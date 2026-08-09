Giá Alchemy(ACH)
Giá Alchemy (ACH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004475, biến động 4.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACH sang VND là ₫ 0.004475 mỗi ACH.
Alchemy hiện xếp hạng #381 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.75M, với nguồn cung lưu hành 10.00B ACH. Trong vòng 24 giờ qua, ACH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004209 (thấp) đến ₫ 0.004523 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,197.30854975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 35.20289125.
Về hiệu suất ngắn hạn, ACH biến động +1.08% trong giờ qua và +0.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.58K.
No.381
65.16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Alchemy là ₫ 44.75M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.58K. Nguồn cung lưu hành của ACH là 10.00B, với tổng nguồn cung là 15346246087.99998777. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 68.67M.
+1.08%
+4.67%
+0.62%
+0.62%
Theo dõi biến động giá của Alchemy trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +5.25401212
|+4.67%
|30 ngày
|₫ +0.000094
|+2.14%
|60 ngày
|₫ -0.000513
|-10.29%
|90 ngày
|₫ -0.003805
|-45.96%
Hôm nay, ACH đã biến động ₫ +5.25401212 (+4.67%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000094 (+2.14%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ACH đã biến động ₫ -0.000513 (-10.29%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.003805 (-45.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alchemy (ACH)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alchemy.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Alchemy. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ACH: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ACH_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0,004422 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,004454 nằm giữa vùng S1 và R1. Giá cả đang dao động trong phạm vi cốt lõi của hệ thống trung tâm, nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng. Hiện tại, cấu trúc thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu bứt phá rõ ràng, và xu hướng điều chỉnh hẹp vẫn tiếp diễn. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái giao cắt vàng, cho thấy tín hiệu tích cực từ các chỉ số động lực ngắn hạn. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, với sự phân tầng nhẹ giữa các đường nhanh và chậm. Biến động thị trường vẫn ở mức thấp, phân bố động lực khá phân tán, thiếu đi lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Lực mua và lực bán tương đương nhau, thị trường đang chờ đợi để xác định hướng đi tiếp theo. Mức kháng cự gần nhất nằm tại ngưỡng R1 là 0,004488, cách mức giá hiện tại chưa đến 1%. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại ngưỡng S1 là 0,004365. Các ngưỡng tham chiếu quan trọng phía dưới là S2 ở mức 0,004299, còn phía trên là R2 ở mức 0,004544. Những mức giá này tạo thành ranh giới của vùng giao dịch hiện tại, và giá thường có xu hướng phản ứng mạnh khi tiến gần hoặc chạm tới các ngưỡng này.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Alchemy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Alchemy Pay (ACH) là cổng thanh toán hybrid crypto-fiat nhằm mục đích làm cầu nối giữa nền kinh tế truyền thống và số hóa. Nó tận dụng công nghệ blockchain để cho phép giao dịch mượt mà giữa tiền điện tử và tiền tệ truyền thống, cung cấp cho doanh nghiệp và người tiêu dùng một giải pháp thanh toán linh hoạt. Chức năng chính của ACH là phục vụ như là token tiện ích trong hệ sinh thái Alchemy Pay, hỗ trợ xử lý giao dịch và truy cập vào một loạt các dịch vụ tài chính. Token hoạt động trên blockchain Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, và nguồn cung của nó được điều chỉnh bởi một mô hình giảm phát, với một phần token được đốt cháy sau mỗi giao dịch. Điều này khiến ACH trở thành một phần không thể thiếu của sứ mệnh của Alchemy Pay nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận tiền điện tử rộng rãi và tăng cường hiệu quả của thanh toán số.
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Sở hữu Alchemy mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Được thành lập tại Singapore vào năm 2018, Alchemy Pay (ACH) là nhà cung cấp giải pháp thanh toán kết nối liền mạch các nền kinh tế tiền điện tử và tiền điện tử cho người tiêu dùng toàn cầu, người bán, nhà phát triển và tổ chức. Nó cung cấp cho các thương gia trực tuyến và ngoại tuyến sự chấp nhận thuận tiện đối với cả tiền pháp định và tiền điện tử, cho phép dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái blockchain và làm cho các dịch vụ web3 có khả năng truy cập cao. Ngày nay, Alchemy Pay được hỗ trợ ở hơn 70 quốc gia với 300 kênh thanh toán, có điểm tiếp xúc với hơn 2 triệu người bán thông qua quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Binance, Shopify, NIUM và QFPay. Mã thông báo của Alchemy Pay, ACH, là một ERC20 có nguồn gốc từ Ethereum blockchain.
Để hiểu thêm về Alchemy, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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