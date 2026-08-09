Giá DODO(DODO)
Giá DODO (DODO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02056, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DODO sang VND là ₫ 0.02056 mỗi DODO.
DODO hiện xếp hạng #815 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.56M, với nguồn cung lưu hành 1.00B DODO. Trong vòng 24 giờ qua, DODO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02035 (thấp) đến ₫ 0.024 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 224,005.21464195, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 337.51604609366100390.
Về hiệu suất ngắn hạn, DODO biến động -1.54% trong giờ qua và +8.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 189.75K.
No.815
100.00%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của DODO là ₫ 20.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 189.75K. Nguồn cung lưu hành của DODO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.56M.
-1.54%
-5.97%
+8.43%
+8.43%
Theo dõi biến động giá của DODO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -34.4118025
|-5.97%
|30 ngày
|₫ +0.00516
|+33.50%
|60 ngày
|₫ +0.00467
|+29.38%
|90 ngày
|₫ -0.00004
|-0.20%
Hôm nay, DODO đã biến động ₫ -34.4118025 (-5.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00516 (+33.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DODO đã biến động ₫ +0.00467 (+29.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00004 (-0.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của DODO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DODO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
DODO_USDT在4小时周期内运行于0.0201附近，价格位于S2枢纽点0.02017下方。中枢轴线0.02096构成上方结构参考位。短期均线组呈现买入信号排列。长期趋势维持震荡整理形态。价格处于枢纽体系低位区间。多空双方在此位置形成暂时平衡。市场结构未出现明显突破迹象。 MACD指标录得死叉状态，显示短期动能转向下行。RSI处于中性区域，缺乏明确方向指引。快慢指标出现分层现象，动能分布分散。波动率维持在常规水平，未现极端扩张或收缩。KDJ与StochRSI数值反映当前交投活跃度一般。布林带轨道平行运行，价格沿中轨附近波动。多空力量对比均衡，无单一主导方。 近端阻力位位于S1枢纽0.0205，距离现价约2%。上方关键参考位为中枢0.02096，距离现价约4.3%。近端支撑位于S2枢纽0.02017，距离现价极近。远端参考位R1为0.02129，距离现价约5.9%。交易者需观察价格在S2附近的企稳情况。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của DODO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
DODO (DODO) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên các mạng Ethereum và Binance Smart Chain. Nó sử dụng thuật toán Proactive Market Maker (PMM) độc đáo, cung cấp khả năng thanh khoản và ổn định giá tốt hơn so với các người tạo thị trường tự động truyền thống. DODO nhằm giải quyết các vấn đề về mất không thường xuyên và thanh khoản thấp trong DeFi bằng cách cung cấp các tính năng như cung cấp thanh khoản token đơn, cơ chế crowdpooling cho việc phát hành token công bằng, và tính năng thanh khoản có thể điền vào hợp đồng cho các nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá trên chuỗi. Token DODO được sử dụng cho việc quản trị, cho phép người giữ có quyền bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến phát triển và hoạt động của nền tảng.
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Sở hữu DODO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua DODO (DODO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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DODO là cơ sở hạ tầng thanh khoản trên chuỗi thế hệ tiếp theo dựa trên các thuật toán của nhà tạo lập thị trường đang hoạt động. Là một nền tảng giao dịch phi tập trung, DODO áp dụng mô hình nhóm quỹ và các giao dịch chuỗi thuần túy để hỗ trợ việc phát hành tài sản mới miễn phí.
Để hiểu thêm về DODO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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