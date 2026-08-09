Giá Splendor hôm nay

Giá Splendor (SPLD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1353, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPLD sang VND là ₫ 0.1353 mỗi SPLD.

Splendor hiện xếp hạng #4115 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 SPLD. Trong vòng 24 giờ qua, SPLD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1342 (thấp) đến ₫ 0.1353 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 261,809.846592710392940, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,522.56889610369766510.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPLD biến động +0.14% trong giờ qua và -39.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 44.73K.

Thông tin thị trường Splendor (SPLD)

Xếp hạng No.4115 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 44.73K₫ 44.73K ₫ 44.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.52B₫ 3.52B ₫ 3.52B Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Tổng cung 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai SPLENDOR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Splendor là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 44.73K. Nguồn cung lưu hành của SPLD là 0.00, với tổng nguồn cung là 26000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.52B.