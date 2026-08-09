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Giá Aleph Zero theo thời gian thực hôm nay là 0.009977 VND. Vốn hoá thị trường của AZERO là 2,661,653.594127 VND. Theo dõi cập nhật giá AZERO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Aleph Zero theo thời gian thực hôm nay là 0.009977 VND. Vốn hoá thị trường của AZERO là 2,661,653.594127 VND. Theo dõi cập nhật giá AZERO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Aleph Zero(AZERO)

Giá theo thời gian thực 1 AZERO sang VND

₫262.544755
₫262.544755₫262.544755
+0.33%1D
VND
Biểu đồ giá Aleph Zero (AZERO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:19:55 (UTC+8)

Giá Aleph Zero hôm nay

Giá Aleph Zero (AZERO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009977, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AZERO sang VND là ₫ 0.009977 mỗi AZERO.

Aleph Zero hiện xếp hạng #1688 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.66M, với nguồn cung lưu hành 266.78M AZERO. Trong vòng 24 giờ qua, AZERO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.009748 (thấp) đến ₫ 0.010316 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,351.5632214147093645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 100.76955235711081080.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZERO biến động -0.11% trong giờ qua và +8.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.05K.

Thông tin thị trường Aleph Zero (AZERO)

No.1688

₫ 2.66M
₫ 2.66M₫ 2.66M

₫ 56.05K
₫ 56.05K₫ 56.05K

₫ 3.35M
₫ 3.35M₫ 3.35M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aleph Zero là ₫ 2.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.05K. Nguồn cung lưu hành của AZERO là 266.78M, với tổng nguồn cung là 336231180. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.35M.

Lịch sử giá Aleph Zero theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.009748
₫ 0.009748₫ 0.009748
Thấp nhất 24H
₫ 0.010316
₫ 0.010316₫ 0.010316
Cao nhất 24H

₫ 0.009748
₫ 0.009748₫ 0.009748

₫ 0.010316
₫ 0.010316₫ 0.010316

₫ 81,351.5632214147093645
₫ 81,351.5632214147093645₫ 81,351.5632214147093645

₫ 100.76955235711081080
₫ 100.76955235711081080₫ 100.76955235711081080

-0.11%

+0.33%

+8.75%

+8.75%

Lịch sử giá theo VND của Aleph Zero (AZERO)

Theo dõi biến động giá của Aleph Zero trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.86354798+0.33%
30 ngày₫ +0.004914+97.05%
60 ngày₫ +0.003288+49.15%
90 ngày₫ +0.004064+68.72%
Biến động giá Aleph Zero hôm nay

Hôm nay, AZERO đã biến động ₫ +0.86354798 (+0.33%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Aleph Zero trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.004914 (+97.05%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Aleph Zero trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AZERO đã biến động ₫ +0.003288 (+49.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Aleph Zero trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.004064 (+68.72%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Aleph Zero (AZERO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Aleph Zero.

Phân tích Aleph Zero

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Aleph Zero. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Aleph Zero?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá của Aleph Zero (AZERO):

1. Sự chấp nhận công nghệ: Cơ chế đồng thuận dựa trên DAG độc đáo và các tính năng bảo mật riêng tư của AZERO thúc đẩy nhu cầu.
2. Thị trường tâm lý: Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có tác động đáng kể đến giá cả của AZERO.
3. Các thông báo về quan hệ đối tác: Những hợp tác chiến lược giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
4. Tiến độ phát triển: Các bản cập nhật cho giao thức và quá trình mở rộng hệ sinh thái đều ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền.
5. Khối lượng giao dịch: Mức độ thanh khoản trên các sàn giao dịch quyết định sự ổn định của giá.
6. Tin tức về quy định: Các quy định liên quan đến tiền mã hóa tác động đến hành vi của nhà đầu tư.
7. Sự cạnh tranh: Hiệu suất của AZERO so với các dự án blockchain tập trung vào bảo mật khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá Aleph Zero hôm nay?

Mọi người muốn biết giá AZERO hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán trên thị trường, phân tích đầu tư cũng như cập nhật thường xuyên giá trị các khoản nắm giữ của mình. Biến động giá cả giúp đánh giá tâm lý thị trường và tiềm năng lợi nhuận/thua lỗ trong thời gian thực.

Dự đoán giá Aleph Zero

Dự đoán giá Aleph Zero (AZERO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AZERO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Aleph Zero (AZERO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Aleph Zero có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Aleph Zero sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AZERO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Aleph Zero.

Giới thiệu Aleph Zero

AZERO là một tài sản số hoạt động trên blockchain sở hữu riêng của nó. Mục đích chính của AZERO là để tạo điều kiện cho các giao dịch và lưu trữ giá trị một cách phi tập trung, với trọng tâm là cung cấp một nền tảng an toàn và hiệu quả cho việc trao đổi tài sản số. Nó sử dụng một cơ chế đồng thuận và thiết kế chuỗi độc đáo để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của mạng. Hệ sinh thái AZERO được thiết kế để linh hoạt, đáp ứng một loạt các ứng dụng rộng rãi hơn ngoài các giao dịch đơn giản, bao gồm hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dApps). Mô hình phát hành của nó dựa trên việc khai thác, tương tự như nhiều loại tiền điện tử khác, đảm bảo nguồn cung ổn định và dự đoán được. Vai trò của AZERO trong thị trường tiền điện tử rộng lớn được xác định bởi các đổi mới công nghệ và cam kết về sự phi tập trung và an ninh.

Hướng dẫn mua & đầu tư Aleph Zero tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Aleph Zero? Mua AZERO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Aleph Zero. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Aleph Zero (AZERO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Aleph Zero sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Aleph Zero (AZERO)

Bạn có thể làm gì với Aleph Zero

Sở hữu Aleph Zero mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Aleph Zero (AZERO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Aleph Zero (AZERO) là gì

Aleph Zero là một nền tảng blockchain hiệu suất cao, sẵn sàng cho doanh nghiệp với giao thức đồng thuận mới dựa trên Directed Acyclic Graph (DAG), đã được đánh giá ngang hàng và được trình bày tại hội nghị ACM. Đến nay, Aleph Zero đã huy động được 15 triệu đô la để tiếp tục phát triển, tích hợp với ngăn xếp Chất nền và mở rộng nhóm. Vào năm 2022, Aleph Zero có kế hoạch kích hoạt các tính năng nâng cao quyền riêng tư dựa trên nghiên cứu tính toán an toàn của nhiều bên và các bằng chứng không có kiến thức.

Nguồn Aleph Zero

Để hiểu thêm về Aleph Zero, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Aleph Zero
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Layer 2 (L2)Privacy

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Aleph Zero

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:19:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Aleph Zero (AZERO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Aleph Zero

AZERO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short AZERO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch AZERO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Aleph Zero (AZERO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Aleph Zero theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AZERO/USDT
₫262.88685
₫262.88685₫262.88685
+0.56%
5.60M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AZERO sang VND

Số lượng

AZERO
AZERO
VND
VND

1 AZERO = 262.544755 VND