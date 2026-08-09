Giá PermawebDAO hôm nay

Giá PermawebDAO (PERM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001, biến động 4.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PERM sang VND là ₫ 0.0001 mỗi PERM.

PermawebDAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PERM. Trong vòng 24 giờ qua, PERM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000085 (thấp) đến ₫ 0.000125 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PERM biến động +9.89% trong giờ qua và +26.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 735.01.

Thông tin thị trường PermawebDAO (PERM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 735.01₫ 735.01 ₫ 735.01 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.00K₫ 10.00K ₫ 10.00K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PermawebDAO là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 735.01. Nguồn cung lưu hành của PERM là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.00K.