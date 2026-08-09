Giá frong hôm nay

Giá frong (FRONG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00628, biến động 18.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRONG sang VND là ₫ 0.00628 mỗi FRONG.

frong hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- FRONG. Trong vòng 24 giờ qua, FRONG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004771 (thấp) đến ₫ 0.007 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRONG biến động +11.03% trong giờ qua và +169.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 192.43K.

Thông tin thị trường frong (FRONG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 192.43K₫ 192.43K ₫ 192.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.28M₫ 6.28M ₫ 6.28M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của frong là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 192.43K. Nguồn cung lưu hành của FRONG là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.28M.