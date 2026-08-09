Giá PEPPER hôm nay

Giá PEPPER (PEPPER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000000004618, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEPPER sang VND là ₫ 0.0000000004618 mỗi PEPPER.

PEPPER hiện xếp hạng #3975 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PEPPER. Trong vòng 24 giờ qua, PEPPER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00000000045 (thấp) đến ₫ 0.0000000004805 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.00012293793727755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.0000166290669025.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEPPER biến động +1.56% trong giờ qua và -4.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 488.44.

Thông tin thị trường PEPPER (PEPPER)

Xếp hạng No.3975 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 488.44₫ 488.44 ₫ 488.44 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.10M₫ 4.10M ₫ 4.10M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Tổng cung 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của PEPPER là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 488.44. Nguồn cung lưu hành của PEPPER là 0.00, với tổng nguồn cung là 8888888888000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.10M.