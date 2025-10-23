Giá Xeleb Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0374 USD. Theo dõi cập nhật giá XCX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XCX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Xeleb Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0374 USD. Theo dõi cập nhật giá XCX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XCX dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Xeleb Protocol

Giá Xeleb Protocol(XCX)

Giá theo thời gian thực 1 XCX sang USD

$0.0374
$0.0374$0.0374
-0.92%1D
USD
Biểu đồ giá Xeleb Protocol (XCX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:52:53 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Xeleb Protocol (XCX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.03723
$ 0.03723$ 0.03723
Thấp nhất 24H
$ 0.0396
$ 0.0396$ 0.0396
Cao nhất 24H

$ 0.03723
$ 0.03723$ 0.03723

$ 0.0396
$ 0.0396$ 0.0396

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

+0.02%

-0.91%

-9.47%

-9.47%

Giá thời gian thực của Xeleb Protocol (XCX) là $ 0.0374. Trong 24 giờ qua, XCX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03723 và cao nhất là $ 0.0396, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XCX là $ 0.09145411179261065, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.029927374357583258.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCX đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, -0.91% trong 24 giờ và -9.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xeleb Protocol (XCX)

No.1500

$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M

$ 65.81K
$ 65.81K$ 65.81K

$ 37.40M
$ 37.40M$ 37.40M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,941,770.3947427
999,941,770.3947427 999,941,770.3947427

10.83%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xeleb Protocol là $ 4.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 65.81K. Nguồn cung lưu hành của XCX là 108.30M, với tổng nguồn cung là 999941770.3947427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.40M.

Lịch sử giá theo USD của Xeleb Protocol (XCX)

Theo dõi biến động giá của Xeleb Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0003473-0.91%
30 ngày$ -0.01264-25.26%
60 ngày$ -0.01004-21.17%
90 ngày$ +0.0174+87.00%
Biến động giá Xeleb Protocol hôm nay

Hôm nay, XCX đã biến động $ -0.0003473 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Xeleb Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.01264 (-25.26%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Xeleb Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XCX đã biến động $ -0.01004 (-21.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Xeleb Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0174 (+87.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Xeleb Protocol (XCX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Xeleb Protocol.

Xeleb Protocol (XCX) là gì

Xeleb - Trung tâm AI Agent có sức ảnh hưởng, nơi AI mang lại tiện ích thực sự. Xeleb là một nền tảng thế hệ mới, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp tạo, sở hữu và nhận lợi nhuận từ AI Agent với các ứng dụng thực tế. Bằng cách kết hợp AI và Web3, Xeleb cho phép sở hữu Agent được mã hóa, tương tác dựa trên tiện ích và tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt. Sứ mệnh của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới AI và nền kinh tế sáng tạo, giúp người dùng phổ thông trở thành những người xây dựng và hưởng lợi từ giá trị do AI mang lại.

Xeleb Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Xeleb Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake XCX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Xeleb Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Xeleb Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Xeleb Protocol (USD)

Xeleb Protocol (XCX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Xeleb Protocol (XCX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Xeleb Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Xeleb Protocol!

Tokenomics của Xeleb Protocol (XCX)

Hiểu rõ tokenomics của Xeleb Protocol (XCX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XCX ngay!

Cách mua Xeleb Protocol (XCX)

Bạn đang tìm cách mua Xeleb Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Xeleb Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

