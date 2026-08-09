Giá Gala hôm nay

Giá Gala (GALA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001802, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GALA sang VND là ₫ 0.001802 mỗi GALA.

Gala hiện xếp hạng #156 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 87.56M, với nguồn cung lưu hành 48.59B GALA. Trong vòng 24 giờ qua, GALA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001773 (thấp) đến ₫ 0.00184 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 22,017.37861261780885890, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.97382815.

Về hiệu suất ngắn hạn, GALA biến động +0.44% trong giờ qua và +2.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 211.54K.

Thông tin thị trường Gala (GALA)

Xếp hạng No.156 Vốn hóa thị trường ₫ 87.56M₫ 87.56M ₫ 87.56M Khối lượng (24H) ₫ 211.54K₫ 211.54K ₫ 211.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 90.10M₫ 90.10M ₫ 90.10M Nguồn cung lưu thông 48.59B 48.59B 48.59B Nguồn cung tối đa 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tổng cung 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 Tỷ lệ lưu hành 97.18% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gala là ₫ 87.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 211.54K. Nguồn cung lưu hành của GALA là 48.59B, với tổng nguồn cung là 48590527571.99544358. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 90.10M.