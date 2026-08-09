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Giá SUPERFORTUNE theo thời gian thực hôm nay là 0.03594 VND. Vốn hoá thị trường của GUA là 4,492,500 VND. Theo dõi cập nhật giá GUA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SUPERFORTUNE theo thời gian thực hôm nay là 0.03594 VND. Vốn hoá thị trường của GUA là 4,492,500 VND. Theo dõi cập nhật giá GUA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá SUPERFORTUNE(GUA)

Giá theo thời gian thực 1 GUA sang VND

₫945.7611
₫945.7611₫945.7611
+0.05%1D
VND
Biểu đồ giá SUPERFORTUNE (GUA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:47:11 (UTC+8)

Giá SUPERFORTUNE hôm nay

Giá SUPERFORTUNE (GUA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03594, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GUA sang VND là ₫ 0.03594 mỗi GUA.

SUPERFORTUNE hiện xếp hạng #271 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.49M, với nguồn cung lưu hành 125.00M GUA. Trong vòng 24 giờ qua, GUA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0334 (thấp) đến ₫ 0.03736 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 61,940.457463916024675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,074.06722729167727075.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUA biến động +1.06% trong giờ qua và -23.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 478.19K.

Thông tin thị trường SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

₫ 4.49M
₫ 4.49M₫ 4.49M

₫ 478.19K
₫ 478.19K₫ 478.19K

₫ 35.94M
₫ 35.94M₫ 35.94M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUPERFORTUNE là ₫ 4.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 478.19K. Nguồn cung lưu hành của GUA là 125.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.

Lịch sử giá SUPERFORTUNE theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0334
₫ 0.0334₫ 0.0334
Thấp nhất 24H
₫ 0.03736
₫ 0.03736₫ 0.03736
Cao nhất 24H

₫ 0.0334
₫ 0.0334₫ 0.0334

₫ 0.03736
₫ 0.03736₫ 0.03736

₫ 61,940.457463916024675
₫ 61,940.457463916024675₫ 61,940.457463916024675

₫ 1,074.06722729167727075
₫ 1,074.06722729167727075₫ 1,074.06722729167727075

+1.06%

+0.05%

-23.16%

-23.16%

Lịch sử giá theo VND của SUPERFORTUNE (GUA)

Theo dõi biến động giá của SUPERFORTUNE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.4726442+0.05%
30 ngày₫ -0.01878-34.33%
60 ngày₫ -0.8221-95.82%
90 ngày₫ -0.87606-96.06%
Biến động giá SUPERFORTUNE hôm nay

Hôm nay, GUA đã biến động ₫ +0.4726442 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SUPERFORTUNE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.01878 (-34.33%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SUPERFORTUNE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GUA đã biến động ₫ -0.8221 (-95.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SUPERFORTUNE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.87606 (-96.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SUPERFORTUNE (GUA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SUPERFORTUNE.

Phân tích SUPERFORTUNE

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SUPERFORTUNE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SUPERFORTUNE hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GUA: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

GUA_USDT在4小时周期上运行于0.03867，位于S1与中枢0.03998之间。价格处于枢纽体系的下半区，偏离中轴1.31%。MA与EMA均线整体呈现买入排列，短期均线支撑有效。从结构上看，价格受到上方中枢阻力的压制，下方S2则提供次级参考。 MACD指标出现死叉，快慢线呈向下发散趋势。RSI已进入超卖区域，短线抛压集中释放。KDJ与StochRSI指标呈现分层状态，尚未形成统一指向。波动率维持常态，布林带收口迹象不明显。动能分布显示空头占据主导地位，多头抵抗力度有限。 近期关键价位如下：近端关键支撑位为S1 0.03781，距离当前价格2.22%；上方第一阻力位位于中枢0.03998，距离当前价格3.39%。远端参考位R1为0.04124，距离当前价格6.65%。下方极限支撑位S2为0.03655，距离当前价格5.48%。若价格跌破S1，则可能测试S2区间；若突破中枢，则有望向R1方向发展。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SUPERFORTUNE?

Giá của SUPERFORTUNE (GUA) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
3. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
4. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và lộ trình thực hiện
5. Mức độ tương tác của cộng đồng và tỷ lệ áp dụng
6. Các danh mục niêm yết trên sàn giao dịch và các mối quan hệ đối tác
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa
8. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
9. Tính ứng dụng của token và nhu cầu về các trường hợp sử dụng
10. Động lực cung cấp và cấu trúc tokenomics

Tại sao mọi người muốn biết giá SUPERFORTUNE hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của SUPERFORTUNE (GUA) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, theo dõi lợi nhuận/lỗ và lập kế hoạch đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, đánh giá mức độ biến động và đưa ra những quyết định mua/bán một cách sáng suốt.

Dự đoán giá SUPERFORTUNE

Dự đoán giá SUPERFORTUNE (GUA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GUA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SUPERFORTUNE (GUA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SUPERFORTUNE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SUPERFORTUNE sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GUA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SUPERFORTUNE.

Hướng dẫn mua & đầu tư SUPERFORTUNE tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SUPERFORTUNE? Mua GUA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SUPERFORTUNE. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SUPERFORTUNE (GUA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SUPERFORTUNE sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SUPERFORTUNE (GUA)

Bạn có thể làm gì với SUPERFORTUNE

Sở hữu SUPERFORTUNE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SUPERFORTUNE (GUA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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SUPERFORTUNE (GUA) là gì

Do Manta Labs ươm mầm, SUPERFORTUNE là công cụ thị trường dự đoán được hỗ trợ bởi AI, kết hợp siêu hình học Trung Quốc với thị trường tiền mã hoá để xác định các mô hình giá. GUA là token tiện ích gốc được sử dụng cho việc mở khóa báo cáo vận may chi tiết, mua bùa may mắn như pha lê may mắn hoặc làm tiền tệ thanh toán trong ứng dụng.

Nguồn SUPERFORTUNE

Để hiểu thêm về SUPERFORTUNE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SUPERFORTUNE
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SUPERFORTUNE

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:47:11 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SUPERFORTUNE (GUA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SUPERFORTUNE

GUA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GUA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GUA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SUPERFORTUNE (GUA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SUPERFORTUNE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GUA/USDT
₫943.1296
₫943.1296₫943.1296
-0.22%
13.60M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GUA sang VND

Số lượng

GUA
GUA
VND
VND

1 GUA = 945.7611 VND