Giá UCN theo thời gian thực hôm nay là 1382.43 USD. Theo dõi cập nhật giá UCN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá UCN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá UCN theo thời gian thực hôm nay là 1382.43 USD. Theo dõi cập nhật giá UCN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá UCN dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về UCN

Thông tin giá UCN

Whitepaper UCN

Website chính thức UCN

Tokenomics của UCN

Dự báo giá UCN

Lịch sử UCN

Hướng dẫn mua UCN

Chuyển đổi UCN sang fiat

UCN Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo UCN

Giá UCN(UCN)

Giá theo thời gian thực 1 UCN sang USD

$1,382.42
$1,382.42$1,382.42
+0.07%1D
USD
Biểu đồ giá UCN (UCN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:57 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của UCN (UCN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 1,370.55
$ 1,370.55$ 1,370.55
Thấp nhất 24H
$ 1,384.91
$ 1,384.91$ 1,384.91
Cao nhất 24H

$ 1,370.55
$ 1,370.55$ 1,370.55

$ 1,384.91
$ 1,384.91$ 1,384.91

--
----

--
----

0.00%

+0.07%

+2.35%

+2.35%

Giá thời gian thực của UCN (UCN) là $ 1,382.43. Trong 24 giờ qua, UCN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1,370.55 và cao nhất là $ 1,384.91, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UCN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UCN đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +0.07% trong 24 giờ và +2.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UCN (UCN)

--
----

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

$ 138.24M
$ 138.24M$ 138.24M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của UCN là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.00M. Nguồn cung lưu hành của UCN là --, với tổng nguồn cung là 100000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 138.24M.

Lịch sử giá theo USD của UCN (UCN)

Theo dõi biến động giá của UCN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.967+0.07%
30 ngày$ +782.43+130.40%
60 ngày$ +782.43+130.40%
90 ngày$ +782.43+130.40%
Biến động giá UCN hôm nay

Hôm nay, UCN đã biến động $ +0.967 (+0.07%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá UCN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +782.43 (+130.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá UCN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UCN đã biến động $ +782.43 (+130.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá UCN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +782.43 (+130.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của UCN (UCN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá UCN.

UCN (UCN) là gì

UCHAIN là hệ sinh thái tiền mã hoá mạnh mẽ tập trung vào tiền mã hoá UCN. Hệ sinh thái của chúng tôi kết hợp một loạt các sản phẩm tiên tiến: ví tiền mã hoá hiện đại, thẻ ghi nợ tiền mã hoá độc đáo, marketplace riêng và nhiều tiện ích khác. Sứ mệnh của Uchain là tạo ra một sản phẩm tiền mã hoá hoàn thiện, giúp thay đổi cách mọi người tương tác với tiền mã hoá trên toàn thế giới và mang đến khả năng thanh toán xuyên biên giới tức thì bằng tiền mã hoá.

UCN đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư UCN một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake UCN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về UCN trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch UCN trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá UCN (USD)

UCN (UCN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản UCN (UCN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho UCN.

Xem ngay dự đoán giá UCN!

Tokenomics của UCN (UCN)

Hiểu rõ tokenomics của UCN (UCN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token UCN ngay!

Cách mua UCN (UCN)

Bạn đang tìm cách mua UCN? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua UCN trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

