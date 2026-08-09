Giá CoW Protocol(COW)
Giá CoW Protocol (COW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,108, biến động 0,09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COW sang VND là ₫ 0,108 mỗi COW.
CoW Protocol hiện xếp hạng #187 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 62.54M, với nguồn cung lưu hành 579.03M COW. Trong vòng 24 giờ qua, COW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,1065 (thấp) đến ₫ 0,1091 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31 754,3573114259914045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 057,30462940690823610.
Về hiệu suất ngắn hạn, COW biến động +0,09% trong giờ qua và -5,10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.25K.
No.187
57,90%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của CoW Protocol là ₫ 62.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.25K. Nguồn cung lưu hành của COW là 579.03M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 108,00M.
+0,09%
+0,09%
-5,10%
-5,10%
Theo dõi biến động giá của CoW Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2,555518
|+0,09%
|30 ngày
|₫ -0,0351
|-24,53%
|60 ngày
|₫ -0,0284
|-20,83%
|90 ngày
|₫ -0,0842
|-43,81%
Hôm nay, COW đã biến động ₫ +2,555518 (+0,09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,0351 (-24,53%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COW đã biến động ₫ -0,0284 (-20,83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,0842 (-43,81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CoW Protocol (COW)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá CoW Protocol.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CoW Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COW: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
COW_USDT đang giao dịch quanh mức 0,1071 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa mức kháng cự R2 và vùng trung tâm 0,1061. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện xu hướng tăng giá. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua đang chiếm ưu thế. MACD hình thành cấu trúc giao cắt vàng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy động lượng chưa bị đẩy quá xa. Dải Bollinger mở rộng ở trạng thái ổn định. Biến động thị trường không có dấu hiệu giãn nở hay thu hẹp đáng kể. Hướng di chuyển của các đường trung bình động nhanh và chậm cơ bản đồng nhất. Mức kháng cự R2 phía trên tại 0,1071 trùng với giá hiện tại, tạo thành điểm thử nghiệm ngay lập tức. Mức hỗ trợ S1 phía dưới tại 0,1058 cách giá hiện tại khoảng 1,2%. Vùng trung tâm 0,1061 nằm gần phía dưới. Mức hỗ trợ S2 tại 0,1051 đóng vai trò tham chiếu ở khoảng cách xa hơn. Khoảng cách giữa các mức hỗ trợ và kháng cự khá chặt chẽ. Giá đang dao động trong biên độ hẹp quanh các ngưỡng quan trọng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của CoW Protocol có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
COW (COW) là một loại tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. Nó được thiết kế để phục vụ như một token tiện ích trong sàn giao dịch phi tập trung CowSwap (DEX), cung cấp cho người dùng khả năng tham gia vào quản trị của nền tảng và kiếm được phần thưởng. Vai trò chính của COW là khuyến khích cung cấp thanh khoản và tạo điều kiện cho các giao dịch trên sàn CowSwap DEX, góp phần vào hiệu quả và chức năng tổng thể của nền tảng. Token hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần và nguồn cung của nó được quyết định bởi các quyết định quản trị của nền tảng. Là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái CowSwap, COW giúp dân chủ hóa quyết định và đồng lòng lợi ích của người dùng và nhà phát triển của nền tảng.
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Sở hữu CoW Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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CoW Protocol là một giao thức giao dịch hoàn toàn phi tập trung, sử dụng cơ chế đấu giá theo lô để xác định giá. CoW Protocol tận dụng đấu giá theo lô nhằm tối đa hóa thanh khoản thông qua Coincidence of Wants (CoWs) và khai thác tất cả thanh khoản có sẵn trên chuỗi khi cần thiết.
Để hiểu thêm về CoW Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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