Giá Kyber Network(KNC)
Giá Kyber Network (KNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1043, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KNC sang VND là ₫ 0.1043 mỗi KNC.
Kyber Network hiện xếp hạng #646 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 21.83M, với nguồn cung lưu hành 209.27M KNC. Trong vòng 24 giờ qua, KNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1022 (thấp) đến ₫ 0.1049 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 150,407.590404757464785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,843.7480297254134905.
Về hiệu suất ngắn hạn, KNC biến động 0.00% trong giờ qua và +1.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.76K.
No.646
2017-09-25 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Kyber Network là ₫ 21.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.76K. Nguồn cung lưu hành của KNC là 209.27M, với tổng nguồn cung là 240962655.94169529. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.13M.
0.00%
+1.85%
+1.06%
+1.06%
Theo dõi biến động giá của Kyber Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +49.853813
|+1.85%
|30 ngày
|₫ -0.007
|-6.29%
|60 ngày
|₫ -0.0178
|-14.58%
|90 ngày
|₫ -0.0536
|-33.95%
Hôm nay, KNC đã biến động ₫ +49.853813 (+1.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.007 (-6.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KNC đã biến động ₫ -0.0178 (-14.58%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0536 (-33.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kyber Network (KNC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kyber Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kyber Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KNC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
KNC_USDT đang giao dịch trên mức trục 0,1023 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,1025 gần sát với điểm phân bố của vùng trục. Giá cả đang nằm trong phạm vi hẹp được hình thành bởi các mức kháng cự S1 và hỗ trợ R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua sắp xếp theo chiều tăng. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh ngang. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt giảm (death cross). Động năng của đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân kỳ theo hướng giảm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Lực mua và lực bán tạm thời cân bằng. Biến động ngắn hạn có xu hướng thu hẹp lại. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa thể hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger đang thu hẹp dần. Giá cả dao động quanh dải trung tâm. Có sự bất đồng về định hướng giữa các chỉ báo động lượng. Mức kháng cự R1 phía trên là 0,1029, cách mức giá hiện tại 0,0004. Đây là ngưỡng kháng cự gần cần chú ý. Mức kháng cự R2 là 0,1035, cách mức giá hiện tại 0,0010. Mức hỗ trợ S1 phía dưới là 0,1017, cách mức giá hiện tại 0,0008. Đây là ngưỡng hỗ trợ gần cần lưu ý. Mức hỗ trợ S2 là 0,1011, cách mức giá hiện tại 0,0014. Lượng thanh khoản chủ chốt tập trung trong khoảng từ 0,1017 đến 0,1029. Việc phá vỡ các ngưỡng này sẽ dẫn đến những chuyển biến mang tính cấu trúc.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Kyber Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Kyber Network Crystal (KNC) là một token tiền điện tử phi tập trung hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó phục vụ như là token tiện ích bản địa cho Kyber Network, một giao thức cho phép giao dịch tự động, phi tập trung, tức thì và phí thấp của các tài sản dựa trên Ethereum. KNC đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý mạng lưới và được các bên liên quan sử dụng để bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, bao gồm cập nhật giao thức và các thông số. Ngoài ra, nó được sử dụng để thưởng cho những người tạo ra thị trường bằng cách thêm thanh khoản vào nền tảng. Kyber Network nhằm mục đích kết nối thế giới token hóa đang bị phân mảnh bằng cách cho phép giao dịch mượt mà giữa các nền tảng, hệ sinh thái và các trường hợp sử dụng khác. Cơ chế đồng thuận của nó dựa trên mô hình chứng minh cổ phần, và nguồn cung của nó là thu hẹp, với một phần của token KNC bị đốt cháy sau mỗi giao dịch.
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Sở hữu Kyber Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Kyber Network (KNC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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