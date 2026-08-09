Giá Acurast(ACU)
Giá Acurast (ACU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08454, biến động 2.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACU sang VND là ₫ 0.08454 mỗi ACU.
Acurast hiện xếp hạng #766 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.35M, với nguồn cung lưu hành 217.00M ACU. Trong vòng 24 giờ qua, ACU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0795 (thấp) đến ₫ 0.08504 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,853.8998870268902325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,719.2973672628338515.
Về hiệu suất ngắn hạn, ACU biến động +0.91% trong giờ qua và +10.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.84K.
No.766
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Acurast là ₫ 18.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.84K. Nguồn cung lưu hành của ACU là 217.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.54M.
+0.91%
+2.37%
+10.43%
+10.43%
Theo dõi biến động giá của Acurast trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +51.5040357
|+2.37%
|30 ngày
|₫ +0.00676
|+8.69%
|60 ngày
|₫ +0.01202
|+16.57%
|90 ngày
|₫ -0.03174
|-27.30%
Hôm nay, ACU đã biến động ₫ +51.5040357 (+2.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00676 (+8.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ACU đã biến động ₫ +0.01202 (+16.57%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03174 (-27.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Acurast. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ACU: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ACU_USDT đang giao dịch ở mức 0,07771 trên khung thời gian 4 giờ, nằm phía trên ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,07764. Mức giá hiện tại vẫn nằm trong vùng dưới trung tâm 0,07822, cho thấy xu hướng dao động với biên độ hẹp. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều thể hiện trạng thái sắp xếp mua, đồng thời các chỉ báo cũng duy trì hướng đi nhất quán. Hiện tại, giá gần sát ngưỡng hỗ trợ S1, chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự trung tâm. MACD đã hình thành dấu hiệu cắt vàng, hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng tăng, cho thấy lực mua bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy biến động ngắn hạn vẫn duy trì ở mức thấp, động lực thị trường còn phân tán. Băng thông Bollinger đang thu hẹp lại, phản ánh tình trạng thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi, nhưng xu hướng đơn chiều vẫn chưa được xác lập. Các chỉ báo nhanh chậm cùng di chuyển theo hướng tăng, khẳng định đợt phục hồi hiện tại có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại 0,07764, cách giá hiện tại chỉ 0,00007, đây là ngưỡng phòng thủ tức thời. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên là trung tâm 0,07822, cách giá hiện tại 0,00051, tạo thành rào cản tăng giá ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự xa hơn nằm tại R1 ở mức 0,07894, cách giá hiện tại 0,00123, đóng vai trò như mục tiêu mở rộng. Bên dưới, ngưỡng hỗ trợ S2 tại 0,07691 cách giá hiện tại 0,00080, xác định ranh giới của vùng giảm giá.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Acurast có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Acurast mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Mạng điện toán được hỗ trợ bởi điện thoại. Acurast đang định nghĩa lại điện toán bằng cách sử dụng hàng tỷ điện thoại thông minh - không cần trung tâm dữ liệu. Mạng điện toán có thể xác minh, mở rộng và bảo mật này cho phép người dùng chạy các ứng dụng an toàn trên cơ sở hạ tầng phi tập trung ở quy mô lớn, mà không ảnh hưởng đến tốc độ hay quyền riêng tư. Acurast đã tích hợp hơn 149,000 điện thoại trên toàn thế giới vào Testnet có thưởng của mình, trở thành mạng điện toán có thể xác minh phi tập trung nhất hiện nay. Lượng điện toán ấn tượng này đã hỗ trợ các công việc quan trọng với yêu cầu bảo mật cao và AI. Đây không chỉ là một giao thức DePIN, mà là một bước ngoặt, đang định nghĩa lại cách thức tính toán của thế giới.
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