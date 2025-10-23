Giá Futu Holdings theo thời gian thực hôm nay là 164.94 USD. Theo dõi cập nhật giá FUTUON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá FUTUON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Futu Holdings theo thời gian thực hôm nay là 164.94 USD. Theo dõi cập nhật giá FUTUON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá FUTUON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về FUTUON

Thông tin giá FUTUON

Website chính thức FUTUON

Tokenomics của FUTUON

Dự báo giá FUTUON

Lịch sử FUTUON

Hướng dẫn mua FUTUON

Chuyển đổi FUTUON sang fiat

FUTUON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Futu Holdings

Giá Futu Holdings(FUTUON)

Giá theo thời gian thực 1 FUTUON sang USD

$164.94
$164.94$164.94
-0.83%1D
USD
Biểu đồ giá Futu Holdings (FUTUON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:03 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Futu Holdings (FUTUON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 163.13
$ 163.13$ 163.13
Thấp nhất 24H
$ 169.28
$ 169.28$ 169.28
Cao nhất 24H

$ 163.13
$ 163.13$ 163.13

$ 169.28
$ 169.28$ 169.28

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.31%

-0.83%

+3.87%

+3.87%

Giá thời gian thực của Futu Holdings (FUTUON) là $ 164.94. Trong 24 giờ qua, FUTUON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 163.13 và cao nhất là $ 169.28, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FUTUON là $ 194.05605335665007, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 150.44906962587248.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUTUON đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -0.83% trong 24 giờ và +3.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Futu Holdings (FUTUON)

No.2114

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41725942
6,743.41725942 6,743.41725942

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Futu Holdings là $ 1.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.83K. Nguồn cung lưu hành của FUTUON là 6.74K, với tổng nguồn cung là 6743.41725942. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.11M.

Lịch sử giá theo USD của Futu Holdings (FUTUON)

Theo dõi biến động giá của Futu Holdings trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.3805-0.83%
30 ngày$ -2.49-1.49%
60 ngày$ +14.94+9.96%
90 ngày$ +14.94+9.96%
Biến động giá Futu Holdings hôm nay

Hôm nay, FUTUON đã biến động $ -1.3805 (-0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Futu Holdings trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -2.49 (-1.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Futu Holdings trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FUTUON đã biến động $ +14.94 (+9.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Futu Holdings trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +14.94 (+9.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Futu Holdings (FUTUON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Futu Holdings.

Futu Holdings (FUTUON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Futu Holdings đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Futu Holdings một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake FUTUON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Futu Holdings trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Futu Holdings trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Futu Holdings (USD)

Futu Holdings (FUTUON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Futu Holdings (FUTUON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Futu Holdings.

Xem ngay dự đoán giá Futu Holdings!

Tokenomics của Futu Holdings (FUTUON)

Hiểu rõ tokenomics của Futu Holdings (FUTUON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token FUTUON ngay!

Cách mua Futu Holdings (FUTUON)

Bạn đang tìm cách mua Futu Holdings? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Futu Holdings trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

