Trong số các token Bằng chứng công việc (PoW) được theo dõi trên MEXC, EVR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 87.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.