Giá 2u2 hôm nay

Giá 2u2 (2U2) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00482, biến động 13.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 2U2 sang VND là ₫ 0.00482 mỗi 2U2.

2u2 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 2U2. Trong vòng 24 giờ qua, 2U2 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00424 (thấp) đến ₫ 0.00685 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 2U2 biến động -17.04% trong giờ qua và -51.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 27.18K.

Thông tin thị trường 2u2 (2U2)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 27.18K₫ 27.18K ₫ 27.18K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 9.64M₫ 9.64M ₫ 9.64M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của 2u2 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 27.18K. Nguồn cung lưu hành của 2U2 là --, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 9.64M.