Giá Alchemy hôm nay

Giá Alchemy (ACH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004475, biến động 4.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACH sang VND là ₫ 0.004475 mỗi ACH.

Alchemy hiện xếp hạng #381 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.75M, với nguồn cung lưu hành 10.00B ACH. Trong vòng 24 giờ qua, ACH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004209 (thấp) đến ₫ 0.004523 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,197.30854975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 35.20289125.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACH biến động +1.08% trong giờ qua và +0.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.58K.

Thông tin thị trường Alchemy (ACH)

Xếp hạng No.381 Vốn hóa thị trường ₫ 44.75M₫ 44.75M ₫ 44.75M Khối lượng (24H) ₫ 59.58K₫ 59.58K ₫ 59.58K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 68.67M₫ 68.67M ₫ 68.67M Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Nguồn cung tối đa 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 Tổng cung 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 Tỷ lệ lưu hành 65.16% Ngày phát hành 2020-09-07 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alchemy là ₫ 44.75M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.58K. Nguồn cung lưu hành của ACH là 10.00B, với tổng nguồn cung là 15346246087.99998777. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 68.67M.