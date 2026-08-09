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Giá Acurast theo thời gian thực hôm nay là 0.08454 VND. Vốn hoá thị trường của ACU là 18,345,180 VND. Theo dõi cập nhật giá ACU sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Acurast theo thời gian thực hôm nay là 0.08454 VND. Vốn hoá thị trường của ACU là 18,345,180 VND. Theo dõi cập nhật giá ACU sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Acurast(ACU)

Giá theo thời gian thực 1 ACU sang VND

₫2,224.6701
₫2,224.6701₫2,224.6701
+2.37%1D
VND
Biểu đồ giá Acurast (ACU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:36:58 (UTC+8)

Giá Acurast hôm nay

Giá Acurast (ACU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08454, biến động 2.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACU sang VND là ₫ 0.08454 mỗi ACU.

Acurast hiện xếp hạng #766 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.35M, với nguồn cung lưu hành 217.00M ACU. Trong vòng 24 giờ qua, ACU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0795 (thấp) đến ₫ 0.08504 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,853.8998870268902325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,719.2973672628338515.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACU biến động +0.91% trong giờ qua và +10.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.84K.

Thông tin thị trường Acurast (ACU)

No.766

₫ 18.35M
₫ 18.35M₫ 18.35M

₫ 56.84K
₫ 56.84K₫ 56.84K

₫ 84.54M
₫ 84.54M₫ 84.54M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Acurast là ₫ 18.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.84K. Nguồn cung lưu hành của ACU là 217.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.54M.

Lịch sử giá Acurast theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0795
₫ 0.0795₫ 0.0795
Thấp nhất 24H
₫ 0.08504
₫ 0.08504₫ 0.08504
Cao nhất 24H

₫ 0.0795
₫ 0.0795₫ 0.0795

₫ 0.08504
₫ 0.08504₫ 0.08504

₫ 8,853.8998870268902325
₫ 8,853.8998870268902325₫ 8,853.8998870268902325

₫ 1,719.2973672628338515
₫ 1,719.2973672628338515₫ 1,719.2973672628338515

+0.91%

+2.37%

+10.43%

+10.43%

Lịch sử giá theo VND của Acurast (ACU)

Theo dõi biến động giá của Acurast trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +51.5040357+2.37%
30 ngày₫ +0.00676+8.69%
60 ngày₫ +0.01202+16.57%
90 ngày₫ -0.03174-27.30%
Biến động giá Acurast hôm nay

Hôm nay, ACU đã biến động ₫ +51.5040357 (+2.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Acurast trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00676 (+8.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Acurast trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ACU đã biến động ₫ +0.01202 (+16.57%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Acurast trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03174 (-27.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Acurast (ACU)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Acurast.

Phân tích Acurast

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Acurast. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Acurast hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ACU: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ACU_USDT đang giao dịch ở mức 0,07771 trên khung thời gian 4 giờ, nằm phía trên ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,07764. Mức giá hiện tại vẫn nằm trong vùng dưới trung tâm 0,07822, cho thấy xu hướng dao động với biên độ hẹp. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều thể hiện trạng thái sắp xếp mua, đồng thời các chỉ báo cũng duy trì hướng đi nhất quán. Hiện tại, giá gần sát ngưỡng hỗ trợ S1, chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự trung tâm. MACD đã hình thành dấu hiệu cắt vàng, hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng tăng, cho thấy lực mua bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy biến động ngắn hạn vẫn duy trì ở mức thấp, động lực thị trường còn phân tán. Băng thông Bollinger đang thu hẹp lại, phản ánh tình trạng thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi, nhưng xu hướng đơn chiều vẫn chưa được xác lập. Các chỉ báo nhanh chậm cùng di chuyển theo hướng tăng, khẳng định đợt phục hồi hiện tại có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại 0,07764, cách giá hiện tại chỉ 0,00007, đây là ngưỡng phòng thủ tức thời. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên là trung tâm 0,07822, cách giá hiện tại 0,00051, tạo thành rào cản tăng giá ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự xa hơn nằm tại R1 ở mức 0,07894, cách giá hiện tại 0,00123, đóng vai trò như mục tiêu mở rộng. Bên dưới, ngưỡng hỗ trợ S2 tại 0,07691 cách giá hiện tại 0,00080, xác định ranh giới của vùng giảm giá.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Acurast?

Giá của Acurast (ACU) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Nhu cầu thị trường và mức độ ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây phi tập trung của Acurast.
2. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa cũng như diễn biến giá Bitcoin.
3. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và quá trình phát triển hệ sinh thái.
5. Sự cạnh tranh từ các nền tảng điện toán phi tập trung khác.
6. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các dự án DeFi và blockchain.
7. Tính hữu dụng của token và phần thưởng staking trong mạng lưới Acurast.
8. Những tiến bộ kỹ thuật và cập nhật của nền tảng.
9. Tình hình kinh tế chung cùng với mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Tại sao mọi người muốn biết giá Acurast hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Acurast (ACU) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả và sinh lời. Còn các nhà đầu tư theo dõi biến động giá để đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư và điều chỉnh lại tỷ lệ nắm giữ tài sản cho phù hợp.

Dự đoán giá Acurast

Dự đoán giá Acurast (ACU) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ACU vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Acurast (ACU) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Acurast có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Acurast sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ACU cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Acurast.

Hướng dẫn mua & đầu tư Acurast tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Acurast? Mua ACU nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Acurast. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Acurast (ACU).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Acurast sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Acurast (ACU)

Bạn có thể làm gì với Acurast

Sở hữu Acurast mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Acurast (ACU) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Acurast (ACU) là gì

Mạng điện toán được hỗ trợ bởi điện thoại. Acurast đang định nghĩa lại điện toán bằng cách sử dụng hàng tỷ điện thoại thông minh - không cần trung tâm dữ liệu. Mạng điện toán có thể xác minh, mở rộng và bảo mật này cho phép người dùng chạy các ứng dụng an toàn trên cơ sở hạ tầng phi tập trung ở quy mô lớn, mà không ảnh hưởng đến tốc độ hay quyền riêng tư. Acurast đã tích hợp hơn 149,000 điện thoại trên toàn thế giới vào Testnet có thưởng của mình, trở thành mạng điện toán có thể xác minh phi tập trung nhất hiện nay. Lượng điện toán ấn tượng này đã hỗ trợ các công việc quan trọng với yêu cầu bảo mật cao và AI. Đây không chỉ là một giao thức DePIN, mà là một bước ngoặt, đang định nghĩa lại cách thức tính toán của thế giới.

Nguồn Acurast

Để hiểu thêm về Acurast, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Acurast
Block Explorer

Danh mục :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Acurast

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:36:58 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Acurast (ACU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Acurast

ACU USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ACU với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ACU USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Acurast (ACU) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Acurast theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ACU/USDT
₫2,223.35435
₫2,223.35435₫2,223.35435
+2.35%
688.24K (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ACU sang VND

Số lượng

ACU
ACU
VND
VND

1 ACU = 2,224.6701 VND