Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

1 WAL/VND ₫ 12,676.9104 1 WAL/AUD A$ 0.786096 1 WAL/GBP £ 0.375744 1 WAL/EUR € 0.435072 1 WAL/USD $ 0.4944 1 WAL/MYR RM 2.185248 1 WAL/TRY ₺ 18.816864 1 WAL/JPY ¥ 70.961232 1 WAL/RUB ₽ 41.143968 1 WAL/INR ₹ 42.557952 1 WAL/IDR Rp 8,239.996704 1 WAL/KRW ₩ 702.27048 1 WAL/PHP ₱ 28.269792 1 WAL/EGP £E. 25.36272 1 WAL/BRL R$ 2.897184 1 WAL/CAD C$ 0.682272 1 WAL/BDT ৳ 60.084432 1 WAL/NGN ₦ 789.774336 1 WAL/UAH ₴ 20.46816 1 WAL/VES Bs 35.1024 1 WAL/PKR Rs 138.639648 1 WAL/KZT ₸ 255.500976 1 WAL/THB ฿ 16.547568 1 WAL/TWD NT$ 16.003728 1 WAL/AED د.إ 1.814448 1 WAL/CHF Fr 0.400464 1 WAL/HKD HK$ 3.8316 1 WAL/MAD .د.م 4.59792 1 WAL/MXN $ 10.051152

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Walrus Giá của Walrus (WAL) hôm nay là bao nhiêu? Giá Walrus (WAL) theo thời gian thực là 0.4944 USD . Vốn hoá thị trường của Walrus (WAL) là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường hiện tại của Walrus là $ 634.17M USD , được tính bằng cách nhân nguồn cung hiện tại của WAL với giá 0.4944 USD theo thời gian thực. Nguồn cung lưu hành của Walrus (WAL) là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành hiện tại của Walrus (WAL) là 1.28B USD . Giá cao nhất của Walrus (WAL) là bao nhiêu? Tính đến 2025-04-12 , giá cao nhất của Walrus (WAL) là 1.903 USD . Khối lượng giao dịch 24 giờ của Walrus (WAL) là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ của Walrus (WAL) là $ 699.77K USD . Bạn có thể khám phá thêm nhiều token có thể giao dịch trên MEXC và kiểm tra khối lượng giao dịch 24 giờ.

