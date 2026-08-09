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Giá DODO theo thời gian thực hôm nay là 0.02056 VND. Vốn hoá thị trường của DODO là 20,560,000 VND. Theo dõi cập nhật giá DODO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá DODO theo thời gian thực hôm nay là 0.02056 VND. Vốn hoá thị trường của DODO là 20,560,000 VND. Theo dõi cập nhật giá DODO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá DODO(DODO)

Giá theo thời gian thực 1 DODO sang VND

₫541.0364
₫541.0364₫541.0364
-5.98%1D
VND
Biểu đồ giá DODO (DODO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:44:45 (UTC+8)

Giá DODO hôm nay

Giá DODO (DODO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02056, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DODO sang VND là ₫ 0.02056 mỗi DODO.

DODO hiện xếp hạng #815 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.56M, với nguồn cung lưu hành 1.00B DODO. Trong vòng 24 giờ qua, DODO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02035 (thấp) đến ₫ 0.024 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 224,005.21464195, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 337.51604609366100390.

Về hiệu suất ngắn hạn, DODO biến động -1.54% trong giờ qua và +8.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 189.75K.

Thông tin thị trường DODO (DODO)

No.815

₫ 20.56M
₫ 20.56M₫ 20.56M

₫ 189.75K
₫ 189.75K₫ 189.75K

₫ 20.56M
₫ 20.56M₫ 20.56M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của DODO là ₫ 20.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 189.75K. Nguồn cung lưu hành của DODO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.56M.

Lịch sử giá DODO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02035
₫ 0.02035₫ 0.02035
Thấp nhất 24H
₫ 0.024
₫ 0.024₫ 0.024
Cao nhất 24H

₫ 0.02035
₫ 0.02035₫ 0.02035

₫ 0.024
₫ 0.024₫ 0.024

₫ 224,005.21464195
₫ 224,005.21464195₫ 224,005.21464195

₫ 337.51604609366100390
₫ 337.51604609366100390₫ 337.51604609366100390

-1.54%

-5.97%

+8.43%

+8.43%

Lịch sử giá theo VND của DODO (DODO)

Theo dõi biến động giá của DODO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -34.4118025-5.97%
30 ngày₫ +0.00516+33.50%
60 ngày₫ +0.00467+29.38%
90 ngày₫ -0.00004-0.20%
Biến động giá DODO hôm nay

Hôm nay, DODO đã biến động ₫ -34.4118025 (-5.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá DODO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00516 (+33.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá DODO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DODO đã biến động ₫ +0.00467 (+29.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá DODO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00004 (-0.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của DODO (DODO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá DODO.

Phân tích DODO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của DODO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường DODO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DODO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

DODO_USDT在4小时周期内运行于0.0201附近，价格位于S2枢纽点0.02017下方。中枢轴线0.02096构成上方结构参考位。短期均线组呈现买入信号排列。长期趋势维持震荡整理形态。价格处于枢纽体系低位区间。多空双方在此位置形成暂时平衡。市场结构未出现明显突破迹象。 MACD指标录得死叉状态，显示短期动能转向下行。RSI处于中性区域，缺乏明确方向指引。快慢指标出现分层现象，动能分布分散。波动率维持在常规水平，未现极端扩张或收缩。KDJ与StochRSI数值反映当前交投活跃度一般。布林带轨道平行运行，价格沿中轨附近波动。多空力量对比均衡，无单一主导方。 近端阻力位位于S1枢纽0.0205，距离现价约2%。上方关键参考位为中枢0.02096，距离现价约4.3%。近端支撑位于S2枢纽0.02017，距离现价极近。远端参考位R1为0.02129，距离现价约5.9%。交易者需观察价格在S2附近的企稳情况。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá DODO?

Giá DODO bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên nền tảng
2. Tâm lý và xu hướng chung của thị trường DeFi
3. Biến động giá Bitcoin và Ethereum
4. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng
5. Tính hữu dụng của token và phần thưởng staking
6. Hiệu quả của thuật toán nhà tạo lập thị trường
7. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp
8. Những diễn biến về quy định ảnh hưởng đến DeFi
9. Sự cạnh tranh từ các nền tảng DEX khác
10. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa

Tại sao mọi người muốn biết giá DODO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá DODO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và phân tích đầu tư. DODO là một token thuộc giao thức DeFi, nên các nhà giao dịch theo dõi giá của nó để xác định điểm vào/ra. Các nhà đầu tư thì theo dõi diễn biến giá hàng ngày nhằm đánh giá giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc duy trì vị thế.

Dự đoán giá DODO

Dự đoán giá DODO (DODO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DODO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá DODO (DODO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của DODO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá DODO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DODO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá DODO.

Giới thiệu DODO

DODO (DODO) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên các mạng Ethereum và Binance Smart Chain. Nó sử dụng thuật toán Proactive Market Maker (PMM) độc đáo, cung cấp khả năng thanh khoản và ổn định giá tốt hơn so với các người tạo thị trường tự động truyền thống. DODO nhằm giải quyết các vấn đề về mất không thường xuyên và thanh khoản thấp trong DeFi bằng cách cung cấp các tính năng như cung cấp thanh khoản token đơn, cơ chế crowdpooling cho việc phát hành token công bằng, và tính năng thanh khoản có thể điền vào hợp đồng cho các nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá trên chuỗi. Token DODO được sử dụng cho việc quản trị, cho phép người giữ có quyền bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến phát triển và hoạt động của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư DODO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với DODO? Mua DODO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua DODO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua DODO (DODO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và DODO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua DODO (DODO)

Bạn có thể làm gì với DODO

Sở hữu DODO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua DODO (DODO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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DODO (DODO) là gì

DODO là cơ sở hạ tầng thanh khoản trên chuỗi thế hệ tiếp theo dựa trên các thuật toán của nhà tạo lập thị trường đang hoạt động. Là một nền tảng giao dịch phi tập trung, DODO áp dụng mô hình nhóm quỹ và các giao dịch chuỗi thuần túy để hỗ trợ việc phát hành tài sản mới miễn phí.

Nguồn DODO

Để hiểu thêm về DODO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức DODO
Block Explorer

Danh mục :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAurora Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về DODO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:44:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành DODO (DODO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về DODO

DODO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short DODO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DODO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường DODO (DODO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá DODO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DODO/USDT
₫543.1416
₫543.1416₫543.1416
-5.62%
8.58M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DODO sang VND

Số lượng

DODO
DODO
VND
VND

1 DODO = 541.0364 VND