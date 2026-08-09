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Giá Kyber Network theo thời gian thực hôm nay là 0.1043 VND. Vốn hoá thị trường của KNC là 21,826,647.31356588521 VND. Theo dõi cập nhật giá KNC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Kyber Network theo thời gian thực hôm nay là 0.1043 VND. Vốn hoá thị trường của KNC là 21,826,647.31356588521 VND. Theo dõi cập nhật giá KNC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Kyber Network(KNC)

Giá theo thời gian thực 1 KNC sang VND

₫2,744.6545
₫2,744.6545₫2,744.6545
+1.85%1D
VND
Biểu đồ giá Kyber Network (KNC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:31:26 (UTC+8)

Giá Kyber Network hôm nay

Giá Kyber Network (KNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1043, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KNC sang VND là ₫ 0.1043 mỗi KNC.

Kyber Network hiện xếp hạng #646 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 21.83M, với nguồn cung lưu hành 209.27M KNC. Trong vòng 24 giờ qua, KNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1022 (thấp) đến ₫ 0.1049 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 150,407.590404757464785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,843.7480297254134905.

Về hiệu suất ngắn hạn, KNC biến động 0.00% trong giờ qua và +1.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.76K.

Thông tin thị trường Kyber Network (KNC)

No.646

₫ 21.83M
₫ 21.83M₫ 21.83M

₫ 51.76K
₫ 51.76K₫ 51.76K

₫ 25.13M
₫ 25.13M₫ 25.13M

209.27M
209.27M 209.27M

240,962,655.94169529
240,962,655.94169529 240,962,655.94169529

2017-09-25 00:00:00

₫ 13,157.5
₫ 13,157.5₫ 13,157.5

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kyber Network là ₫ 21.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.76K. Nguồn cung lưu hành của KNC là 209.27M, với tổng nguồn cung là 240962655.94169529. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.13M.

Lịch sử giá Kyber Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1022
₫ 0.1022₫ 0.1022
Thấp nhất 24H
₫ 0.1049
₫ 0.1049₫ 0.1049
Cao nhất 24H

₫ 0.1022
₫ 0.1022₫ 0.1022

₫ 0.1049
₫ 0.1049₫ 0.1049

₫ 150,407.590404757464785
₫ 150,407.590404757464785₫ 150,407.590404757464785

₫ 2,843.7480297254134905
₫ 2,843.7480297254134905₫ 2,843.7480297254134905

0.00%

+1.85%

+1.06%

+1.06%

Lịch sử giá theo VND của Kyber Network (KNC)

Theo dõi biến động giá của Kyber Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +49.853813+1.85%
30 ngày₫ -0.007-6.29%
60 ngày₫ -0.0178-14.58%
90 ngày₫ -0.0536-33.95%
Biến động giá Kyber Network hôm nay

Hôm nay, KNC đã biến động ₫ +49.853813 (+1.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Kyber Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.007 (-6.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Kyber Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KNC đã biến động ₫ -0.0178 (-14.58%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Kyber Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0536 (-33.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kyber Network (KNC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kyber Network.

Phân tích Kyber Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kyber Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Kyber Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KNC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

KNC_USDT đang giao dịch trên mức trục 0,1023 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,1025 gần sát với điểm phân bố của vùng trục. Giá cả đang nằm trong phạm vi hẹp được hình thành bởi các mức kháng cự S1 và hỗ trợ R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua sắp xếp theo chiều tăng. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh ngang. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt giảm (death cross). Động năng của đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân kỳ theo hướng giảm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Lực mua và lực bán tạm thời cân bằng. Biến động ngắn hạn có xu hướng thu hẹp lại. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa thể hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger đang thu hẹp dần. Giá cả dao động quanh dải trung tâm. Có sự bất đồng về định hướng giữa các chỉ báo động lượng. Mức kháng cự R1 phía trên là 0,1029, cách mức giá hiện tại 0,0004. Đây là ngưỡng kháng cự gần cần chú ý. Mức kháng cự R2 là 0,1035, cách mức giá hiện tại 0,0010. Mức hỗ trợ S1 phía dưới là 0,1017, cách mức giá hiện tại 0,0008. Đây là ngưỡng hỗ trợ gần cần lưu ý. Mức hỗ trợ S2 là 0,1011, cách mức giá hiện tại 0,0014. Lượng thanh khoản chủ chốt tập trung trong khoảng từ 0,1017 đến 0,1029. Việc phá vỡ các ngưỡng này sẽ dẫn đến những chuyển biến mang tính cấu trúc.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Kyber Network?

