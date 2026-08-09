Giá Grvt hôm nay

Giá Grvt (GRVT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2871, biến động 2.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRVT sang VND là ₫ 0.2871 mỗi GRVT.

Grvt hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GRVT. Trong vòng 24 giờ qua, GRVT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2742 (thấp) đến ₫ 0.3095 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRVT biến động +0.52% trong giờ qua và +15.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 276.39K.

Thông tin thị trường Grvt (GRVT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 276.39K₫ 276.39K ₫ 276.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 287.10M₫ 287.10M ₫ 287.10M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grvt là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 276.39K. Nguồn cung lưu hành của GRVT là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 287.10M.