XCX/Tiền tệ địa phương

1 Xeleb Protocol (XCX) sang VND
984.181
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AUD
A$0.057596
1 Xeleb Protocol (XCX) sang GBP
0.027676
1 Xeleb Protocol (XCX) sang EUR
0.032164
1 Xeleb Protocol (XCX) sang USD
$0.0374
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MYR
RM0.157828
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TRY
1.570052
1 Xeleb Protocol (XCX) sang JPY
¥5.6848
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ARS
ARS$54.518728
1 Xeleb Protocol (XCX) sang RUB
3.047726
1 Xeleb Protocol (XCX) sang INR
3.282972
1 Xeleb Protocol (XCX) sang IDR
Rp623.333084
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PHP
2.189396
1 Xeleb Protocol (XCX) sang EGP
￡E.1.778744
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BRL
R$0.20196
1 Xeleb Protocol (XCX) sang CAD
C$0.051986
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BDT
4.565792
1 Xeleb Protocol (XCX) sang NGN
54.678052
1 Xeleb Protocol (XCX) sang COP
$145.52527
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ZAR
R.0.651882
1 Xeleb Protocol (XCX) sang UAH
1.55958
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TZS
T.Sh.92.803612
1 Xeleb Protocol (XCX) sang VES
Bs7.854
1 Xeleb Protocol (XCX) sang CLP
$35.53
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PKR
Rs10.57672
1 Xeleb Protocol (XCX) sang KZT
20.118208
1 Xeleb Protocol (XCX) sang THB
฿1.227468
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TWD
NT$1.151546
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AED
د.إ0.137258
1 Xeleb Protocol (XCX) sang CHF
Fr0.029546
1 Xeleb Protocol (XCX) sang HKD
HK$0.290598
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AMD
֏14.280068
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MAD
.د.م0.345202
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MXN
$0.689656
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SAR
ريال0.14025
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ETB
Br5.607756
1 Xeleb Protocol (XCX) sang KES
KSh4.821982
1 Xeleb Protocol (XCX) sang JOD
د.أ0.0265166
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PLN
0.13651
1 Xeleb Protocol (XCX) sang RON
лв0.163812
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SEK
kr0.351934
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BGN
лв0.062832
1 Xeleb Protocol (XCX) sang HUF
Ft12.554432
1 Xeleb Protocol (XCX) sang CZK
0.783156
1 Xeleb Protocol (XCX) sang KWD
د.ك0.0114444
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ILS
0.123046
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BOB
Bs0.257686
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AZN
0.06358
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TJS
SM0.34408
1 Xeleb Protocol (XCX) sang GEL
0.10098
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AOA
Kz34.217634
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BHD
.د.ب0.0140624
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BMD
$0.0374
1 Xeleb Protocol (XCX) sang DKK
kr0.240482
1 Xeleb Protocol (XCX) sang HNL
L0.981002
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MUR
1.700204
1 Xeleb Protocol (XCX) sang NAD
$0.65263
1 Xeleb Protocol (XCX) sang NOK
kr0.374748
1 Xeleb Protocol (XCX) sang NZD
$0.065076
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PAB
B/.0.0374
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PGK
K0.15708
1 Xeleb Protocol (XCX) sang QAR
ر.ق0.135762
1 Xeleb Protocol (XCX) sang RSD
дин.3.779644
1 Xeleb Protocol (XCX) sang UZS
soʻm450.602306
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ALL
L3.111306
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ANG
ƒ0.066946
1 Xeleb Protocol (XCX) sang AWG
ƒ0.06732
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BBD
$0.0748
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BAM
KM0.062832
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BIF
Fr109.9934
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BND
$0.048246
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BSD
$0.0374
1 Xeleb Protocol (XCX) sang JMD
$6.003822
1 Xeleb Protocol (XCX) sang KHR
150.80615
1 Xeleb Protocol (XCX) sang KMF
Fr15.8576
1 Xeleb Protocol (XCX) sang LAK
813.043462
1 Xeleb Protocol (XCX) sang LKR
රු11.326216
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MDL
L0.636548
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MGA
Ar166.964072
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MOP
P0.298826
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MVR
0.57222
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MWK
MK64.70574
1 Xeleb Protocol (XCX) sang MZN
MT2.38986
1 Xeleb Protocol (XCX) sang NPR
रु5.243106
1 Xeleb Protocol (XCX) sang PYG
265.2408
1 Xeleb Protocol (XCX) sang RWF
Fr54.1926
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SBD
$0.307802
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SCR
0.507144
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SRD
$1.482536
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SVC
$0.326502
1 Xeleb Protocol (XCX) sang SZL
L0.65263
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TMT
m0.131274
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TND
د.ت0.1098064
1 Xeleb Protocol (XCX) sang TTD
$0.253198
1 Xeleb Protocol (XCX) sang UGX
Sh130.3016
1 Xeleb Protocol (XCX) sang XAF
Fr21.131
1 Xeleb Protocol (XCX) sang XCD
$0.10098
1 Xeleb Protocol (XCX) sang XOF
Fr21.131
1 Xeleb Protocol (XCX) sang XPF
Fr3.8148
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BWP
P0.536316
1 Xeleb Protocol (XCX) sang BZD
$0.0748
1 Xeleb Protocol (XCX) sang CVE
$3.553374
1 Xeleb Protocol (XCX) sang DJF
Fr6.6198
1 Xeleb Protocol (XCX) sang DOP
$2.37303
1 Xeleb Protocol (XCX) sang DZD
د.ج4.880326
1 Xeleb Protocol (XCX) sang FJD
$0.08602
1 Xeleb Protocol (XCX) sang GNF
Fr325.193
1 Xeleb Protocol (XCX) sang GTQ
Q0.285736
1 Xeleb Protocol (XCX) sang GYD
$7.81099
1 Xeleb Protocol (XCX) sang ISK
kr4.5628

Nguồn Xeleb Protocol

Để hiểu thêm về Xeleb Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Xeleb Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Xeleb Protocol

Hôm nay giá của Xeleb Protocol (XCX) là bao nhiêu?
Giá XCX theo thời gian thực bằng USD là 0.0374 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của XCX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của XCX sang USD là $ 0.0374. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Xeleb Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của XCX là $ 4.05M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của XCX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của XCX là 108.30M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XCX là bao nhiêu?
XCX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.09145411179261065 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XCX là bao nhiêu?
XCX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.029927374357583258 USD.
Khối lượng giao dịch của XCX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XCX là $ 65.81K USD.
XCX có tăng giá trong năm nay không?
XCX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XCX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:52:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Xeleb Protocol (XCX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

