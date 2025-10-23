Giá ChainOpera AI theo thời gian thực hôm nay là 13.0966 USD. Theo dõi cập nhật giá COAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COAI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá ChainOpera AI theo thời gian thực hôm nay là 13.0966 USD. Theo dõi cập nhật giá COAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COAI dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về COAI

Thông tin giá COAI

Whitepaper COAI

Website chính thức COAI

Tokenomics của COAI

Dự báo giá COAI

Lịch sử COAI

Hướng dẫn mua COAI

Chuyển đổi COAI sang fiat

COAI Spot

COAI USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo ChainOpera AI

Giá ChainOpera AI(COAI)

Giá theo thời gian thực 1 COAI sang USD

$13.047
$13.047$13.047
+17.73%1D
USD
Biểu đồ giá ChainOpera AI (COAI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:29:36 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ChainOpera AI (COAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 7.7708
$ 7.7708$ 7.7708
Thấp nhất 24H
$ 14.346
$ 14.346$ 14.346
Cao nhất 24H

$ 7.7708
$ 7.7708$ 7.7708

$ 14.346
$ 14.346$ 14.346

--
----

--
----

-5.10%

+17.73%

-19.78%

-19.78%

Giá thời gian thực của ChainOpera AI (COAI) là $ 13.0966. Trong 24 giờ qua, COAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 7.7708 và cao nhất là $ 14.346, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COAI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, COAI đã biến động -5.10% trong 1 giờ qua, +17.73% trong 24 giờ và -19.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M

$ 13.10B
$ 13.10B$ 13.10B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ChainOpera AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.03M. Nguồn cung lưu hành của COAI là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.10B.

Lịch sử giá theo USD của ChainOpera AI (COAI)

Theo dõi biến động giá của ChainOpera AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +1.964863+17.73%
30 ngày$ +13.0166+16,270.75%
60 ngày$ +13.0166+16,270.75%
90 ngày$ +13.0166+16,270.75%
Biến động giá ChainOpera AI hôm nay

Hôm nay, COAI đã biến động $ +1.964863 (+17.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ChainOpera AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +13.0166 (+16,270.75%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ChainOpera AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COAI đã biến động $ +13.0166 (+16,270.75%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ChainOpera AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +13.0166 (+16,270.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ChainOpera AI (COAI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ChainOpera AI.

ChainOpera AI (COAI) là gì

ChainOpera AI hỗ trợ trí tuệ cộng tác thông qua mạng lưới AI Agent do cộng đồng cùng sáng tạo và cùng vận hành. ChainOpera AI được xây dựng trên một ứng dụng siêu AI và cơ sở hạ tầng AI toàn diện, hỗ trợ nền kinh tế sáng tạo trong việc thiết kế, phân bổ và sử dụng AI Agent; đào tạo mô hình và suy luận hướng đến Agent trên GPU phân tán; và một blockchain gốc AI cho quyền sở hữu có thể xác minh, sự ghi nhận và tham gia minh bạch. ChainOpera đổi mới cách tạo ra và chia sẻ trí tuệ bằng cách liên kết người dùng, nhà phát triển và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thông qua các cơ chế tham gia chung, mở ra một kỷ nguyên mới của AI mở và cộng tác.

ChainOpera AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư ChainOpera AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake COAI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về ChainOpera AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch ChainOpera AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá ChainOpera AI (USD)

ChainOpera AI (COAI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ChainOpera AI (COAI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ChainOpera AI.

Xem ngay dự đoán giá ChainOpera AI!

Tokenomics của ChainOpera AI (COAI)

Hiểu rõ tokenomics của ChainOpera AI (COAI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token COAI ngay!

