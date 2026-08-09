Giá DODO hôm nay

Giá DODO (DODO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02056, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DODO sang VND là ₫ 0.02056 mỗi DODO.

DODO hiện xếp hạng #815 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.56M, với nguồn cung lưu hành 1.00B DODO. Trong vòng 24 giờ qua, DODO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02035 (thấp) đến ₫ 0.024 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 224,005.21464195, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 337.51604609366100390.

Về hiệu suất ngắn hạn, DODO biến động -1.54% trong giờ qua và +8.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 189.75K.

Thông tin thị trường DODO (DODO)

Xếp hạng No.815 Vốn hóa thị trường ₫ 20.56M₫ 20.56M ₫ 20.56M Khối lượng (24H) ₫ 189.75K₫ 189.75K ₫ 189.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 20.56M₫ 20.56M ₫ 20.56M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của DODO là ₫ 20.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 189.75K. Nguồn cung lưu hành của DODO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.56M.