Giá SUPERFORTUNE hôm nay

Giá SUPERFORTUNE (GUA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03594, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GUA sang VND là ₫ 0.03594 mỗi GUA.

SUPERFORTUNE hiện xếp hạng #271 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.49M, với nguồn cung lưu hành 125.00M GUA. Trong vòng 24 giờ qua, GUA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0334 (thấp) đến ₫ 0.03736 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 61,940.457463916024675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,074.06722729167727075.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUA biến động +1.06% trong giờ qua và -23.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 478.19K.

Thông tin thị trường SUPERFORTUNE (GUA)

Xếp hạng No.271 Vốn hóa thị trường ₫ 4.49M₫ 4.49M ₫ 4.49M Khối lượng (24H) ₫ 478.19K₫ 478.19K ₫ 478.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 35.94M₫ 35.94M ₫ 35.94M Nguồn cung lưu thông 125.00M 125.00M 125.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 12.50% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUPERFORTUNE là ₫ 4.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 478.19K. Nguồn cung lưu hành của GUA là 125.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.