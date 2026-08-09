Giá SUPERFORTUNE(GUA)
Giá SUPERFORTUNE (GUA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03594, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GUA sang VND là ₫ 0.03594 mỗi GUA.
SUPERFORTUNE hiện xếp hạng #271 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.49M, với nguồn cung lưu hành 125.00M GUA. Trong vòng 24 giờ qua, GUA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0334 (thấp) đến ₫ 0.03736 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 61,940.457463916024675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,074.06722729167727075.
Về hiệu suất ngắn hạn, GUA biến động +1.06% trong giờ qua và -23.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 478.19K.
No.271
12.50%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của SUPERFORTUNE là ₫ 4.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 478.19K. Nguồn cung lưu hành của GUA là 125.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.
+1.06%
+0.05%
-23.16%
-23.16%
Theo dõi biến động giá của SUPERFORTUNE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.4726442
|+0.05%
|30 ngày
|₫ -0.01878
|-34.33%
|60 ngày
|₫ -0.8221
|-95.82%
|90 ngày
|₫ -0.87606
|-96.06%
Hôm nay, GUA đã biến động ₫ +0.4726442 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.01878 (-34.33%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GUA đã biến động ₫ -0.8221 (-95.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.87606 (-96.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SUPERFORTUNE (GUA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá SUPERFORTUNE.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SUPERFORTUNE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GUA: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
GUA_USDT在4小时周期上运行于0.03867，位于S1与中枢0.03998之间。价格处于枢纽体系的下半区，偏离中轴1.31%。MA与EMA均线整体呈现买入排列，短期均线支撑有效。从结构上看，价格受到上方中枢阻力的压制，下方S2则提供次级参考。 MACD指标出现死叉，快慢线呈向下发散趋势。RSI已进入超卖区域，短线抛压集中释放。KDJ与StochRSI指标呈现分层状态，尚未形成统一指向。波动率维持常态，布林带收口迹象不明显。动能分布显示空头占据主导地位，多头抵抗力度有限。 近期关键价位如下：近端关键支撑位为S1 0.03781，距离当前价格2.22%；上方第一阻力位位于中枢0.03998，距离当前价格3.39%。远端参考位R1为0.04124，距离当前价格6.65%。下方极限支撑位S2为0.03655，距离当前价格5.48%。若价格跌破S1，则可能测试S2区间；若突破中枢，则有望向R1方向发展。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SUPERFORTUNE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu SUPERFORTUNE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua SUPERFORTUNE (GUA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Do Manta Labs ươm mầm, SUPERFORTUNE là công cụ thị trường dự đoán được hỗ trợ bởi AI, kết hợp siêu hình học Trung Quốc với thị trường tiền mã hoá để xác định các mô hình giá. GUA là token tiện ích gốc được sử dụng cho việc mở khóa báo cáo vận may chi tiết, mua bùa may mắn như pha lê may mắn hoặc làm tiền tệ thanh toán trong ứng dụng.
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