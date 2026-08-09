Giá Pocket Network hôm nay

Giá Pocket Network (POKT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007042, biến động 2.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POKT sang VND là ₫ 0.007042 mỗi POKT.

Pocket Network hiện xếp hạng #734 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.48M, với nguồn cung lưu hành 2.34B POKT. Trong vòng 24 giờ qua, POKT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.006881 (thấp) đến ₫ 0.007142 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,572.674989080059685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 190.87472559444607560.

Về hiệu suất ngắn hạn, POKT biến động +0.34% trong giờ qua và +2.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 488.86.

Thông tin thị trường Pocket Network (POKT)

Xếp hạng No.734 Vốn hóa thị trường ₫ 16.48M₫ 16.48M ₫ 16.48M Khối lượng (24H) ₫ 488.86₫ 488.86 ₫ 488.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 16.74M₫ 16.74M ₫ 16.74M Nguồn cung lưu thông 2.34B 2.34B 2.34B Tổng cung 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pocket Network là ₫ 16.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 488.86. Nguồn cung lưu hành của POKT là 2.34B, với tổng nguồn cung là 2376545548.808835. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.74M.