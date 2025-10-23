Giá Cosplay Token theo thời gian thực hôm nay là 0.001931 USD. Theo dõi cập nhật giá COT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COT dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Cosplay Token theo thời gian thực hôm nay là 0.001931 USD. Theo dõi cập nhật giá COT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COT dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Cosplay Token(COT)

Giá theo thời gian thực 1 COT sang USD

$0.001931
$0.001931$0.001931
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Cosplay Token (COT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:30:56 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Cosplay Token (COT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888
Thấp nhất 24H
$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009
Cao nhất 24H

$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888

$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

0.00%

-9.13%

-9.13%

Giá thời gian thực của Cosplay Token (COT) là $ 0.001931. Trong 24 giờ qua, COT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001888 và cao nhất là $ 0.002009, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COT là $ 0.20071997640034067, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.001063216445440777.

Về hiệu suất ngắn hạn, COT đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -9.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cosplay Token (COT)

No.2303

$ 761.51K
$ 761.51K$ 761.51K

$ 5.95K
$ 5.95K$ 5.95K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cosplay Token là $ 761.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.95K. Nguồn cung lưu hành của COT là 394.36M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.93M.

Lịch sử giá theo USD của Cosplay Token (COT)

Theo dõi biến động giá của Cosplay Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.000422-17.94%
60 ngày$ -0.000165-7.88%
90 ngày$ +0.000531+37.92%
Biến động giá Cosplay Token hôm nay

Hôm nay, COT đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cosplay Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000422 (-17.94%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cosplay Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COT đã biến động $ -0.000165 (-7.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cosplay Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.000531 (+37.92%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cosplay Token (COT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cosplay Token.

Cosplay Token (COT) là gì

Một dự án có nguồn gốc từ Nhật Bản với mục tiêu kết nối cộng đồng cosplay toàn cầu thông qua token $COT. Dự án phát triển từ nền tảng "WorldCosplay" (hơn 1.2 triệu người dùng) và kết nối các sự kiện ngoài đời thực với hoạt động số nhằm tạo ra một không gian kinh tế mới cho văn hoá cosplay.

Cosplay Token đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Cosplay Token một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake COT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Cosplay Token trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Cosplay Token trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Cosplay Token (USD)

Cosplay Token (COT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Cosplay Token (COT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Cosplay Token.

Xem ngay dự đoán giá Cosplay Token!

Tokenomics của Cosplay Token (COT)

Hiểu rõ tokenomics của Cosplay Token (COT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token COT ngay!

Cách mua Cosplay Token (COT)

Bạn đang tìm cách mua Cosplay Token? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Cosplay Token trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

