Giá Kyber Network hôm nay

Giá Kyber Network (KNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1043, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KNC sang VND là ₫ 0.1043 mỗi KNC.

Kyber Network hiện xếp hạng #646 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 21.83M, với nguồn cung lưu hành 209.27M KNC. Trong vòng 24 giờ qua, KNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1022 (thấp) đến ₫ 0.1049 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 150,407.590404757464785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,843.7480297254134905.

Về hiệu suất ngắn hạn, KNC biến động 0.00% trong giờ qua và +1.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.76K.

Thông tin thị trường Kyber Network (KNC)

Xếp hạng No.646 Vốn hóa thị trường ₫ 21.83M₫ 21.83M ₫ 21.83M Khối lượng (24H) ₫ 51.76K₫ 51.76K ₫ 51.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 25.13M₫ 25.13M ₫ 25.13M Nguồn cung lưu thông 209.27M 209.27M 209.27M Tổng cung 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 Ngày phát hành 2017-09-25 00:00:00 Giá phát hành ₫ 13,157.5₫ 13,157.5 ₫ 13,157.5 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kyber Network là ₫ 21.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.76K. Nguồn cung lưu hành của KNC là 209.27M, với tổng nguồn cung là 240962655.94169529. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.13M.