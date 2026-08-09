Giá Kusama hôm nay

Giá Kusama (KSM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.045, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KSM sang VND là ₫ 3.045 mỗi KSM.

Kusama hiện xếp hạng #319 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 55.91M, với nguồn cung lưu hành 18.36M KSM. Trong vòng 24 giờ qua, KSM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.032 (thấp) đến ₫ 3.18 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,414,055.82986780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24,098.945189638820.

Về hiệu suất ngắn hạn, KSM biến động -0.14% trong giờ qua và +0.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.50K.

Thông tin thị trường Kusama (KSM)

Xếp hạng No.319 Vốn hóa thị trường ₫ 55.91M₫ 55.91M ₫ 55.91M Khối lượng (24H) ₫ 57.50K₫ 57.50K ₫ 57.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 55.91M₫ 55.91M ₫ 55.91M Nguồn cung lưu thông 18.36M 18.36M 18.36M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2019-08-01 00:00:00 Blockchain công khai KSM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kusama là ₫ 55.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.50K. Nguồn cung lưu hành của KSM là 18.36M, với tổng nguồn cung là 18361534.10016621. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 55.91M.