Giá DEB hôm nay

Giá DEB (DEB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00275, biến động 71.87% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEB sang VND là ₫ 0.00275 mỗi DEB.

DEB hiện xếp hạng #6572 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 DEB. Trong vòng 24 giờ qua, DEB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001445 (thấp) đến ₫ 0.00275 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,839.4971054490037780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.628905295906477575.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEB biến động 0.00% trong giờ qua và +180.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.22.

Thông tin thị trường DEB (DEB)

Xếp hạng No.6572 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 12.22₫ 12.22 ₫ 12.22 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.75M₫ 2.75M ₫ 2.75M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai DEB

Vốn hoá thị trường hiện tại của DEB là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.22. Nguồn cung lưu hành của DEB là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.75M.