Giá Derive hôm nay

Giá Derive (DRV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09594, biến động 2.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DRV sang VND là ₫ 0.09594 mỗi DRV.

Derive hiện xếp hạng #268 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 70.76M, với nguồn cung lưu hành 737.53M DRV. Trong vòng 24 giờ qua, DRV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09561 (thấp) đến ₫ 0.10012 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 14,731.770400726855485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 321.57063536635464960.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRV biến động -0.08% trong giờ qua và -4.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.22K.

Thông tin thị trường Derive (DRV)

Xếp hạng No.268 Vốn hóa thị trường ₫ 70.76M₫ 70.76M ₫ 70.76M Khối lượng (24H) ₫ 53.22K₫ 53.22K ₫ 53.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 143.91M₫ 143.91M ₫ 143.91M Nguồn cung lưu thông 737.53M 737.53M 737.53M Nguồn cung tối đa 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tổng cung 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 49.16% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Derive là ₫ 70.76M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.22K. Nguồn cung lưu hành của DRV là 737.53M, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 143.91M.