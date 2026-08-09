Giá Orta Chain hôm nay

Giá Orta Chain (ORTA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0468, biến động 1.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ORTA sang VND là ₫ 0.0468 mỗi ORTA.

Orta Chain hiện xếp hạng #4379 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 ORTA. Trong vòng 24 giờ qua, ORTA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0468 (thấp) đến ₫ 0.05 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,014.2464747891363115, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 397.92423066752005410.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORTA biến động 0.00% trong giờ qua và +1.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 275.07.

Thông tin thị trường Orta Chain (ORTA)

Xếp hạng No.4379 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 275.07₫ 275.07 ₫ 275.07 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.68M₫ 4.68M ₫ 4.68M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Ngày phát hành 2026-01-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 328.9375₫ 328.9375 ₫ 328.9375 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orta Chain là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 275.07. Nguồn cung lưu hành của ORTA là 0.00, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.68M.