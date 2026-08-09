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Giá Spain National Fan theo thời gian thực hôm nay là 0.002129 VND. Vốn hoá thị trường của SNFT là 48,761.491888 VND. Theo dõi cập nhật giá SNFT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Spain National Fan theo thời gian thực hôm nay là 0.002129 VND. Vốn hoá thị trường của SNFT là 48,761.491888 VND. Theo dõi cập nhật giá SNFT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Spain National Fan(SNFT)

Giá theo thời gian thực 1 SNFT sang VND

₫56.129895
₫56.129895₫56.129895
+5.48%1D
VND
Biểu đồ giá Spain National Fan (SNFT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:16:26 (UTC+8)

Giá Spain National Fan hôm nay

Giá Spain National Fan (SNFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002129, biến động 5.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNFT sang VND là ₫ 0.002129 mỗi SNFT.

Spain National Fan hiện xếp hạng #2593 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 48.76K, với nguồn cung lưu hành 22.90M SNFT. Trong vòng 24 giờ qua, SNFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002018 (thấp) đến ₫ 0.002133 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 22,718.9545754975493675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 183.13994023141506115.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNFT biến động +1.86% trong giờ qua và -0.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.76K.

Thông tin thị trường Spain National Fan (SNFT)

No.2593

₫ 48.76K
₫ 48.76K₫ 48.76K

₫ 54.76K
₫ 54.76K₫ 54.76K

₫ 212.90K
₫ 212.90K₫ 212.90K

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Spain National Fan là ₫ 48.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.76K. Nguồn cung lưu hành của SNFT là 22.90M, với tổng nguồn cung là 22903472. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 212.90K.

Lịch sử giá Spain National Fan theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002018
₫ 0.002018₫ 0.002018
Thấp nhất 24H
₫ 0.002133
₫ 0.002133₫ 0.002133
Cao nhất 24H

₫ 0.002018
₫ 0.002018₫ 0.002018

₫ 0.002133
₫ 0.002133₫ 0.002133

₫ 22,718.9545754975493675
₫ 22,718.9545754975493675₫ 22,718.9545754975493675

₫ 183.13994023141506115
₫ 183.13994023141506115₫ 183.13994023141506115

+1.86%

+5.48%

-0.61%

-0.61%

Lịch sử giá theo VND của Spain National Fan (SNFT)

Theo dõi biến động giá của Spain National Fan trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2.91611514+5.48%
30 ngày₫ +0.000821+62.76%
60 ngày₫ -0.017831-89.34%
90 ngày₫ -0.029731-93.32%
Biến động giá Spain National Fan hôm nay

Hôm nay, SNFT đã biến động ₫ +2.91611514 (+5.48%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Spain National Fan trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000821 (+62.76%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Spain National Fan trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SNFT đã biến động ₫ -0.017831 (-89.34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Spain National Fan trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.029731 (-93.32%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Spain National Fan (SNFT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Spain National Fan.

Phân tích Spain National Fan

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Spain National Fan. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Spain National Fan?

Giá SNFT bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đối với các token người hâm mộ
2. Thành tích thi đấu và thành công của đội trong các giải đấu
3. Mức độ áp dụng nền tảng và sự tham gia, tương tác của người dùng trên Socios.com
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
6. Tính tiện ích và các phần thưởng được cung cấp cho chủ sở hữu token
7. Các thông báo về quan hệ đối tác và những phát triển mới của nền tảng
8. Động lực cung – cầu
9. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các token người hâm mộ
10. Quy mô cộng đồng và mức độ hoạt động của cộng đồng

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Nếu bạn cần thêm bất kỳ chi tiết nào hoặc điều chỉnh nội dung, hãy cho tôi biết! 😊

Tại sao mọi người muốn biết giá Spain National Fan hôm nay?

Mọi người muốn biết giá SNFT hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường, xác định thời điểm đầu tư, tính toán lợi nhuận/lỗ cũng như cập nhật các xu hướng thị trường. Giá cả theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định mua/bán sáng suốt và theo dõi giá trị danh mục nắm giữ của mình.

Dự đoán giá Spain National Fan

Dự đoán giá Spain National Fan (SNFT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SNFT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Spain National Fan (SNFT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Spain National Fan có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Spain National Fan sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SNFT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Spain National Fan.

Giới thiệu Spain National Fan

SNFT là một tài sản số hoạt động trên mạng lưới blockchain, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực Token Không Thể Tráo Đổi (NFTs). Nó đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái NFT, cho phép tạo, mua và bán các tài sản số độc đáo trên nhiều nền tảng. Vai trò của SNFT là cung cấp một tiêu chuẩn để đại diện cho các tài sản số không thể tráo đổi trên blockchain, giúp các nghệ sĩ, người sáng tạo và người sưu tập tương tác với các tác phẩm nội dung số độc đáo. Mô hình phát hành và cung cấp của nó được xác định bởi nhu cầu và sự tạo ra của NFTs trong hệ sinh thái. Tính năng của SNFT mở rộng ra khỏi nghệ thuật và đồ sưu tầm, bao gồm một loạt các tài sản số độc đáo như bất động sản ảo, danh tính số và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn mua & đầu tư Spain National Fan tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Spain National Fan? Mua SNFT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Spain National Fan. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Spain National Fan (SNFT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Spain National Fan sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Spain National Fan (SNFT)

Bạn có thể làm gì với Spain National Fan

Sở hữu Spain National Fan mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Spain National Fan (SNFT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Spain National Fan (SNFT) là gì

Spain National Football Team Fan Token được thiết kế để cách mạng hóa trải nghiệm của người hâm mộ. Với Token, Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha mang đến cho người hâm mộ cơ hội tham gia các cuộc khảo sát và sự kiện độc quyền, tạo bộ sưu tập kỹ thuật số, mua NFT, nhận giải thưởng của người hâm mộ và tham gia vào các trò chơi và thuộc tính nhiệm vụ liên quan đến vai trò và trải nghiệm tuyệt vời.

Nguồn Spain National Fan

Để hiểu thêm về Spain National Fan, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Spain National Fan
Block Explorer

Danh mục :

Bitcichain EcosystemFan TokenSports

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Spain National Fan

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:16:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Spain National Fan (SNFT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Spain National Fan

SNFT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SNFT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SNFT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Spain National Fan (SNFT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Spain National Fan theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SNFT/USDT
₫56.129895
₫56.129895₫56.129895
+5.54%
27.06M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SNFT sang VND

Số lượng

SNFT
SNFT
VND
VND

1 SNFT = 56.024635 VND