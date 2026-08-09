Giá Santos FC Fan Token(SANTOS)
Giá Santos FC Fan Token (SANTOS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4926, biến động 1.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SANTOS sang VND là ₫ 0.4926 mỗi SANTOS.
Santos FC Fan Token hiện xếp hạng #963 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.93M, với nguồn cung lưu hành 16.09M SANTOS. Trong vòng 24 giờ qua, SANTOS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4824 (thấp) đến ₫ 0.4951 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 752,735.94933666567140965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,506.7837318894646835.
Về hiệu suất ngắn hạn, SANTOS biến động +0.63% trong giờ qua và +3.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.16K.
No.963
53.64%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Santos FC Fan Token là ₫ 7.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.16K. Nguồn cung lưu hành của SANTOS là 16.09M, với tổng nguồn cung là 30000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.78M.
+0.63%
+1.67%
+3.77%
+3.77%
Theo dõi biến động giá của Santos FC Fan Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +212.922438
|+1.67%
|30 ngày
|₫ -0.0345
|-6.55%
|60 ngày
|₫ -0.1402
|-22.16%
|90 ngày
|₫ -0.7422
|-60.11%
Hôm nay, SANTOS đã biến động ₫ +212.922438 (+1.67%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0345 (-6.55%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SANTOS đã biến động ₫ -0.1402 (-22.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.7422 (-60.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Santos FC Fan Token.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Santos FC Fan Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SANTOS: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
SANTOS_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,4846 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm của điểm xoay (pivot point) là 0,4762. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp thuận lợi. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì hình thái đi ngang. Mức giá hiện tại đang nằm trên ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,4784. Cấu trúc thị trường cho thấy phe mua và phe bán đang tranh chấp bên ngoài hệ thống điểm xoay. Chỉ báo MACD đang trong trạng thái cắt giảm (bearish crossover), với các đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân kỳ theo hướng giảm. Chỉ báo RSI dao động trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện mức độ biến động đang được nén lại. Các chỉ số động lực ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang có sự phân tầng rõ rệt: lực mua được thể hiện mạnh mẽ tại khu vực đường trung bình động, trong khi áp lực bán được giải phóng thông qua tín hiệu cắt giảm của MACD. Phân bố động lực thị trường mang tính phân tán. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm xung quanh mức giá hiện tại 0,4846. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới là mức R2 tương ứng 0,4784, cách mức giá hiện tại khoảng 1,3%. Hỗ trợ thứ hai nằm tại vùng trung tâm 0,4762, cách khoảng 1,7% so với giá hiện tại. Hỗ trợ tham khảo xa hơn là mức S1 ở 0,4751, còn hỗ trợ sâu hơn nữa nằm tại mức S2 ở 0,4740. Về phía trên, thị trường chưa có ngưỡng kháng cự trực tiếp nào đáng chú ý. Trong khi đó, vùng giao dịch dày đặc phía dưới tạo thành dải phòng thủ chính yếu.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Santos FC Fan Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
SANTOS là một tài sản số hoạt động trong hệ sinh thái blockchain. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch và tương tác theo cách phi tập trung, tận dụng sức mạnh của công nghệ blockchain để đảm bảo an ninh, minh bạch và hiệu quả. Vai trò chính của SANTOS là phục vụ như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái cụ thể của nó, cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động khác nhau như giao dịch, staking và các hoạt động liên quan đến blockchain khác. Tài sản hoạt động trên một cơ chế đồng thuận được cộng đồng tiền điện tử chấp nhận rộng rãi, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của các giao dịch. Mô hình phát hành của SANTOS cũng được thiết kế để duy trì sự cân đối giữa cung và cầu, góp phần vào sự bền vững của nó trong dài hạn.
Sẵn sàng bắt đầu với Santos FC Fan Token? Mua SANTOS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Santos FC Fan Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Santos FC Fan Token (SANTOS).
Sở hữu Santos FC Fan Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Santos FC Fan Token (SANTOS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Santos FC Fan Token là token tiện ích BEP-20 được thiết kế để cách mạng hóa trải nghiệm người hâm mộ cho tất cả những người ủng hộ Santos FC. Token cho phép người hâm mộ Santos FC tham gia vào các cuộc thăm dò bình chọn của đội, săn đồ sưu tầm kỹ thuật số, mua NFT và tận hưởng các tính năng trò chơi gắn liền với phần thưởng của người hâm mộ hoặc trải nghiệm tuyệt vời.
Để hiểu thêm về Santos FC Fan Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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