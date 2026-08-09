Giá Confidential Layer hôm nay

Giá Confidential Layer (CLONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005434, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLONE sang VND là ₫ 0.005434 mỗi CLONE.

Confidential Layer hiện xếp hạng #3927 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 CLONE. Trong vòng 24 giờ qua, CLONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005412 (thấp) đến ₫ 0.005511 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,993.8494783060343995, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 96.09591241874299555.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLONE biến động -0.02% trong giờ qua và +3.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 114.25K.

Thông tin thị trường Confidential Layer (CLONE)

Xếp hạng No.3927 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 114.25K₫ 114.25K ₫ 114.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.43M₫ 5.43M ₫ 5.43M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Confidential Layer là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 114.25K. Nguồn cung lưu hành của CLONE là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.43M.