Giá Gala(GALA)
Giá Gala (GALA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001802, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GALA sang VND là ₫ 0.001802 mỗi GALA.
Gala hiện xếp hạng #156 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 87.56M, với nguồn cung lưu hành 48.59B GALA. Trong vòng 24 giờ qua, GALA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001773 (thấp) đến ₫ 0.00184 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 22,017.37861261780885890, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.97382815.
Về hiệu suất ngắn hạn, GALA biến động +0.44% trong giờ qua và +2.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 211.54K.
No.156
97.18%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Gala là ₫ 87.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 211.54K. Nguồn cung lưu hành của GALA là 48.59B, với tổng nguồn cung là 48590527571.99544358. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 90.10M.
+0.44%
-0.66%
+2.15%
+2.15%
Theo dõi biến động giá của Gala trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.31504888
|-0.66%
|30 ngày
|₫ -0.000375
|-17.23%
|60 ngày
|₫ -0.000712
|-28.33%
|90 ngày
|₫ -0.002196
|-54.93%
Hôm nay, GALA đã biến động ₫ -0.31504888 (-0.66%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000375 (-17.23%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GALA đã biến động ₫ -0.000712 (-28.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002196 (-54.93%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Gala (GALA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Gala.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Gala. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GALA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
GALA_USDT在4小时周期内运行于0.001752枢纽点下方。价格处于S2与中枢之间的低位区间。均线系统呈现多头排列的一致性。MACD金叉确认短期买盘动能集中。快慢指标同向显示上涨动力维持。RSI处于中性区域，未出现极端偏离。波动率收缩暗示变盘节点临近。近端阻力位于0.001773，距离现价1.2%。上方关键压力位0.001789，距离现价2.1%。下方支撑参考0.001752枢纽点本身。远端防守价位0.001773提供缓冲空间。多空双方在狭窄区间内博弈。价格需突破0.001789方可打开上行空间。当前结构偏向震荡修复形态。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Gala có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
GALA (GALA) là token tiện ích bản địa của hệ sinh thái Gala Games, một nền tảng được thiết kế để phân cấp ngành công nghiệp game bằng cách cho phép người chơi kiểm soát tài sản trong game của họ. Token GALA được sử dụng cho việc quản trị, cho phép những người giữ token bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, và cho các giao dịch trong nền tảng Gala Games, bao gồm việc mua các mặt hàng và tài sản trong game. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, GALA hoạt động dưới cơ chế đồng thuận proof-of-stake. Số lượng token được cố định, với một phần được phân bổ cho các nhà điều hành nút giúp bảo mật mạng và xác nhận giao dịch. Là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái Gala Games, GALA nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc tạo ra và sở hữu một làn sóng mới của các trò chơi và thế giới ảo dựa trên blockchain do người chơi sở hữu.
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Gala Games được thành lập với một mục tiêu duy nhất: trao quyền trở lại cho các game thủ. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại sự tự do thông qua việc chơi. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã bắt tay vào một trong những dự án phát triển đầy tham vọng nhất cho đến nay - việc tạo ra Hệ sinh thái Gala Games. Được thành lập bởi Eric Schiermeyer (người đồng sáng lập Zynga và huyền thoại gaming), Wright Thurston (một trong những thợ đào lớn đầu tiên trong không gian tiền điện tử và người nắm giữ nhiều bằng sáng chế về công nghệ blockchain) và Michael McCarthy (Giám đốc sáng tạo đằng sau các trò chơi nổi tiếng chẳng hạn như Farmville 2), Gala Games ở đây để xác định lại về cơ bản cả không gian trò chơi và blockchain. Trò chơi đầu tiên do Gala Games phát hành, Town Star, là một trò chơi mô phỏng nông trại trông đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc, trong đó người dùng xây dựng một trang trại để cạnh tranh trong các cuộc thi hàng tuần. Tại nhiều nơi khác nhau, NFT có thể được sử dụng trong trò chơi để cung cấp tiền thưởng nhưng không bắt buộc để chơi, vui chơi hoặc cạnh tranh. Mirandus, MMORPG/Adventure Simulator hiện đang được phát triển bởi Gala Games đang làm việc để xác định lại hoàn toàn cả lộ trình phát triển trò chơi, cũng như mô hình trò chơi bằng cách đặt quyền lực vào tay người chơi và trao cho họ quyền kiểm soát cuối cùng đối với trò chơi trong trò chơi nền kinh tế.
Để hiểu thêm về Gala, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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