Giá Akita hôm nay

Giá Akita (AKITA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009319, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AKITA sang VND là ₫ 0.009319 mỗi AKITA.

Akita hiện xếp hạng #4724 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 AKITA. Trong vòng 24 giờ qua, AKITA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.009226 (thấp) đến ₫ 0.009366 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 471.558240538291491790, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 115.241954924171009075.

Về hiệu suất ngắn hạn, AKITA biến động -0.51% trong giờ qua và -0.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.56K.

Thông tin thị trường Akita (AKITA)

Xếp hạng No.4724 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 3.56K₫ 3.56K ₫ 3.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 931.90K₫ 931.90K ₫ 931.90K Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Akita là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.56K. Nguồn cung lưu hành của AKITA là 0.00, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 931.90K.