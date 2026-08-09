Giá Avici hôm nay

Giá Avici (AVICI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.491, biến động 0.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AVICI sang VND là ₫ 0.491 mỗi AVICI.

Avici hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- AVICI. Trong vòng 24 giờ qua, AVICI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.476 (thấp) đến ₫ 0.4987 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVICI biến động +0.08% trong giờ qua và -10.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.63K.

Thông tin thị trường Avici (AVICI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 54.63K₫ 54.63K ₫ 54.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Avici là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.63K. Nguồn cung lưu hành của AVICI là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.