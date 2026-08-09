Giá PigToken hôm nay

Giá PigToken (PIG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00000001259, biến động 2.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIG sang VND là ₫ 0.00000001259 mỗi PIG.

PigToken hiện xếp hạng #4106 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PIG. Trong vòng 24 giờ qua, PIG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00000001225 (thấp) đến ₫ 0.0000000126 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.14499565, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIG biến động +1.04% trong giờ qua và +8.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.51K.

Thông tin thị trường PigToken (PIG)

Xếp hạng No.4106 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 51.51K₫ 51.51K ₫ 51.51K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 12.59M₫ 12.59M ₫ 12.59M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PigToken là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.51K. Nguồn cung lưu hành của PIG là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 12.59M.