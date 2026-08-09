Giá Spain National Fan hôm nay

Giá Spain National Fan (SNFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002129, biến động 5.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNFT sang VND là ₫ 0.002129 mỗi SNFT.

Spain National Fan hiện xếp hạng #2593 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 48.76K, với nguồn cung lưu hành 22.90M SNFT. Trong vòng 24 giờ qua, SNFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002018 (thấp) đến ₫ 0.002133 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 22,718.9545754975493675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 183.13994023141506115.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNFT biến động +1.86% trong giờ qua và -0.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.76K.

Thông tin thị trường Spain National Fan (SNFT)

Xếp hạng No.2593 Vốn hóa thị trường ₫ 48.76K₫ 48.76K ₫ 48.76K Khối lượng (24H) ₫ 54.76K₫ 54.76K ₫ 54.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 212.90K₫ 212.90K ₫ 212.90K Nguồn cung lưu thông 22.90M 22.90M 22.90M Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 22,903,472 22,903,472 22,903,472 Tỷ lệ lưu hành 22.90% Blockchain công khai BITCI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Spain National Fan là ₫ 48.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.76K. Nguồn cung lưu hành của SNFT là 22.90M, với tổng nguồn cung là 22903472. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 212.90K.