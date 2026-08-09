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Giá Kusama theo thời gian thực hôm nay là 3.045 VND. Vốn hoá thị trường của KSM là 55,910,871.33500610945 VND. Theo dõi cập nhật giá KSM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Kusama theo thời gian thực hôm nay là 3.045 VND. Vốn hoá thị trường của KSM là 55,910,871.33500610945 VND. Theo dõi cập nhật giá KSM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Kusama(KSM)

Giá theo thời gian thực 1 KSM sang VND

₫80,234.435
₫80,234.435₫80,234.435
-1.83%1D
VND
Biểu đồ giá Kusama (KSM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:33:26 (UTC+8)

Giá Kusama hôm nay

Giá Kusama (KSM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.045, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KSM sang VND là ₫ 3.045 mỗi KSM.

Kusama hiện xếp hạng #319 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 55.91M, với nguồn cung lưu hành 18.36M KSM. Trong vòng 24 giờ qua, KSM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.032 (thấp) đến ₫ 3.18 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,414,055.82986780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24,098.945189638820.

Về hiệu suất ngắn hạn, KSM biến động -0.14% trong giờ qua và +0.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.50K.

Thông tin thị trường Kusama (KSM)

No.319

₫ 55.91M
₫ 55.91M₫ 55.91M

₫ 57.50K
₫ 57.50K₫ 57.50K

₫ 55.91M
₫ 55.91M₫ 55.91M

18.36M
18.36M 18.36M

--
----

18,361,534.10016621
18,361,534.10016621 18,361,534.10016621

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kusama là ₫ 55.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.50K. Nguồn cung lưu hành của KSM là 18.36M, với tổng nguồn cung là 18361534.10016621. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 55.91M.

Lịch sử giá Kusama theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 3.032
₫ 3.032₫ 3.032
Thấp nhất 24H
₫ 3.18
₫ 3.18₫ 3.18
Cao nhất 24H

₫ 3.032
₫ 3.032₫ 3.032

₫ 3.18
₫ 3.18₫ 3.18

₫ 16,414,055.82986780
₫ 16,414,055.82986780₫ 16,414,055.82986780

₫ 24,098.945189638820
₫ 24,098.945189638820₫ 24,098.945189638820

-0.14%

-1.83%

+0.56%

+0.56%

Lịch sử giá theo VND của Kusama (KSM)

Theo dõi biến động giá của Kusama trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1,495.66075-1.83%
30 ngày₫ -0.303-9.06%
60 ngày₫ -0.52-14.59%
90 ngày₫ -2.824-48.12%
Biến động giá Kusama hôm nay

Hôm nay, KSM đã biến động ₫ -1,495.66075 (-1.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Kusama trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.303 (-9.06%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Kusama trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KSM đã biến động ₫ -0.52 (-14.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Kusama trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.824 (-48.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kusama (KSM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kusama.

Phân tích Kusama

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kusama. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Kusama hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KSM: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

KSM_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 3.067 trong khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại ở mức 3.075, gần sát với ngưỡng kháng cự R1 là 3.076. Mức hỗ trợ S2 tại 3.041 tạo thành ranh giới của vùng giá hiện tại. Hệ thống trung tâm cho thấy giá đang nằm ở phần trên của phạm vi dao động. Lực mua và lực bán đang ở trạng thái cân bằng quanh các điểm trung tâm. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Chỉ báo MACD duy trì mô hình cắt chéo giảm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng về hướng. Phân bố động lượng chưa cho thấy xu hướng tập trung theo một chiều. Biến động thị trường vẫn duy trì ở mức thông thường. Tồn tại hiện tượng phân kỳ giữa các chỉ báo kỹ thuật. Mức giá quan trọng gần nhất là ngưỡng kháng cự R1 tại 3.076, cách giá hiện tại 0.001. Mức hỗ trợ S1 phía dưới nằm ở 3.050, cách giá hiện tại 0.025. Các mức tham chiếu xa hơn bao gồm ngưỡng kháng cự R2 tại 3.093 và mức hỗ trợ S2 tại 3.041. Nếu giá vượt qua R1, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức 3.093. Ngược lại, nếu phá vỡ S1, giá có thể hướng về mức 3.041. Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với biên độ hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Kusama?

Giá KSM (Kusama) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và các cuộc đấu giá parachain – Nhu cầu cao hơn đối với các slot parachain sẽ thúc đẩy hoạt động staking KSM.
2. Sự phát triển của hệ sinh thái Polkadot – Vì Kusama đóng vai trò là mạng lưới canary của Polkadot.
3. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
4. Động lực cung cấp token thông qua phần thưởng staking và các đợt đốt token.
5. Hoạt động của nhà phát triển và những dự án thành công được triển khai trên Kusama.
6. Tin tức về quy định có tác động đến toàn bộ lĩnh vực DeFi và mảng parachain.

Tại sao mọi người muốn biết giá Kusama hôm nay?

Mọi người muốn biết giá KSM hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. KSM là token gốc của Kusama, được sử dụng cho mục đích quản trị và staking. Theo dõi giá cả giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định sáng suốt.

Dự đoán giá Kusama

Dự đoán giá Kusama (KSM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KSM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Kusama (KSM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Kusama có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Kusama sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KSM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Kusama.

Giới thiệu Kusama

Kusama (KSM) là một mạng lưới có thể mở rộng của các blockchain chuyên biệt được xây dựng bằng Substrate và gần như cùng một mã nguồn với Polkadot. Mạng lưới này là môi trường phát triển thử nghiệm cho các nhóm muốn di chuyển nhanh và đổi mới trên Kusama, hoặc chuẩn bị cho việc triển khai trên Polkadot. KSM phục vụ như là token gốc cho nền tảng Kusama, và được sử dụng cho việc quản trị, staking, và bonding trên mạng lưới. Nó được thiết kế để cung cấp một khung công tác có thể tương tác và mở rộng mạnh mẽ cho các nhà phát triển, cho phép tạo ra các ứng dụng mới, sáng tạo, và phi tập trung. Cấu trúc độc đáo của Kusama cũng cho phép chia sẻ thông tin và chức năng giữa các blockchain khác nhau, tạo ra một hệ sinh thái hợp tác và liên kết.

Hướng dẫn mua & đầu tư Kusama tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Kusama? Mua KSM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Kusama. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Kusama (KSM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Kusama sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Kusama (KSM)

Bạn có thể làm gì với Kusama

Sở hữu Kusama mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Kusama (KSM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Kusama (KSM) là gì

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Nguồn Kusama

Để hiểu thêm về Kusama, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Kusama
Block Explorer

Danh mục :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Kusama

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:33:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Kusama (KSM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Kusama

KSM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short KSM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch KSM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Kusama (KSM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Kusama theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
KSM/USDT
₫80,181.805
₫80,181.805₫80,181.805
-1.85%
18.28K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KSM sang VND

Số lượng

KSM
KSM
VND
VND

1 KSM = 80,129.175 VND