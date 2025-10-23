Giá xMoney theo thời gian thực hôm nay là 0.0865 USD. Theo dõi cập nhật giá XMN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XMN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá xMoney theo thời gian thực hôm nay là 0.0865 USD. Theo dõi cập nhật giá XMN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XMN dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá xMoney(XMN)

Giá theo thời gian thực 1 XMN sang USD

Biểu đồ giá xMoney (XMN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 15:47:05 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của xMoney (XMN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Giá thời gian thực của xMoney (XMN) là $ 0.0865. Trong 24 giờ qua, XMN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04701 và cao nhất là $ 0.09723, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XMN là $ 0.11390037525327498, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.019550382433716446.

Về hiệu suất ngắn hạn, XMN đã biến động +13.50% trong 1 giờ qua, +71.36% trong 24 giờ và +68.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường xMoney (XMN)

No.3658

SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của xMoney là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.58M. Nguồn cung lưu hành của XMN là 0.00, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 865.00M.

Lịch sử giá theo USD của xMoney (XMN)

Theo dõi biến động giá của xMoney trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0359882+71.36%
30 ngày$ +0.0815+1,630.00%
60 ngày$ +0.0815+1,630.00%
90 ngày$ +0.0815+1,630.00%
Biến động giá xMoney hôm nay

Hôm nay, XMN đã biến động $ +0.0359882 (+71.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá xMoney trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0815 (+1,630.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá xMoney trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XMN đã biến động $ +0.0815 (+1,630.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá xMoney trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0815 (+1,630.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của xMoney (XMN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá xMoney.

xMoney (XMN) là gì

xMoney (XMN) là một token đa chức năng tuân thủ MiCA, được thiết kế để kết nối tài chính truyền thống với đổi mới blockchain. XMN được tích hợp trực tiếp vào hạ tầng thanh toán có giấy phép và được quản lý của xMoney, giúp các thương nhân và người tiêu dùng giao dịch với tốc độ, độ tin cậy và rõ ràng về mặt quy định. xMoney cung cấp một hệ sinh thái hợp nhất giữa thanh toán bằng tiền pháp định và tiền mã hóa, phát hành thẻ, thanh toán bằng stablecoin và giải pháp on/off‑ramp. Bằng cách tích hợp XMN làm token tiện ích cốt lõi, nền tảng mang lại lợi ích thiết thực cho cả thương nhân và người dùng. Thương nhân có thể tiếp cận phí giao dịch thấp hơn, thanh toán gắn kèm chương trình khách hàng thân thiết, và lựa chọn thanh toán bằng token, trong khi người tiêu dùng được hưởng phần thưởng và tham gia quản trị. Không giống như hầu hết các token tiện ích, XMN đã có ứng dụng thực tế ngay từ ngày đầu. Nó đã được tích hợp vào cổng thanh toán được điều chỉnh của xMoney và các dịch vụ đã được sử dụng bởi các doanh nghiệp trên khắp châu Âu. Thiết kế của nó tuân theo khuôn khổ MiCA của EU, đảm bảo tuân thủ và minh bạch, cũng như tạo dựng uy tín với sàn giao dịch, tổ chức và thương nhân trên toàn cầu.

xMoney đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư xMoney một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake XMN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về xMoney trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch xMoney trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá xMoney (USD)

xMoney (XMN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản xMoney (XMN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho xMoney.

Xem ngay dự đoán giá xMoney!

Tokenomics của xMoney (XMN)

Hiểu rõ tokenomics của xMoney (XMN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XMN ngay!

Cách mua xMoney (XMN)

Bạn đang tìm cách mua xMoney? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua xMoney trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

XMN/Tiền tệ địa phương

Nguồn xMoney

Để hiểu thêm về xMoney, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức xMoney
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về xMoney

Hôm nay giá của xMoney (XMN) là bao nhiêu?
Giá XMN theo thời gian thực bằng USD là 0.0865 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của XMN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của XMN sang USD là $ 0.0865. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của xMoney là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của XMN là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của XMN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của XMN là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XMN là bao nhiêu?
XMN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.11390037525327498 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XMN là bao nhiêu?
XMN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.019550382433716446 USD.
Khối lượng giao dịch của XMN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XMN là $ 1.58M USD.
XMN có tăng giá trong năm nay không?
XMN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XMN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 15:47:05 (UTC+8)