Cách mua ChainOpera AI (COAI)

Bạn đang tìm cách mua ChainOpera AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua ChainOpera AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

COAI/Tiền tệ địa phương

1 ChainOpera AI (COAI) sang VND
344,637.029
1 ChainOpera AI (COAI) sang AUD
A$20.168764
1 ChainOpera AI (COAI) sang GBP
9.691484
1 ChainOpera AI (COAI) sang EUR
11.263076
1 ChainOpera AI (COAI) sang USD
$13.0966
1 ChainOpera AI (COAI) sang MYR
RM55.267652
1 ChainOpera AI (COAI) sang TRY
549.664302
1 ChainOpera AI (COAI) sang JPY
¥1,990.6832
1 ChainOpera AI (COAI) sang ARS
ARS$19,091.175752
1 ChainOpera AI (COAI) sang RUB
1,067.241934
1 ChainOpera AI (COAI) sang INR
1,149.095684
1 ChainOpera AI (COAI) sang IDR
Rp218,276.579356
1 ChainOpera AI (COAI) sang PHP
765.627236
1 ChainOpera AI (COAI) sang EGP
￡E.623.005262
1 ChainOpera AI (COAI) sang BRL
R$70.72164
1 ChainOpera AI (COAI) sang CAD
C$18.204274
1 ChainOpera AI (COAI) sang BDT
1,597.523268
1 ChainOpera AI (COAI) sang NGN
19,174.993992
1 ChainOpera AI (COAI) sang COP
$50,959.52543
1 ChainOpera AI (COAI) sang ZAR
R.228.273738
1 ChainOpera AI (COAI) sang UAH
545.735322
1 ChainOpera AI (COAI) sang TZS
T.Sh.32,497.641308
1 ChainOpera AI (COAI) sang VES
Bs2,750.286
1 ChainOpera AI (COAI) sang CLP
$12,441.77
1 ChainOpera AI (COAI) sang PKR
Rs3,698.47984
1 ChainOpera AI (COAI) sang KZT
7,041.125058
1 ChainOpera AI (COAI) sang THB
฿430.22331
1 ChainOpera AI (COAI) sang TWD
NT$402.72045
1 ChainOpera AI (COAI) sang AED
د.إ48.064522
1 ChainOpera AI (COAI) sang CHF
Fr10.346314
1 ChainOpera AI (COAI) sang HKD
HK$101.760582
1 ChainOpera AI (COAI) sang AMD
֏5,000.543812
1 ChainOpera AI (COAI) sang MAD
.د.م120.881618
1 ChainOpera AI (COAI) sang MXN
$241.501304
1 ChainOpera AI (COAI) sang SAR
ريال49.11225
1 ChainOpera AI (COAI) sang ETB
Br1,968.811878
1 ChainOpera AI (COAI) sang KES
KSh1,686.973046
1 ChainOpera AI (COAI) sang JOD
د.أ9.2854894
1 ChainOpera AI (COAI) sang PLN
47.671624
1 ChainOpera AI (COAI) sang RON
лв57.363108
1 ChainOpera AI (COAI) sang SEK
kr123.239006
1 ChainOpera AI (COAI) sang BGN
лв22.002288
1 ChainOpera AI (COAI) sang HUF
Ft4,396.266688
1 ChainOpera AI (COAI) sang CZK
274.242804
1 ChainOpera AI (COAI) sang KWD
د.ك4.0075596
1 ChainOpera AI (COAI) sang ILS
43.087814
1 ChainOpera AI (COAI) sang BOB
Bs90.235574
1 ChainOpera AI (COAI) sang AZN
22.26422
1 ChainOpera AI (COAI) sang TJS
SM120.48872
1 ChainOpera AI (COAI) sang GEL
35.36082
1 ChainOpera AI (COAI) sang AOA
Kz11,982.210306
1 ChainOpera AI (COAI) sang BHD
.د.ب4.9243216
1 ChainOpera AI (COAI) sang BMD
$13.0966
1 ChainOpera AI (COAI) sang DKK
kr84.211138
1 ChainOpera AI (COAI) sang HNL
L342.999954
1 ChainOpera AI (COAI) sang MUR
595.371436
1 ChainOpera AI (COAI) sang NAD
$228.53567
1 ChainOpera AI (COAI) sang NOK
kr131.227932
1 ChainOpera AI (COAI) sang NZD
$22.788084
1 ChainOpera AI (COAI) sang PAB
B/.13.0966
1 ChainOpera AI (COAI) sang PGK
K54.874754
1 ChainOpera AI (COAI) sang QAR
ر.ق47.671624
1 ChainOpera AI (COAI) sang RSD
дин.1,323.542396
1 ChainOpera AI (COAI) sang UZS
soʻm157,790.325154
1 ChainOpera AI (COAI) sang ALL
L1,090.030018
1 ChainOpera AI (COAI) sang ANG
ƒ23.442914
1 ChainOpera AI (COAI) sang AWG
ƒ23.57388
1 ChainOpera AI (COAI) sang BBD
$26.1932
1 ChainOpera AI (COAI) sang BAM
KM22.002288
