Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Bằng chứng công việc (PoW) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bằng chứng công việc (PoW). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65,040.34
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06977
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.02
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
4
Monero
Monero
XMR
$ 397.61
+0.21%
+3.73%
+9.28%
$ 7.45B
$ 12.72K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215.5
-0.09%
0.00%
+0.66%
$ 4.31B
$ 1.93K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.44
-0.33%
-1.22%
+2.36%
$ 3.51B
$ 40.32K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.47
0.00%
-0.77%
-2.42%
$ 1.01B
$ 8.24K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026184
+0.09%
-1.94%
+1.02%
$ 719.73M
$ 11.73M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09249
+0.97%
+0.17%
+14.01%
$ 714.32M
$ 10.53M
10
DASH
DASH
DASH
$ 31.06
-0.29%
-1.86%
-0.70%
$ 395.44M
$ 8.23K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.45
-0.14%
+1.33%
+13.75%
$ 290.21M
$ 5.88K
12
Decred
Decred
DCR
$ 13.026
+0.13%
+0.96%
-2.92%
$ 226.70M
$ 6.35K
13
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04187
+0.24%
-0.36%
+6.32%
$ 218.36M
$ 1.53M
14
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006662
+0.06%
-1.40%
+3.43%
$ 134.04M
$ 17.86B
15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.522
0.00%
+0.39%
-7.67%
$ 130.61M
$ 81.17K
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00378017
-0.18%
+0.00%
+1.38%
$ 69.60M
$ 2.52M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0928
-0.32%
-1.59%
+10.48%
$ 69.58M
$ 3.21K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004408
+0.14%
-1.87%
-0.54%
$ 61.12M
$ 254.45B
19
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.00356
+0.11%
-1.46%
+1.28%
$ 58.17M
$ 18.28M
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016139
-0.28%
-1.83%
+6.60%
$ 44.83M
$ 4.28M
21
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008745
+0.70%
-1.71%
+7.16%
$ 42.94M
$ 69.41M
22
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2158
+1.89%
-0.51%
-8.91%
$ 42.34M
$ 281.69K
23
Verge
Verge
XVG
$ 0.00218
-1.45%
+2.35%
+9.66%
$ 36.02M
$ 38.07M
24
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3378
-0.09%
-2.66%
-1.11%
$ 35.13M
$ 169.31K
25
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005037
-0.02%
-0.32%
+0.46%
$ 28.35M
$ 105.41M
26
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.922604
+0.33%
-0.01%
-4.29%
$ 27.87M
$ 417.80K
27
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.2471
-0.04%
+0.16%
+4.99%
$ 26.76M
$ 235.23K
28
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00958
0.00%
-6.08%
-18.05%
$ 21.03M
$ 6.31M
29
Verus
Verus
VRSC
$ 0.243222
0.00%
+0.10%
-9.22%
$ 19.62M
$ 1.81K
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2365
-0.67%
-1.05%
+8.93%
$ 19.60M
$ 238.55K
31
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04342
-0.37%
+7.36%
+9.96%
$ 17.97M
$ 1.49M
32
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.5151
+1.06%
-50.28%
-43.25%
$ 17.57M
$ 3.84M
33
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.0158
-0.38%
+2.20%
+11.54%
$ 16.46M
$ 687.96K
34
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6295
-0.06%
-2.26%
-4.90%
$ 11.78M
$ 116.38K
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.012101
-0.09%
+1.17%
+6.78%
$ 9.47M
$ 7.06M
36
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06454
+0.09%
-0.97%
-1.33%
$ 7.59M
$ 224.69K
37
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0.2298
0.00%
+2.54%
+1.95%
$ 6.95M
$ 32.87K
38
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0.065684
-0.04%
+0.04%
-1.42%
$ 6.90M
$ 163.05K
39
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.00046
-0.22%
0.00%
-1.92%
$ 6.49M
$ 28.32M
40
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000618
0.00%
+2.32%
-9.65%
$ 6.36M
$ 24.01M
41
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.0383
+0.03%
-0.34%
+4.33%
$ 5.14M
$ 1.77M
42
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3935
-0.10%
-3.46%
-15.67%
$ 4.29M
$ 138.95K
43
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
+0.01%
$ 4.09M
$ 58.98
44
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.55
0.00%
0.00%
-0.64%
$ 4.02M
$ 6.21
45
Diamond
Diamond
DMD
$ 1.027
-0.39%
-0.00%
-4.29%
$ 3.89M
$ 13.78K
46
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04321295
-0.13%
-0.00%
+0.40%
$ 3.21M
$ 7.42K
47
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005373
-0.30%
+2.81%
+2.19%
$ 3.15M
$ 27.95B
48
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01405139
+0.36%
-0.10%
+8.20%
$ 3.13M
$ 1.92K
49
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002536
+0.32%
-1.17%
+8.05%
$ 2.92M
$ 253.93M
50
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003155
0.00%
-5.60%
-1.00%
$ 2.86M
$ 59.10K

Câu hỏi thường gặp

Token Bằng chứng công việc (PoW) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bằng chứng công việc (PoW) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 123 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1341.74B.
Token Bằng chứng công việc (PoW) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bằng chứng công việc (PoW) được theo dõi trên MEXC, EVR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 87.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bằng chứng công việc (PoW) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 123 token Bằng chứng công việc (PoW), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bằng chứng công việc (PoW) phổ biến bao gồm BTC, DOGE, ZEC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bằng chứng công việc (PoW) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bằng chứng công việc (PoW) là khoảng $1341.74B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bằng chứng công việc (PoW), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.