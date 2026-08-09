Giá ELIZAOS hôm nay

Giá ELIZAOS (ELIZAOS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002302, biến động 5.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELIZAOS sang VND là ₫ 0.0002302 mỗi ELIZAOS.

ELIZAOS hiện xếp hạng #1117 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.14M, với nguồn cung lưu hành 9.32B ELIZAOS. Trong vòng 24 giờ qua, ELIZAOS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002282 (thấp) đến ₫ 0.0002617 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,038.5121992269578555, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 15.22064716014488645.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELIZAOS biến động -0.35% trong giờ qua và -39.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.39K.

Thông tin thị trường ELIZAOS (ELIZAOS)

Xếp hạng No.1117 Vốn hóa thị trường ₫ 2.14M₫ 2.14M ₫ 2.14M Khối lượng (24H) ₫ 66.39K₫ 66.39K ₫ 66.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.53M₫ 2.53M ₫ 2.53M Nguồn cung lưu thông 9.32B 9.32B 9.32B Nguồn cung tối đa 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Tổng cung 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 Tỷ lệ lưu hành 84.69% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELIZAOS là ₫ 2.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.39K. Nguồn cung lưu hành của ELIZAOS là 9.32B, với tổng nguồn cung là 10999986979.497707. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.53M.