Giá NEXST hôm nay

Giá NEXST (NXT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09339, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NXT sang VND là ₫ 0.09339 mỗi NXT.

NEXST hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NXT. Trong vòng 24 giờ qua, NXT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09282 (thấp) đến ₫ 0.09482 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NXT biến động 0.00% trong giờ qua và -12.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.84K.

Thông tin thị trường NEXST (NXT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.84K₫ 1.84K ₫ 1.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 56.03M₫ 56.03M ₫ 56.03M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEXST là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.84K. Nguồn cung lưu hành của NXT là --, với tổng nguồn cung là 600000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 56.03M.