Giá The White Bull hôm nay

Giá The White Bull (LEVI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003628, biến động 0.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LEVI sang VND là ₫ 0.0003628 mỗi LEVI.

The White Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- LEVI. Trong vòng 24 giờ qua, LEVI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003349 (thấp) đến ₫ 0.0004136 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, LEVI biến động +0.77% trong giờ qua và -13.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.38K.

Thông tin thị trường The White Bull (LEVI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 56.38K₫ 56.38K ₫ 56.38K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 362.80K₫ 362.80K ₫ 362.80K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 999,999,393 999,999,393 999,999,393 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The White Bull là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.38K. Nguồn cung lưu hành của LEVI là --, với tổng nguồn cung là 999999393. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 362.80K.