UCN/Tiền tệ địa phương

1 UCN (UCN) sang VND
36,378,645.45
1 UCN (UCN) sang AUD
A$2,128.9422
1 UCN (UCN) sang GBP
1,022.9982
1 UCN (UCN) sang EUR
1,188.8898
1 UCN (UCN) sang USD
$1,382.43
1 UCN (UCN) sang MYR
RM5,833.8546
1 UCN (UCN) sang TRY
58,034.4114
1 UCN (UCN) sang JPY
¥210,129.36
1 UCN (UCN) sang ARS
ARS$2,015,195.8596
1 UCN (UCN) sang RUB
112,654.2207
1 UCN (UCN) sang INR
121,349.7054
1 UCN (UCN) sang IDR
Rp23,040,490.7838
1 UCN (UCN) sang PHP
80,927.4522
1 UCN (UCN) sang EGP
￡E.65,748.3708
1 UCN (UCN) sang BRL
R$7,465.122
1 UCN (UCN) sang CAD
C$1,921.5777
1 UCN (UCN) sang BDT
168,767.0544
1 UCN (UCN) sang NGN
2,021,085.0114
1 UCN (UCN) sang COP
$5,379,104.2515
1 UCN (UCN) sang ZAR
R.24,095.7549
1 UCN (UCN) sang UAH
57,647.331
1 UCN (UCN) sang TZS
T.Sh.3,430,334.1534
1 UCN (UCN) sang VES
Bs290,310.3
1 UCN (UCN) sang CLP
$1,313,308.5
1 UCN (UCN) sang PKR
Rs390,951.204
1 UCN (UCN) sang KZT
743,636.7456
1 UCN (UCN) sang THB
฿45,371.3526
1 UCN (UCN) sang TWD
NT$42,565.0197
1 UCN (UCN) sang AED
د.إ5,073.5181
1 UCN (UCN) sang CHF
Fr1,092.1197
1 UCN (UCN) sang HKD
HK$10,741.4811
1 UCN (UCN) sang AMD
֏527,839.4226
1 UCN (UCN) sang MAD
.د.م12,759.8289
1 UCN (UCN) sang MXN
$25,492.0092
1 UCN (UCN) sang SAR
ريال5,184.1125
1 UCN (UCN) sang ETB
Br207,281.5542
1 UCN (UCN) sang KES
KSh178,236.6999
1 UCN (UCN) sang JOD
د.أ980.14287
1 UCN (UCN) sang PLN
5,045.8695
1 UCN (UCN) sang RON
лв6,055.0434
1 UCN (UCN) sang SEK
kr13,008.6663
1 UCN (UCN) sang BGN
лв2,322.4824
1 UCN (UCN) sang HUF
Ft464,054.1024
1 UCN (UCN) sang CZK
28,948.0842
1 UCN (UCN) sang KWD
د.ك423.02358
1 UCN (UCN) sang ILS
4,548.1947
1 UCN (UCN) sang BOB
Bs9,524.9427
1 UCN (UCN) sang AZN
2,350.131
1 UCN (UCN) sang TJS
SM12,718.356
1 UCN (UCN) sang GEL
3,732.561
1 UCN (UCN) sang AOA
Kz1,264,799.0313
1 UCN (UCN) sang BHD
.د.ب519.79368
1 UCN (UCN) sang BMD
$1,382.43
1 UCN (UCN) sang DKK
kr8,889.0249
1 UCN (UCN) sang HNL
L36,261.1389
1 UCN (UCN) sang MUR
62,845.2678
1 UCN (UCN) sang NAD
$24,123.4035
1 UCN (UCN) sang NOK
kr13,851.9486
1 UCN (UCN) sang NZD
$2,405.4282
1 UCN (UCN) sang PAB
B/.1,382.43
1 UCN (UCN) sang PGK
K5,806.206
1 UCN (UCN) sang QAR
ر.ق5,018.2209
1 UCN (UCN) sang RSD
дин.139,708.3758
1 UCN (UCN) sang UZS
soʻm16,655,779.3017
1 UCN (UCN) sang ALL
L115,004.3517
1 UCN (UCN) sang ANG
ƒ2,474.5497
1 UCN (UCN) sang AWG
ƒ2,488.374
1 UCN (UCN) sang BBD
$2,764.86
1 UCN (UCN) sang BAM
KM2,322.4824
1 UCN (UCN) sang BIF
Fr4,065,726.63
1 UCN (UCN) sang BND
$1,783.3347
1 UCN (UCN) sang BSD
$1,382.43
1 UCN (UCN) sang JMD
$221,921.4879
1 UCN (UCN) sang KHR
5,574,303.3675
1 UCN (UCN) sang KMF
Fr586,150.32
1 UCN (UCN) sang LAK
30,052,825.4859
1 UCN (UCN) sang LKR
රු418,655.1012
1 UCN (UCN) sang MDL
L23,528.9586
1 UCN (UCN) sang MGA
Ar6,171,554.6004
1 UCN (UCN) sang MOP
P11,045.6157
1 UCN (UCN) sang MVR
21,151.179
1 UCN (UCN) sang MWK
MK2,391,742.143
1 UCN (UCN) sang MZN
MT88,337.277
1 UCN (UCN) sang NPR
रु193,802.8617
1 UCN (UCN) sang PYG
9,804,193.56
1 UCN (UCN) sang RWF
Fr2,003,141.07
1 UCN (UCN) sang SBD
$11,377.3989
1 UCN (UCN) sang SCR
18,745.7508
1 UCN (UCN) sang SRD
$54,799.5252
1 UCN (UCN) sang SVC
$12,068.6139
1 UCN (UCN) sang SZL
L24,123.4035
1 UCN (UCN) sang TMT
m4,852.3293
1 UCN (UCN) sang TND
د.ت4,058.81448
1 UCN (UCN) sang TTD
$9,359.0511
1 UCN (UCN) sang UGX
Sh4,816,386.12
1 UCN (UCN) sang XAF
Fr781,072.95
1 UCN (UCN) sang XCD
$3,732.561
1 UCN (UCN) sang XOF
Fr781,072.95
1 UCN (UCN) sang XPF
Fr141,007.86
1 UCN (UCN) sang BWP
P19,824.0462
1 UCN (UCN) sang BZD
$2,764.86
1 UCN (UCN) sang CVE
$131,344.6743
1 UCN (UCN) sang DJF
Fr244,690.11
1 UCN (UCN) sang DOP
$87,715.1835
1 UCN (UCN) sang DZD
د.ج180,393.2907
1 UCN (UCN) sang FJD
$3,179.589
1 UCN (UCN) sang GNF
Fr12,020,228.85
1 UCN (UCN) sang GTQ
Q10,561.7652
1 UCN (UCN) sang GYD
$288,720.5055
1 UCN (UCN) sang ISK
kr168,656.46

Nguồn UCN

Để hiểu thêm về UCN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức UCN
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về UCN

Hôm nay giá của UCN (UCN) là bao nhiêu?
Giá UCN theo thời gian thực bằng USD là 1,382.43 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của UCN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của UCN sang USD là $ 1,382.43. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của UCN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của UCN là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của UCN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của UCN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UCN là bao nhiêu?
UCN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của UCN là bao nhiêu?
UCN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của UCN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của UCN là $ 4.00M USD.
UCN có tăng giá trong năm nay không?
UCN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá UCN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:57 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành UCN (UCN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán UCN sang USD

Số lượng

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,382.43 USD

Giao dịch UCN

UCN/USDT
$1,382.42
$1,382.42$1,382.42
+0.07%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures