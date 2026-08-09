Giá Ontology Gas(ONG)
Giá Ontology Gas (ONG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04325, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONG sang VND là ₫ 0.04325 mỗi ONG.
Ontology Gas hiện xếp hạng #672 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.44M, với nguồn cung lưu hành 472.51M ONG. Trong vòng 24 giờ qua, ONG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04273 (thấp) đến ₫ 0.04352 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 120,852.69010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,035.1831961224235.
Về hiệu suất ngắn hạn, ONG biến động -0.14% trong giờ qua và +2.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.10K.
No.672
47.25%
2019-08-23
ONT
Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Gas là ₫ 20.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.10K. Nguồn cung lưu hành của ONG là 472.51M, với tổng nguồn cung là 800000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 43.25M.
-0.14%
+0.32%
+2.95%
+2.95%
Theo dõi biến động giá của Ontology Gas trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +3.6295394
|+0.32%
|30 ngày
|₫ -0.00641
|-12.91%
|60 ngày
|₫ -0.00415
|-8.76%
|90 ngày
|₫ -0.03119
|-41.90%
Hôm nay, ONG đã biến động ₫ +3.6295394 (+0.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00641 (-12.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONG đã biến động ₫ -0.00415 (-8.76%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03119 (-41.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ontology Gas (ONG)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ontology Gas.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ontology Gas. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONG: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ONG_USDT在4小时周期内运行于中枢0.04311上方，当前价格0.04314紧贴R1阻力位0.0432。价格目前处于S2至R2之间的窄幅震荡区间核心区域，枢纽点密集分布表明多空双方力量相对平衡。 短期均线组与EMA均线组均呈现买入排列，价格依托均线系统向上试探。MACD指标形成金叉结构，快慢线在零轴附近发散，动能由中性转为初步多头主导。RSI指标位于中性区域，未出现超买或超卖信号，市场情绪保持克制。KDJ与StochRSI数值同步上行，短线买盘力量集中释放。 布林带开口维持平稳，波动率未发生显著扩张，价格沿中轨上方运行。近端关键阻力位于0.0432（R1），距离现价不足0.2%，突破后将指向0.04332（R2）。下方第一支撑位0.04299（S1）与现价几乎重合，构成即时防守线。远端参考支撑位于0.0429（S2），距离现价约0.55%。若价格回落至中枢0.04311下方，则将测试S1与S2所构成的支撑带有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Ontology Gas có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ontology Gas (ONG) là một loại tiền điện tử số hoạt động trong blockchain Ontology, một dự án blockchain công cộng hiệu suất cao và một nền tảng hợp tác tin cậy phân tán. ONG được sử dụng như một token tiện ích trong hệ sinh thái Ontology, hỗ trợ các hoạt động mạng như thực hiện hợp đồng thông minh và lưu trữ dữ liệu. Nó được tạo ra thông qua việc giữ Ontology Coin (ONT), đồng tiền chính của mạng lưới Ontology. Mạng lưới Ontology được thiết kế để hỗ trợ một kiến trúc lớp, modular hóa, điều này góp phần vào khả năng mở rộng của blockchain. Mục tiêu của nó là cung cấp một nền tảng đa dụng cho phép các doanh nghiệp xây dựng một blockchain tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ.
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ONG (Ontology Gas) là mã thông báo tiện ích thứ hai của mạng Ontology, đại diện cho quyền sử dụng mạng Ontology. Hoạt động của Ontology yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều loại nút khác nhau. Ontology đảm bảo sự ổn định và bảo mật của mạng bằng cách trả phí vận hành của các loại nút khác nhau, ONG, đây là khoản bồi thường cho sự đóng góp của mạng.
Để hiểu thêm về Ontology Gas, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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