Giá KNC bị ảnh hưởng bởi: mức độ áp dụng và khối lượng giao dịch của Kyber Network, sự tăng trưởng của thị trường DeFi, các bản nâng cấp giao thức và thay đổi trong cơ chế quản trị, tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa, những diễn biến về quy định pháp luật, sự cạnh tranh từ các nền tảng DEX khác, phần thưởng staking và mô hình kinh tế token, cũng như các mối quan hệ đối tác và tích hợp.

Tại sao mọi người muốn biết giá Kyber Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá KNC hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần biết giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Biến động giá cả cho thấy xu hướng và những cơ hội tiềm năng.
4. Tham gia DeFi – KNC được sử dụng trong giao thức sàn giao dịch phi tập trung của Kyber Network.
5. Định thời điểm đầu tư – Việc nắm rõ giá hiện tại giúp xác định điểm vào/ra thị trường.

Việc nắm bắt thông tin về giá cả là yếu tố thiết yếu để đưa ra các quyết định đầu tư tiền mã hóa một cách sáng suốt.

Dự đoán giá Kyber Network

Dự đoán giá Kyber Network (KNC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KNC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Kyber Network (KNC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Kyber Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Kyber Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KNC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Kyber Network.

Giới thiệu Kyber Network

Kyber Network Crystal (KNC) là một token tiền điện tử phi tập trung hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó phục vụ như là token tiện ích bản địa cho Kyber Network, một giao thức cho phép giao dịch tự động, phi tập trung, tức thì và phí thấp của các tài sản dựa trên Ethereum. KNC đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý mạng lưới và được các bên liên quan sử dụng để bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, bao gồm cập nhật giao thức và các thông số. Ngoài ra, nó được sử dụng để thưởng cho những người tạo ra thị trường bằng cách thêm thanh khoản vào nền tảng. Kyber Network nhằm mục đích kết nối thế giới token hóa đang bị phân mảnh bằng cách cho phép giao dịch mượt mà giữa các nền tảng, hệ sinh thái và các trường hợp sử dụng khác. Cơ chế đồng thuận của nó dựa trên mô hình chứng minh cổ phần, và nguồn cung của nó là thu hẹp, với một phần của token KNC bị đốt cháy sau mỗi giao dịch.

Hướng dẫn mua & đầu tư Kyber Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Kyber Network? Mua KNC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Kyber Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Kyber Network (KNC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Kyber Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Kyber Network (KNC)

Bạn có thể làm gì với Kyber Network

Sở hữu Kyber Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Kyber Network (KNC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Kyber Network (KNC) là gì

"" KyberNetwork sẽ tạo ra một hệ thống mới hỗ trợ giao dịch tức thì và chuyển đổi nhiều tài sản kỹ thuật số. Để đạt được thanh toán liền mạch giữa các mã thông báo khác nhau cho tất cả người dùng, chúng tôi sẽ cung cấp các API thanh toán phong phú và thế hệ ví hợp đồng mới để mở rộng khả năng giao dịch tổng thể của KyberNetwork. Ngoài ra, người dùng cũng có thể giảm rủi ro biến động giá trong thế giới tiền điện tử thông qua giao dịch phái sinh của chúng tôi.

Nguồn Kyber Network

Để hiểu thêm về Kyber Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Kyber Network
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Kyber Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:31:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Kyber Network (KNC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Kyber Network

KNC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short KNC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch KNC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Kyber Network (KNC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Kyber Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
KNC/USDT
₫2,744.6545
₫2,744.6545₫2,744.6545
+1.75%
503.96K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KNC sang VND

Số lượng

KNC
KNC
VND
VND

1 KNC = 2,744.6545 VND