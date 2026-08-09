Giá Request hôm nay

Giá Request (REQ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05237, biến động 1.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REQ sang VND là ₫ 0.05237 mỗi REQ.

Request hiện xếp hạng #442 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.72M, với nguồn cung lưu hành 796.69M REQ. Trong vòng 24 giờ qua, REQ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05119 (thấp) đến ₫ 0.05241 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31,157.7509236335765085, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 122.39285186402405.

Về hiệu suất ngắn hạn, REQ biến động +0.55% trong giờ qua và +2.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.36K.

Thông tin thị trường Request (REQ)

Xếp hạng No.442 Vốn hóa thị trường ₫ 41.72M₫ 41.72M ₫ 41.72M Khối lượng (24H) ₫ 57.36K₫ 57.36K ₫ 57.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 52.34M₫ 52.34M ₫ 52.34M Nguồn cung lưu thông 796.69M 796.69M 796.69M Tổng cung 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Request là ₫ 41.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.36K. Nguồn cung lưu hành của REQ là 796.69M, với tổng nguồn cung là 999416740.93470852. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 52.34M.