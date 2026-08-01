Giá Manadia hôm nay

Giá Manadia (UMXM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2127, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UMXM sang VND là ₫ 0.2127 mỗi UMXM.

Manadia hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UMXM. Trong vòng 24 giờ qua, UMXM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2101 (thấp) đến ₫ 0.2336 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMXM biến động -0.52% trong giờ qua và -20.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 100.88K.

Thông tin thị trường Manadia (UMXM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 100.88K₫ 100.88K ₫ 100.88K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 63.81M₫ 63.81M ₫ 63.81M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Manadia là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 100.88K. Nguồn cung lưu hành của UMXM là --, với tổng nguồn cung là 300000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 63.81M.