COT/Tiền tệ địa phương

1 Cosplay Token (COT) sang VND
50.814265
1 Cosplay Token (COT) sang AUD
A$0.00297374
1 Cosplay Token (COT) sang GBP
0.00142894
1 Cosplay Token (COT) sang EUR
0.00166066
1 Cosplay Token (COT) sang USD
$0.001931
1 Cosplay Token (COT) sang MYR
RM0.00814882
1 Cosplay Token (COT) sang TRY
0.08104407
1 Cosplay Token (COT) sang JPY
¥0.293512
1 Cosplay Token (COT) sang ARS
ARS$2.81485732
1 Cosplay Token (COT) sang RUB
0.15735719
1 Cosplay Token (COT) sang INR
0.16942594
1 Cosplay Token (COT) sang IDR
Rp32.18332046
1 Cosplay Token (COT) sang PHP
0.11288626
1 Cosplay Token (COT) sang EGP
￡E.0.09185767
1 Cosplay Token (COT) sang BRL
R$0.0104274
1 Cosplay Token (COT) sang CAD
C$0.00268409
1 Cosplay Token (COT) sang BDT
0.23554338
1 Cosplay Token (COT) sang NGN
2.82721572
1 Cosplay Token (COT) sang COP
$7.51361755
1 Cosplay Token (COT) sang ZAR
R.0.03365733
1 Cosplay Token (COT) sang UAH
0.08046477
1 Cosplay Token (COT) sang TZS
T.Sh.4.79154478
1 Cosplay Token (COT) sang VES
Bs0.40551
1 Cosplay Token (COT) sang CLP
$1.83445
1 Cosplay Token (COT) sang PKR
Rs0.5453144
1 Cosplay Token (COT) sang KZT
1.03816353
1 Cosplay Token (COT) sang THB
฿0.06343335
1 Cosplay Token (COT) sang TWD
NT$0.05937825
1 Cosplay Token (COT) sang AED
د.إ0.00708677
1 Cosplay Token (COT) sang CHF
Fr0.00152549
1 Cosplay Token (COT) sang HKD
HK$0.01500387
1 Cosplay Token (COT) sang AMD
֏0.73729442
1 Cosplay Token (COT) sang MAD
.د.م0.01782313
1 Cosplay Token (COT) sang MXN
$0.03560764
1 Cosplay Token (COT) sang SAR
ريال0.00724125
1 Cosplay Token (COT) sang ETB
Br0.29028723
1 Cosplay Token (COT) sang KES
KSh0.24873211
1 Cosplay Token (COT) sang JOD
د.أ0.001369079
1 Cosplay Token (COT) sang PLN
0.00702884
1 Cosplay Token (COT) sang RON
лв0.00845778
1 Cosplay Token (COT) sang SEK
kr0.01817071
1 Cosplay Token (COT) sang BGN
лв0.00324408
1 Cosplay Token (COT) sang HUF
Ft0.64819808
1 Cosplay Token (COT) sang CZK
0.04043514
1 Cosplay Token (COT) sang KWD
د.ك0.000590886
1 Cosplay Token (COT) sang ILS
0.00635299
1 Cosplay Token (COT) sang BOB
Bs0.01330459
1 Cosplay Token (COT) sang AZN
0.0032827
1 Cosplay Token (COT) sang TJS
SM0.0177652
1 Cosplay Token (COT) sang GEL
0.0052137
1 Cosplay Token (COT) sang AOA
Kz1.76669121
1 Cosplay Token (COT) sang BHD
.د.ب0.000726056
1 Cosplay Token (COT) sang BMD
$0.001931
1 Cosplay Token (COT) sang DKK
kr0.01241633
1 Cosplay Token (COT) sang HNL
L0.05057289
1 Cosplay Token (COT) sang MUR
0.08778326
1 Cosplay Token (COT) sang NAD
$0.03369595
1 Cosplay Token (COT) sang NOK
kr0.01934862
1 Cosplay Token (COT) sang NZD
$0.00335994
1 Cosplay Token (COT) sang PAB
B/.0.001931
1 Cosplay Token (COT) sang PGK
K0.00809089
1 Cosplay Token (COT) sang QAR
ر.ق0.00702884
1 Cosplay Token (COT) sang RSD
дин.0.19514686
1 Cosplay Token (COT) sang UZS
soʻm23.26505489
1 Cosplay Token (COT) sang ALL
L0.16071713
1 Cosplay Token (COT) sang ANG
ƒ0.00345649
1 Cosplay Token (COT) sang AWG
ƒ0.0034758
1 Cosplay Token (COT) sang BBD
$0.003862
1 Cosplay Token (COT) sang BAM
KM0.00324408
1 Cosplay Token (COT) sang BIF
Fr5.679071
1 Cosplay Token (COT) sang BND
$0.00249099
1 Cosplay Token (COT) sang BSD
$0.001931
1 Cosplay Token (COT) sang JMD
$0.30975171
1 Cosplay Token (COT) sang KHR
7.78627475
1 Cosplay Token (COT) sang KMF
Fr0.818744
1 Cosplay Token (COT) sang LAK
41.97826003
1 Cosplay Token (COT) sang LKR
රු0.58426267
1 Cosplay Token (COT) sang MDL
L0.03274976
1 Cosplay Token (COT) sang MGA
Ar8.6591833
1 Cosplay Token (COT) sang MOP
P0.01540938
1 Cosplay Token (COT) sang MVR
0.0295443
1 Cosplay Token (COT) sang MWK
MK3.3466161
1 Cosplay Token (COT) sang MZN
MT0.1233909
1 Cosplay Token (COT) sang NPR
रु0.27047517
1 Cosplay Token (COT) sang PYG
13.598102
1 Cosplay Token (COT) sang RWF
Fr2.798019
1 Cosplay Token (COT) sang SBD
$0.01589213
1 Cosplay Token (COT) sang SCR
0.02618436
1 Cosplay Token (COT) sang SRD
$0.07654484
1 Cosplay Token (COT) sang SVC
$0.01683832
1 Cosplay Token (COT) sang SZL
L0.03369595
1 Cosplay Token (COT) sang TMT
m0.00677781
1 Cosplay Token (COT) sang TND
د.ت0.005663623
1 Cosplay Token (COT) sang TTD
$0.01307287
1 Cosplay Token (COT) sang UGX
Sh6.727604
1 Cosplay Token (COT) sang XAF
Fr1.091015
1 Cosplay Token (COT) sang XCD
$0.0052137
1 Cosplay Token (COT) sang XOF
Fr1.091015
1 Cosplay Token (COT) sang XPF
Fr0.196962
1 Cosplay Token (COT) sang BWP
P0.02767123
1 Cosplay Token (COT) sang BZD
$0.003862
1 Cosplay Token (COT) sang CVE
$0.18330983
1 Cosplay Token (COT) sang DJF
Fr0.341787
1 Cosplay Token (COT) sang DOP
$0.12275367
1 Cosplay Token (COT) sang DZD
د.ج0.25195688
1 Cosplay Token (COT) sang FJD
$0.0044413
1 Cosplay Token (COT) sang GNF
Fr16.790045
1 Cosplay Token (COT) sang GTQ
Q0.01475284
1 Cosplay Token (COT) sang GYD
$0.40296108
1 Cosplay Token (COT) sang ISK
kr0.235582

Nguồn Cosplay Token

Để hiểu thêm về Cosplay Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cosplay Token
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cosplay Token

Hôm nay giá của Cosplay Token (COT) là bao nhiêu?
Giá COT theo thời gian thực bằng USD là 0.001931 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của COT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của COT sang USD là $ 0.001931. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Cosplay Token là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của COT là $ 761.51K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của COT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của COT là 394.36M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COT là bao nhiêu?
COT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.20071997640034067 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của COT là bao nhiêu?
COT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.001063216445440777 USD.
Khối lượng giao dịch của COT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của COT là $ 5.95K USD.
COT có tăng giá trong năm nay không?
COT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá COT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:30:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cosplay Token (COT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

