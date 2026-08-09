Giá Acurast hôm nay

Giá Acurast (ACU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08454, biến động 2.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACU sang VND là ₫ 0.08454 mỗi ACU.

Acurast hiện xếp hạng #766 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.35M, với nguồn cung lưu hành 217.00M ACU. Trong vòng 24 giờ qua, ACU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0795 (thấp) đến ₫ 0.08504 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,853.8998870268902325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,719.2973672628338515.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACU biến động +0.91% trong giờ qua và +10.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.84K.

Thông tin thị trường Acurast (ACU)

Xếp hạng No.766 Vốn hóa thị trường ₫ 18.35M₫ 18.35M ₫ 18.35M Khối lượng (24H) ₫ 56.84K₫ 56.84K ₫ 56.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 84.54M₫ 84.54M ₫ 84.54M Nguồn cung lưu thông 217.00M 217.00M 217.00M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Acurast là ₫ 18.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.84K. Nguồn cung lưu hành của ACU là 217.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.54M.