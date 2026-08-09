Giá Santos FC Fan Token hôm nay

Giá Santos FC Fan Token (SANTOS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4926, biến động 1.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SANTOS sang VND là ₫ 0.4926 mỗi SANTOS.

Santos FC Fan Token hiện xếp hạng #963 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.93M, với nguồn cung lưu hành 16.09M SANTOS. Trong vòng 24 giờ qua, SANTOS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4824 (thấp) đến ₫ 0.4951 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 752,735.94933666567140965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,506.7837318894646835.

Về hiệu suất ngắn hạn, SANTOS biến động +0.63% trong giờ qua và +3.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.16K.

Thông tin thị trường Santos FC Fan Token (SANTOS)

Xếp hạng No.963 Vốn hóa thị trường ₫ 7.93M₫ 7.93M ₫ 7.93M Khối lượng (24H) ₫ 79.16K₫ 79.16K ₫ 79.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.78M₫ 14.78M ₫ 14.78M Nguồn cung lưu thông 16.09M 16.09M 16.09M Nguồn cung tối đa 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Tổng cung 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Tỷ lệ lưu hành 53.64% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Santos FC Fan Token là ₫ 7.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.16K. Nguồn cung lưu hành của SANTOS là 16.09M, với tổng nguồn cung là 30000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.78M.