1 ChainOpera AI (COAI) sang BIF
Fr38,517.1006
1 ChainOpera AI (COAI) sang BND
$16.894614
1 ChainOpera AI (COAI) sang BSD
$13.0966
1 ChainOpera AI (COAI) sang JMD
$2,100.825606
1 ChainOpera AI (COAI) sang KHR
52,808.76535
1 ChainOpera AI (COAI) sang KMF
Fr5,552.9584
1 ChainOpera AI (COAI) sang LAK
284,708.689958
1 ChainOpera AI (COAI) sang LKR
රු3,962.638262
1 ChainOpera AI (COAI) sang MDL
L222.118336
1 ChainOpera AI (COAI) sang MGA
Ar58,729.08338
1 ChainOpera AI (COAI) sang MOP
P104.510868
1 ChainOpera AI (COAI) sang MVR
200.37798
1 ChainOpera AI (COAI) sang MWK
MK22,697.71746
1 ChainOpera AI (COAI) sang MZN
MT836.87274
1 ChainOpera AI (COAI) sang NPR
रु1,834.440762
1 ChainOpera AI (COAI) sang PYG
92,226.2572
1 ChainOpera AI (COAI) sang RWF
Fr18,976.9734
1 ChainOpera AI (COAI) sang SBD
$107.785018
1 ChainOpera AI (COAI) sang SCR
177.589896
1 ChainOpera AI (COAI) sang SRD
$519.149224
1 ChainOpera AI (COAI) sang SVC
$114.202352
1 ChainOpera AI (COAI) sang SZL
L228.53567
1 ChainOpera AI (COAI) sang TMT
m45.969066
1 ChainOpera AI (COAI) sang TND
د.ت38.4123278
1 ChainOpera AI (COAI) sang TTD
$88.663982
1 ChainOpera AI (COAI) sang UGX
Sh45,628.5544
1 ChainOpera AI (COAI) sang XAF
Fr7,399.579
1 ChainOpera AI (COAI) sang XCD
$35.36082
1 ChainOpera AI (COAI) sang XOF
Fr7,399.579
1 ChainOpera AI (COAI) sang XPF
Fr1,335.8532
1 ChainOpera AI (COAI) sang BWP
P187.674278
1 ChainOpera AI (COAI) sang BZD
$26.1932
1 ChainOpera AI (COAI) sang CVE
$1,243.260238
1 ChainOpera AI (COAI) sang DJF
Fr2,318.0982
1 ChainOpera AI (COAI) sang DOP
$832.550862
1 ChainOpera AI (COAI) sang DZD
د.ج1,708.844368
1 ChainOpera AI (COAI) sang FJD
$30.12218
1 ChainOpera AI (COAI) sang GNF
Fr113,874.937
1 ChainOpera AI (COAI) sang GTQ
Q100.058024
1 ChainOpera AI (COAI) sang GYD
$2,732.998488
1 ChainOpera AI (COAI) sang ISK
kr1,597.7852

Nguồn ChainOpera AI

Để hiểu thêm về ChainOpera AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ChainOpera AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ChainOpera AI

Hôm nay giá của ChainOpera AI (COAI) là bao nhiêu?
Giá COAI theo thời gian thực bằng USD là 13.0966 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của COAI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của COAI sang USD là $ 13.0966. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ChainOpera AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của COAI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của COAI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của COAI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COAI là bao nhiêu?
COAI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của COAI là bao nhiêu?
COAI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của COAI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của COAI là $ 18.03M USD.
COAI có tăng giá trong năm nay không?
COAI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá COAI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:29:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ChainOpera AI (COAI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán COAI sang USD

Số lượng

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 13.0966 USD

Giao dịch COAI

COAI/USDT
$13.047
$13.047$13.047
+18.13%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures