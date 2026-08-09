Giá Aleph Zero hôm nay

Giá Aleph Zero (AZERO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009977, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AZERO sang VND là ₫ 0.009977 mỗi AZERO.

Aleph Zero hiện xếp hạng #1688 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.66M, với nguồn cung lưu hành 266.78M AZERO. Trong vòng 24 giờ qua, AZERO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.009748 (thấp) đến ₫ 0.010316 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,351.5632214147093645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 100.76955235711081080.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZERO biến động -0.11% trong giờ qua và +8.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.05K.

Thông tin thị trường Aleph Zero (AZERO)

Xếp hạng No.1688 Vốn hóa thị trường ₫ 2.66M₫ 2.66M ₫ 2.66M Khối lượng (24H) ₫ 56.05K₫ 56.05K ₫ 56.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.35M₫ 3.35M ₫ 3.35M Nguồn cung lưu thông 266.78M 266.78M 266.78M Tổng cung 336,231,180 336,231,180 336,231,180 Blockchain công khai AZERO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aleph Zero là ₫ 2.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.05K. Nguồn cung lưu hành của AZERO là 266.78M, với tổng nguồn cung là 336231180. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.35M.