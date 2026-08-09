Giá KlipAI hôm nay

Giá KlipAI (KLIP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002948, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KLIP sang VND là ₫ 0.002948 mỗi KLIP.

KlipAI hiện xếp hạng #4015 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 KLIP. Trong vòng 24 giờ qua, KLIP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002887 (thấp) đến ₫ 0.002984 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 574.33206739659952340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.12171684794159225.

Về hiệu suất ngắn hạn, KLIP biến động -0.48% trong giờ qua và -14.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.58K.

Thông tin thị trường KlipAI (KLIP)

Xếp hạng No.4015 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 61.58K₫ 61.58K ₫ 61.58K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.95M₫ 2.95M ₫ 2.95M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của KlipAI là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.58K. Nguồn cung lưu hành của KLIP là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.95M.