫4 453,787435
₫4 453,787435₫4 453,787435
-4.19%1D
VND
Biểu đồ giá Bitway (BTW) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:49:30 (UTC+8)

Giá Bitway hôm nay

Giá Bitway (BTW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,170412, biến động 4,19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTW sang VND là ₫ 0,170412 mỗi BTW.

Bitway hiện xếp hạng #221 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 374.91M, với nguồn cung lưu hành 2.20B BTW. Trong vòng 24 giờ qua, BTW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,138658 (thấp) đến ₫ 0,220629 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3 377,143839149541715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 202,27819546644622165.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTW biến động -2,07% trong giờ qua và +107,45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.21M.

Thông tin thị trường Bitway (BTW)

No.221

₫ 374.91M
₫ 374.91M₫ 374.91M

₫ 2.21M
₫ 2.21M₫ 2.21M

₫ 1,70B
₫ 1,70B₫ 1,70B

2.20B
2.20B 2.20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

22,00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitway là ₫ 374.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.21M. Nguồn cung lưu hành của BTW là 2.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1,70B.

Lịch sử giá Bitway theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,138658
₫ 0,138658₫ 0,138658
Thấp nhất 24H
₫ 0,220629
₫ 0,220629₫ 0,220629
Cao nhất 24H

₫ 0,138658
₫ 0,138658₫ 0,138658

₫ 0,220629
₫ 0,220629₫ 0,220629

₫ 3 377,143839149541715
₫ 3 377,143839149541715₫ 3 377,143839149541715

₫ 202,27819546644622165
₫ 202,27819546644622165₫ 202,27819546644622165

-2,07%

-4,19%

+107,45%

+107,45%

Lịch sử giá theo VND của Bitway (BTW)

Theo dõi biến động giá của Bitway trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -194,77475579-4,19%
30 ngày₫ +0,106618+167,12%
60 ngày₫ +0,082725+94,34%
90 ngày₫ +0,151917+821,39%
Biến động giá Bitway hôm nay

Hôm nay, BTW đã biến động ₫ -194,77475579 (-4,19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bitway trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0,106618 (+167,12%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bitway trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BTW đã biến động ₫ +0,082725 (+94,34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bitway trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0,151917 (+821,39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bitway (BTW)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bitway.

Phân tích Bitway

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bitway. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Bitway hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BTW: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

BTW_USDT在4小时周期内运行于0.228092水平，价格明显脱离了0.19702的中枢区域。当前价格位于R2枢纽点0.20625之上，呈现出高位独立行情。均线系统尚未提供有效的支撑确认，多空结构在枢纽体系之外呈现分散状态。市场缺乏明确的结构层级依托，价格与核心波动区间存在较大偏离。 MACD指标录得金叉信号，动能指标显示出短期向上发散的形态。RSI已进入超买区域，表明短期内买盘力量过度集中。快慢指标出现分层现象，价格上行速率与震荡指标之间存在背离。波动率维持高位，动能分布不均，短期交易拥挤度有所上升。StochRSI和KDJ数值处于高位钝化状态，进一步验证了当前动能的极端性。 近端参考价位为R2枢纽点0.20625，距离当前价格约9.5%。下方S1价位0.1927构成远端回撤参考，距离当前价格约15.5%。中枢0.19702作为结构平衡点，距离当前价格约13.6%。上方暂无既定枢纽阻力，下方支撑间距较大，价格波动空间较为开阔。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Bitway?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Bitway (BTW):

1. Động lực cung cầu trên thị trường
2. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
3. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử
4. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
5. Tin tức về quy định và những thay đổi trong chính sách
6. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và các mối quan hệ đối tác
7. Các sự kiện niêm yết và hủy niêm yết trên sàn giao dịch
8. Nghi vấn đầu cơ từ nhà đầu tư và hành vi thao túng thị trường
9. Tình hình kinh tế và mức độ áp dụng của các tổ chức tài chính
10. Các mô hình phân tích kỹ thuật và tín hiệu giao dịch

Tại sao mọi người muốn biết giá Bitway hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Bitway (BTW) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, nhận diện xu hướng thị trường, căn chỉnh thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật tình hình biến động thị trường nhằm quản lý rủi ro.

Dự đoán giá Bitway

Dự đoán giá Bitway (BTW) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BTW vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0,00%.
Dự đoán giá Bitway (BTW) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Bitway có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Bitway sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BTW cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Bitway.

Hướng dẫn mua & đầu tư Bitway tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Bitway? Mua BTW nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Bitway. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Bitway (BTW).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Bitway sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Bitway (BTW)

Bạn có thể làm gì với Bitway

Sở hữu Bitway mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Bitway (BTW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Bitway (BTW) là gì

Bitway là cổng thông tin về vốn trực tuyến, kết nối thanh khoản trên chuỗi với các cơ hội toàn cầu. Về cốt lõi, Bitway cung cấp một bộ sản phẩm, bao gồm Bitway Earn, một nền tảng quản lý tài sản trên chuỗi, và Bitway Chain, Layer 1 PoS tương thích với Bitcoin được xây dựng để hỗ trợ tài chính BTC gốc và các ứng dụng cấp doanh nghiệp.

Nguồn Bitway

Để hiểu thêm về Bitway, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Bitway
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bitway

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:49:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Bitway (BTW)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Bitway

BTW USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BTW với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BTW USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Bitway (BTW) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bitway theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BTW/USDT
₫4 510,12785
₫4 510,12785₫4 510,12785
-3,71%
12.39M (USDT)
BTW/USDC
₫4 493,81255
₫4 493,81255₫4 493,81255
-3,85%
315.39K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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BTW
BTW
VND
VND

1 BTW = 4 484,39178 VND