Giá Robinhood Dog hôm nay

Giá Robinhood Dog (BRODIE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0004762, biến động 22.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BRODIE sang VND là ₫ 0.0004762 mỗi BRODIE.

Robinhood Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BRODIE. Trong vòng 24 giờ qua, BRODIE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00046 (thấp) đến ₫ 0.000925 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRODIE biến động +0.16% trong giờ qua và +5.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 70.70K.

Thông tin thị trường Robinhood Dog (BRODIE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 70.70K₫ 70.70K ₫ 70.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 476.20K₫ 476.20K ₫ 476.20K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robinhood Dog là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 70.70K. Nguồn cung lưu hành của BRODIE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 476.20K.