FUTUON/Tiền tệ địa phương

1 Futu Holdings (FUTUON) sang VND
4,340,396.1
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AUD
A$254.0076
1 Futu Holdings (FUTUON) sang GBP
122.0556
1 Futu Holdings (FUTUON) sang EUR
141.8484
1 Futu Holdings (FUTUON) sang USD
$164.94
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MYR
RM697.6962
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TRY
6,922.5318
1 Futu Holdings (FUTUON) sang JPY
¥25,070.88
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ARS
ARS$240,436.3368
1 Futu Holdings (FUTUON) sang RUB
13,440.9606
1 Futu Holdings (FUTUON) sang INR
14,476.7838
1 Futu Holdings (FUTUON) sang IDR
Rp2,748,998.9004
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PHP
9,639.0936
1 Futu Holdings (FUTUON) sang EGP
￡E.7,846.1958
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BRL
R$890.676
1 Futu Holdings (FUTUON) sang CAD
C$229.2666
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BDT
20,119.3812
1 Futu Holdings (FUTUON) sang NGN
241,491.9528
1 Futu Holdings (FUTUON) sang COP
$641,789.787
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ZAR
R.2,874.9042
1 Futu Holdings (FUTUON) sang UAH
6,873.0498
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TZS
T.Sh.409,278.8172
1 Futu Holdings (FUTUON) sang VES
Bs34,637.4
1 Futu Holdings (FUTUON) sang CLP
$156,693
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PKR
Rs46,579.056
1 Futu Holdings (FUTUON) sang KZT
88,676.6922
1 Futu Holdings (FUTUON) sang THB
฿5,413.3308
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TWD
NT$5,071.905
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AED
د.إ605.3298
1 Futu Holdings (FUTUON) sang CHF
Fr130.3026
1 Futu Holdings (FUTUON) sang HKD
HK$1,281.5838
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AMD
֏62,977.3908
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MAD
.د.م1,522.3962
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MXN
$3,041.4936
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SAR
ريال618.525
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ETB
Br24,795.4302
1 Futu Holdings (FUTUON) sang KES
KSh21,245.9214
1 Futu Holdings (FUTUON) sang JOD
د.أ116.94246
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PLN
600.3816
1 Futu Holdings (FUTUON) sang RON
лв722.4372
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SEK
kr1,552.0854
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BGN
лв277.0992
1 Futu Holdings (FUTUON) sang HUF
Ft55,367.0592
1 Futu Holdings (FUTUON) sang CZK
3,453.8436
1 Futu Holdings (FUTUON) sang KWD
د.ك50.47164
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ILS
542.6526
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BOB
Bs1,136.4366
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AZN
280.398
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TJS
SM1,517.448
1 Futu Holdings (FUTUON) sang GEL
445.338
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AOA
Kz150,905.2554
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BHD
.د.ب62.18238
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BMD
$164.94
1 Futu Holdings (FUTUON) sang DKK
kr1,060.5642
1 Futu Holdings (FUTUON) sang HNL
L4,319.7786
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MUR
7,498.1724
1 Futu Holdings (FUTUON) sang NAD
$2,878.203
1 Futu Holdings (FUTUON) sang NOK
kr1,652.6988
1 Futu Holdings (FUTUON) sang NZD
$286.9956
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PAB
B/.164.94
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PGK
K691.0986
1 Futu Holdings (FUTUON) sang QAR
ر.ق600.3816
1 Futu Holdings (FUTUON) sang RSD
дин.16,662.2388
1 Futu Holdings (FUTUON) sang UZS
soʻm1,987,228.4586
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ALL
L13,727.9562
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ANG
ƒ295.2426
1 Futu Holdings (FUTUON) sang AWG
ƒ296.892
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BBD
$329.88
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BAM
KM277.0992
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BIF
Fr485,088.54
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BND
$212.7726
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BSD
$164.94
1 Futu Holdings (FUTUON) sang JMD
$26,458.0254
1 Futu Holdings (FUTUON) sang KHR
665,079.315
1 Futu Holdings (FUTUON) sang KMF
Fr69,934.56
1 Futu Holdings (FUTUON) sang LAK
3,585,652.1022
1 Futu Holdings (FUTUON) sang LKR
රු49,905.8958
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MDL
L2,797.3824
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MGA
Ar739,640.442
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MOP
P1,316.2212
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MVR
2,523.582
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MWK
MK285,857.514
1 Futu Holdings (FUTUON) sang MZN
MT10,539.666
1 Futu Holdings (FUTUON) sang NPR
रु23,103.1458
1 Futu Holdings (FUTUON) sang PYG
1,161,507.48
1 Futu Holdings (FUTUON) sang RWF
Fr238,998.06
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SBD
$1,357.4562
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SCR
2,236.5864
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SRD
$6,538.2216
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SVC
$1,438.2768
1 Futu Holdings (FUTUON) sang SZL
L2,878.203
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TMT
m578.9394
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TND
د.ت483.76902
1 Futu Holdings (FUTUON) sang TTD
$1,116.6438
1 Futu Holdings (FUTUON) sang UGX
Sh574,650.96
1 Futu Holdings (FUTUON) sang XAF
Fr93,191.1
1 Futu Holdings (FUTUON) sang XCD
$445.338
1 Futu Holdings (FUTUON) sang XOF
Fr93,191.1
1 Futu Holdings (FUTUON) sang XPF
Fr16,823.88
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BWP
P2,363.5902
1 Futu Holdings (FUTUON) sang BZD
$329.88
1 Futu Holdings (FUTUON) sang CVE
$15,657.7542
1 Futu Holdings (FUTUON) sang DJF
Fr29,194.38
1 Futu Holdings (FUTUON) sang DOP
$10,485.2358
1 Futu Holdings (FUTUON) sang DZD
د.ج21,523.0206
1 Futu Holdings (FUTUON) sang FJD
$379.362
1 Futu Holdings (FUTUON) sang GNF
Fr1,434,153.3
1 Futu Holdings (FUTUON) sang GTQ
Q1,260.1416
1 Futu Holdings (FUTUON) sang GYD
$34,419.6792
1 Futu Holdings (FUTUON) sang ISK
kr20,122.68

Nguồn Futu Holdings

Để hiểu thêm về Futu Holdings, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Futu Holdings
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Futu Holdings

Hôm nay giá của Futu Holdings (FUTUON) là bao nhiêu?
Giá FUTUON theo thời gian thực bằng USD là 164.94 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của FUTUON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của FUTUON sang USD là $ 164.94. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Futu Holdings là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của FUTUON là $ 1.11M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của FUTUON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của FUTUON là 6.74K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FUTUON là bao nhiêu?
FUTUON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 194.05605335665007 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của FUTUON là bao nhiêu?
FUTUON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 150.44906962587248 USD.
Khối lượng giao dịch của FUTUON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của FUTUON là $ 56.83K USD.
FUTUON có tăng giá trong năm nay không?
FUTUON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá FUTUON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Futu Holdings (FUTUON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FUTUON sang USD

Số lượng

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 164.94 USD

Giao dịch FUTUON

FUTUON/USDT
$164.94
$164.94$164.94
-0.77%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures