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Giá Ontology Gas theo thời gian thực hôm nay là 0.04325 VND. Vốn hoá thị trường của ONG là 20,436,104.94525 VND. Theo dõi cập nhật giá ONG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Ontology Gas theo thời gian thực hôm nay là 0.04325 VND. Vốn hoá thị trường của ONG là 20,436,104.94525 VND. Theo dõi cập nhật giá ONG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Ontology Gas(ONG)

Giá theo thời gian thực 1 ONG sang VND

₫1,137.8606
₫1,137.8606₫1,137.8606
+0.32%1D
VND
Biểu đồ giá Ontology Gas (ONG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:40:53 (UTC+8)

Giá Ontology Gas hôm nay

Giá Ontology Gas (ONG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04325, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONG sang VND là ₫ 0.04325 mỗi ONG.

Ontology Gas hiện xếp hạng #672 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.44M, với nguồn cung lưu hành 472.51M ONG. Trong vòng 24 giờ qua, ONG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04273 (thấp) đến ₫ 0.04352 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 120,852.69010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,035.1831961224235.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONG biến động -0.14% trong giờ qua và +2.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.10K.

Thông tin thị trường Ontology Gas (ONG)

No.672

₫ 20.44M
₫ 20.44M₫ 20.44M

₫ 53.10K
₫ 53.10K₫ 53.10K

₫ 43.25M
₫ 43.25M₫ 43.25M

472.51M
472.51M 472.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

₫ 37,630.45
₫ 37,630.45₫ 37,630.45

ONT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Gas là ₫ 20.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.10K. Nguồn cung lưu hành của ONG là 472.51M, với tổng nguồn cung là 800000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 43.25M.

Lịch sử giá Ontology Gas theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04273
₫ 0.04273₫ 0.04273
Thấp nhất 24H
₫ 0.04352
₫ 0.04352₫ 0.04352
Cao nhất 24H

₫ 0.04273
₫ 0.04273₫ 0.04273

₫ 0.04352
₫ 0.04352₫ 0.04352

₫ 120,852.69010
₫ 120,852.69010₫ 120,852.69010

₫ 1,035.1831961224235
₫ 1,035.1831961224235₫ 1,035.1831961224235

-0.14%

+0.32%

+2.95%

+2.95%

Lịch sử giá theo VND của Ontology Gas (ONG)

Theo dõi biến động giá của Ontology Gas trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +3.6295394+0.32%
30 ngày₫ -0.00641-12.91%
60 ngày₫ -0.00415-8.76%
90 ngày₫ -0.03119-41.90%
Biến động giá Ontology Gas hôm nay

Hôm nay, ONG đã biến động ₫ +3.6295394 (+0.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ontology Gas trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00641 (-12.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ontology Gas trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONG đã biến động ₫ -0.00415 (-8.76%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ontology Gas trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03119 (-41.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ontology Gas (ONG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ontology Gas.

Phân tích Ontology Gas

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ontology Gas. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Ontology Gas hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONG: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ONG_USDT在4小时周期内运行于中枢0.04311上方，当前价格0.04314紧贴R1阻力位0.0432。价格目前处于S2至R2之间的窄幅震荡区间核心区域，枢纽点密集分布表明多空双方力量相对平衡。 短期均线组与EMA均线组均呈现买入排列，价格依托均线系统向上试探。MACD指标形成金叉结构，快慢线在零轴附近发散，动能由中性转为初步多头主导。RSI指标位于中性区域，未出现超买或超卖信号，市场情绪保持克制。KDJ与StochRSI数值同步上行，短线买盘力量集中释放。 布林带开口维持平稳，波动率未发生显著扩张，价格沿中轨上方运行。近端关键阻力位于0.0432（R1），距离现价不足0.2%，突破后将指向0.04332（R2）。下方第一支撑位0.04299（S1）与现价几乎重合，构成即时防守线。远端参考支撑位于0.0429（S2），距离现价约0.55%。若价格回落至中枢0.04311下方，则将测试S1与S2所构成的支撑带有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Ontology Gas?

Giá ONG bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Mức độ sử dụng mạng lưới Ontology – Khối lượng giao dịch cao hơn sẽ làm tăng nhu cầu về ONG do phí gas.
2. Sự phát triển của hệ sinh thái NEO – ONG được tạo ra từ việc nắm giữ token NEO.
3. Tâm lý thị trường đối với các token tiện ích và các dự án DeFi.
4. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
5. Danh sách niêm yết trên các sàn giao dịch và khối lượng giao dịch.
6. Hoạt động của nhà phát triển và các bản nâng cấp mạng lưới.
7. Phần thưởng staking và những thay đổi trong cơ chế tokenomics.
8. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các token tiện ích.

Tại sao mọi người muốn biết giá Ontology Gas hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ONG hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà đầu tư cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế một cách hiệu quả.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Giám sát hiệu suất đầu tư và tính toán lợi nhuận/lỗ.
3. Định thời điểm thị trường – Xác định các điểm vào/ra tối ưu dựa trên biến động giá.
4. Quản lý rủi ro – Đánh giá mức độ tiếp xúc và đưa ra quyết định sáng suốt về quy mô vị thế.

Dự đoán giá Ontology Gas

Dự đoán giá Ontology Gas (ONG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ONG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Ontology Gas (ONG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Ontology Gas có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Ontology Gas sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ONG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Ontology Gas.

Giới thiệu Ontology Gas

Ontology Gas (ONG) là một loại tiền điện tử số hoạt động trong blockchain Ontology, một dự án blockchain công cộng hiệu suất cao và một nền tảng hợp tác tin cậy phân tán. ONG được sử dụng như một token tiện ích trong hệ sinh thái Ontology, hỗ trợ các hoạt động mạng như thực hiện hợp đồng thông minh và lưu trữ dữ liệu. Nó được tạo ra thông qua việc giữ Ontology Coin (ONT), đồng tiền chính của mạng lưới Ontology. Mạng lưới Ontology được thiết kế để hỗ trợ một kiến trúc lớp, modular hóa, điều này góp phần vào khả năng mở rộng của blockchain. Mục tiêu của nó là cung cấp một nền tảng đa dụng cho phép các doanh nghiệp xây dựng một blockchain tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ.

Hướng dẫn mua & đầu tư Ontology Gas tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Ontology Gas? Mua ONG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Ontology Gas. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Ontology Gas (ONG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Ontology Gas sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Ontology Gas (ONG)

Bạn có thể làm gì với Ontology Gas

Sở hữu Ontology Gas mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Ontology Gas (ONG) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ontology Gas (ONG) là gì

ONG (Ontology Gas) là mã thông báo tiện ích thứ hai của mạng Ontology, đại diện cho quyền sử dụng mạng Ontology. Hoạt động của Ontology yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều loại nút khác nhau. Ontology đảm bảo sự ổn định và bảo mật của mạng bằng cách trả phí vận hành của các loại nút khác nhau, ONG, đây là khoản bồi thường cho sự đóng góp của mạng.

Nguồn Ontology Gas

Để hiểu thêm về Ontology Gas, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Ontology Gas
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ontology Gas

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:40:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ontology Gas (ONG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Ontology Gas

ONG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ONG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ONG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Ontology Gas (ONG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ontology Gas theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ONG/USDT
₫1,138.3869
₫1,138.3869₫1,138.3869
+0.34%
1.24M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ONG sang VND

Số lượng

ONG
ONG
VND
VND

1 ONG = 1,138.12375 VND