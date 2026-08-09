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Giá CoW Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0,108 VND. Vốn hoá thị trường của COW là 62 535 450,53336884272 VND. Theo dõi cập nhật giá COW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá CoW Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0,108 VND. Vốn hoá thị trường của COW là 62 535 450,53336884272 VND. Theo dõi cập nhật giá COW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá CoW Protocol(COW)

Giá theo thời gian thực 1 COW sang VND

₫2 842,02
₫2 842,02₫2 842,02
+0.09%1D
VND
Biểu đồ giá CoW Protocol (COW) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:22:38 (UTC+8)

Giá CoW Protocol hôm nay

Giá CoW Protocol (COW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,108, biến động 0,09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COW sang VND là ₫ 0,108 mỗi COW.

CoW Protocol hiện xếp hạng #187 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 62.54M, với nguồn cung lưu hành 579.03M COW. Trong vòng 24 giờ qua, COW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,1065 (thấp) đến ₫ 0,1091 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31 754,3573114259914045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 057,30462940690823610.

Về hiệu suất ngắn hạn, COW biến động +0,09% trong giờ qua và -5,10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.25K.

Thông tin thị trường CoW Protocol (COW)

No.187

₫ 62.54M
₫ 62.54M₫ 62.54M

₫ 56.25K
₫ 56.25K₫ 56.25K

₫ 108,00M
₫ 108,00M₫ 108,00M

579.03M
579.03M 579.03M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

57,90%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của CoW Protocol là ₫ 62.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.25K. Nguồn cung lưu hành của COW là 579.03M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 108,00M.

Lịch sử giá CoW Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,1065
₫ 0,1065₫ 0,1065
Thấp nhất 24H
₫ 0,1091
₫ 0,1091₫ 0,1091
Cao nhất 24H

₫ 0,1065
₫ 0,1065₫ 0,1065

₫ 0,1091
₫ 0,1091₫ 0,1091

₫ 31 754,3573114259914045
₫ 31 754,3573114259914045₫ 31 754,3573114259914045

₫ 1 057,30462940690823610
₫ 1 057,30462940690823610₫ 1 057,30462940690823610

+0,09%

+0,09%

-5,10%

-5,10%

Lịch sử giá theo VND của CoW Protocol (COW)

Theo dõi biến động giá của CoW Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2,555518+0,09%
30 ngày₫ -0,0351-24,53%
60 ngày₫ -0,0284-20,83%
90 ngày₫ -0,0842-43,81%
Biến động giá CoW Protocol hôm nay

Hôm nay, COW đã biến động ₫ +2,555518 (+0,09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CoW Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,0351 (-24,53%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CoW Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COW đã biến động ₫ -0,0284 (-20,83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CoW Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,0842 (-43,81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CoW Protocol (COW)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CoW Protocol.

Phân tích CoW Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CoW Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường CoW Protocol hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COW: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

COW_USDT đang giao dịch quanh mức 0,1071 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa mức kháng cự R2 và vùng trung tâm 0,1061. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện xu hướng tăng giá. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua đang chiếm ưu thế. MACD hình thành cấu trúc giao cắt vàng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy động lượng chưa bị đẩy quá xa. Dải Bollinger mở rộng ở trạng thái ổn định. Biến động thị trường không có dấu hiệu giãn nở hay thu hẹp đáng kể. Hướng di chuyển của các đường trung bình động nhanh và chậm cơ bản đồng nhất. Mức kháng cự R2 phía trên tại 0,1071 trùng với giá hiện tại, tạo thành điểm thử nghiệm ngay lập tức. Mức hỗ trợ S1 phía dưới tại 0,1058 cách giá hiện tại khoảng 1,2%. Vùng trung tâm 0,1061 nằm gần phía dưới. Mức hỗ trợ S2 tại 0,1051 đóng vai trò tham chiếu ở khoảng cách xa hơn. Khoảng cách giữa các mức hỗ trợ và kháng cự khá chặt chẽ. Giá đang dao động trong biên độ hẹp quanh các ngưỡng quan trọng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá CoW Protocol?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token của Giao thức CoW (COW):

1. Khối lượng giao dịch trên CoW Swap – Việc sử dụng DEX tăng cao giúp gia tăng tiện ích và nhu cầu đối với token.
2. Doanh thu của giao thức và cách phân bổ phí cho các chủ sở hữu token.
3. Mức độ tham gia quản trị và hoạt động bỏ phiếu.
4. Hiệu quả của việc bảo vệ MEV cũng như mức độ được người dùng đón nhận.
5. Sự cạnh tranh từ các nhà tổng hợp DEX khác.
6. Tâm lý thị trường DeFi nói chung và điều kiện thanh khoản.
7. Động lực cung ứng token, bao gồm cả phần thưởng staking.
8. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp giao thức.
9. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các sàn giao dịch phi tập trung.
10. Các bản nâng cấp kỹ thuật và việc ra mắt các tính năng mới.

Tại sao mọi người muốn biết giá CoW Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của giao thức CoW (COW) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch tích cực cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả. Các nhà đầu tư theo dõi biến động hàng ngày để đánh giá hiệu suất và điều chỉnh lại danh mục nắm giữ.

Dự đoán giá CoW Protocol

Dự đoán giá CoW Protocol (COW) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của COW vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0,00%.
Dự đoán giá CoW Protocol (COW) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của CoW Protocol có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá CoW Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá COW cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá CoW Protocol.

Giới thiệu CoW Protocol

COW (COW) là một loại tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. Nó được thiết kế để phục vụ như một token tiện ích trong sàn giao dịch phi tập trung CowSwap (DEX), cung cấp cho người dùng khả năng tham gia vào quản trị của nền tảng và kiếm được phần thưởng. Vai trò chính của COW là khuyến khích cung cấp thanh khoản và tạo điều kiện cho các giao dịch trên sàn CowSwap DEX, góp phần vào hiệu quả và chức năng tổng thể của nền tảng. Token hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần và nguồn cung của nó được quyết định bởi các quyết định quản trị của nền tảng. Là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái CowSwap, COW giúp dân chủ hóa quyết định và đồng lòng lợi ích của người dùng và nhà phát triển của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư CoW Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với CoW Protocol? Mua COW nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua CoW Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua CoW Protocol (COW).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và CoW Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua CoW Protocol (COW)

Bạn có thể làm gì với CoW Protocol

Sở hữu CoW Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua CoW Protocol (COW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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CoW Protocol (COW) là gì

CoW Protocol là một giao thức giao dịch hoàn toàn phi tập trung, sử dụng cơ chế đấu giá theo lô để xác định giá. CoW Protocol tận dụng đấu giá theo lô nhằm tối đa hóa thanh khoản thông qua Coincidence of Wants (CoWs) và khai thác tất cả thanh khoản có sẵn trên chuỗi khi cần thiết.

Nguồn CoW Protocol

Để hiểu thêm về CoW Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức CoW Protocol
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Meme

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CoW Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:22:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CoW Protocol (COW)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về CoW Protocol

COW USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short COW với đòn bẩy. Khám phá giao dịch COW USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường CoW Protocol (COW) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá CoW Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
COW/USDT
₫2 842,02
₫2 842,02₫2 842,02
+0,18%
523.38K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán COW sang VND

Số lượng

COW
COW
VND
VND

1 COW = 2 842,02 VND