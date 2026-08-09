Giá Ontology Gas hôm nay

Giá Ontology Gas (ONG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04325, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONG sang VND là ₫ 0.04325 mỗi ONG.

Ontology Gas hiện xếp hạng #672 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.44M, với nguồn cung lưu hành 472.51M ONG. Trong vòng 24 giờ qua, ONG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04273 (thấp) đến ₫ 0.04352 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 120,852.69010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,035.1831961224235.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONG biến động -0.14% trong giờ qua và +2.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.10K.

Thông tin thị trường Ontology Gas (ONG)

Xếp hạng No.672 Vốn hóa thị trường ₫ 20.44M₫ 20.44M ₫ 20.44M Khối lượng (24H) ₫ 53.10K₫ 53.10K ₫ 53.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 43.25M₫ 43.25M ₫ 43.25M Nguồn cung lưu thông 472.51M 472.51M 472.51M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Tỷ lệ lưu hành 47.25% Ngày phát hành 2019-08-23 Giá phát hành ₫ 37,630.45₫ 37,630.45 ₫ 37,630.45 Blockchain công khai ONT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Gas là ₫ 20.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.10K. Nguồn cung lưu hành của ONG là 472.51M, với tổng nguồn cung là 800000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 43.25M.