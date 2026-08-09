Giá CoW Protocol hôm nay

Giá CoW Protocol (COW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,108, biến động 0,09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COW sang VND là ₫ 0,108 mỗi COW.

CoW Protocol hiện xếp hạng #187 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 62.54M, với nguồn cung lưu hành 579.03M COW. Trong vòng 24 giờ qua, COW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,1065 (thấp) đến ₫ 0,1091 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31 754,3573114259914045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 057,30462940690823610.

Về hiệu suất ngắn hạn, COW biến động +0,09% trong giờ qua và -5,10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.25K.

Thông tin thị trường CoW Protocol (COW)

Xếp hạng No.187 Vốn hóa thị trường ₫ 62.54M₫ 62.54M ₫ 62.54M Khối lượng (24H) ₫ 56.25K₫ 56.25K ₫ 56.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 108,00M₫ 108,00M ₫ 108,00M Nguồn cung lưu thông 579.03M 579.03M 579.03M Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tổng cung 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tỷ lệ lưu hành 57,90% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của CoW Protocol là ₫ 62.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.25K. Nguồn cung lưu hành của COW là 579.03M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 108,00M.