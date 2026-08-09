Giá Cysic hôm nay

Giá Cysic (CYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9453, biến động 12.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CYS sang VND là ₫ 0.9453 mỗi CYS.

Cysic hiện xếp hạng #286 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 152.00M, với nguồn cung lưu hành 160.80M CYS. Trong vòng 24 giờ qua, CYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.7565 (thấp) đến ₫ 1.1163 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,043.416964962908340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,290.62807714293027725.

Về hiệu suất ngắn hạn, CYS biến động +4.81% trong giờ qua và +225.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 4.54M.

Thông tin thị trường Cysic (CYS)

Xếp hạng No.286 Vốn hóa thị trường ₫ 152.00M₫ 152.00M ₫ 152.00M Khối lượng (24H) ₫ 4.54M₫ 4.54M ₫ 4.54M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 945.30M₫ 945.30M ₫ 945.30M Nguồn cung lưu thông 160.80M 160.80M 160.80M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 16.08% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cysic là ₫ 152.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 4.54M. Nguồn cung lưu hành của CYS là 160.80M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 945.30M.