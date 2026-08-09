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Giá HeyElsa theo thời gian thực hôm nay là 0.05602 VND. Vốn hoá thị trường của ELSA là 14,321,325.55708 VND. Theo dõi cập nhật giá ELSA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá HeyElsa theo thời gian thực hôm nay là 0.05602 VND. Vốn hoá thị trường của ELSA là 14,321,325.55708 VND. Theo dõi cập nhật giá ELSA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá HeyElsa(ELSA)

Giá theo thời gian thực 1 ELSA sang VND

₫1,474.1663
₫1,474.1663₫1,474.1663
+0.08%1D
VND
Biểu đồ giá HeyElsa (ELSA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:58:39 (UTC+8)

Giá HeyElsa hôm nay

Giá HeyElsa (ELSA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05602, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELSA sang VND là ₫ 0.05602 mỗi ELSA.

HeyElsa hiện xếp hạng #894 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.32M, với nguồn cung lưu hành 255.65M ELSA. Trong vòng 24 giờ qua, ELSA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05541 (thấp) đến ₫ 0.05672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,959.6018194920434725, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,094.60480006991639565.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELSA biến động -0.02% trong giờ qua và +3.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.07K.

Thông tin thị trường HeyElsa (ELSA)

No.894

₫ 14.32M
₫ 14.32M₫ 14.32M

₫ 60.07K
₫ 60.07K₫ 60.07K

₫ 56.02M
₫ 56.02M₫ 56.02M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của HeyElsa là ₫ 14.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.07K. Nguồn cung lưu hành của ELSA là 255.65M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 56.02M.

Lịch sử giá HeyElsa theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.05541
₫ 0.05541₫ 0.05541
Thấp nhất 24H
₫ 0.05672
₫ 0.05672₫ 0.05672
Cao nhất 24H

₫ 0.05541
₫ 0.05541₫ 0.05541

₫ 0.05672
₫ 0.05672₫ 0.05672

₫ 10,959.6018194920434725
₫ 10,959.6018194920434725₫ 10,959.6018194920434725

₫ 1,094.60480006991639565
₫ 1,094.60480006991639565₫ 1,094.60480006991639565

-0.02%

+0.08%

+3.01%

+3.01%

Lịch sử giá theo VND của HeyElsa (ELSA)

Theo dõi biến động giá của HeyElsa trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1.1783903+0.08%
30 ngày₫ +0.00572+11.37%
60 ngày₫ +0.01209+27.52%
90 ngày₫ -0.01985-26.17%
Biến động giá HeyElsa hôm nay

Hôm nay, ELSA đã biến động ₫ +1.1783903 (+0.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá HeyElsa trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00572 (+11.37%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá HeyElsa trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ELSA đã biến động ₫ +0.01209 (+27.52%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá HeyElsa trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01985 (-26.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HeyElsa (ELSA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá HeyElsa.

Phân tích HeyElsa

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của HeyElsa. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường HeyElsa hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ELSA: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ELSA_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,0561; giá hiện tại 0,05624 gần sát ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,05637. Mức giá đang nằm trong vùng tập trung dày đặc của hệ thống trung tâm, với sự giằng co giữa phe mua và phe bán diễn ra trong khoảng hẹp từ 0,05571 đến 0,05637. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện được xu hướng rõ ràng, cấu trúc thị trường vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh ngang. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt giảm (death cross), cho thấy lực đẩy xuống bắt đầu xuất hiện. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không có dấu hiệu quá mua hoặc quá bán cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy đà tăng/giảm ngắn hạn đang phân tán, đồng thời tồn tại hiện tượng phân tầng giữa các chỉ số nhanh và chậm. Dải Bollinger thu hẹp lại, độ biến động đang ở trạng thái nén thấp, thị trường thiếu đi sự tích lũy năng lượng cần thiết để tạo ra một đợt bứt phá theo hướng đơn nhất. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm ở mức 0,05637, cách giá hiện tại chưa đầy 0,2%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,05571, cách giá hiện tại khoảng 0,9%. Các mức tham chiếu xa hơn lần lượt là S2 ở 0,05544 và R2 ở 0,05676. Nếu giá dịch chuyển vượt ra ngoài phạm vi trung tâm 0,0561 với biên độ lớn hơn 0,5%, thị trường sẽ kiểm tra tính hiệu quả của các ranh giới trên và dưới. Hiện tại, giá đang áp sát khu vực kháng cự, do đó cần theo dõi kỹ lưỡng khối lượng giao dịch để xác nhận hướng đi tiếp theo – liệu sẽ bứt phá hay quay trở lại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá HeyElsa?

Giá của HeyElsa (ELSA) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư thúc đẩy nhu cầu. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản tác động đến sự ổn định của giá. Tiến độ phát triển và các cập nhật về dự án ảnh hưởng đến giá trị định giá. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử cũng tác động đến biến động của ELSA.

Tại sao mọi người muốn biết giá HeyElsa hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của HeyElsa (ELSA) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, nhận diện cơ hội thị trường và xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, xu hướng thị trường cũng như tiềm năng lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Dự đoán giá HeyElsa

Dự đoán giá HeyElsa (ELSA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ELSA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá HeyElsa (ELSA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của HeyElsa có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá HeyElsa sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ELSA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá HeyElsa.

Hướng dẫn mua & đầu tư HeyElsa tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với HeyElsa? Mua ELSA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua HeyElsa. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua HeyElsa (ELSA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và HeyElsa sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua HeyElsa (ELSA)

Bạn có thể làm gì với HeyElsa

Sở hữu HeyElsa mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua HeyElsa (ELSA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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HeyElsa (ELSA) là gì

HeyElsa là nền tảng thực thi trên chuỗi được hỗ trợ bởi AI, cho phép người dùng tương tác với tiền mã hoá và DeFi thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Bằng cách chuyển đổi ý định của người dùng thành các giao dịch blockchain an toàn, khép kín, HeyElsa đơn giản hóa các thao tác kỹ thuật phức tạp trên chuỗi và giao thức, giúp việc giao dịch, cầu nối, stake và tự động hóa trở nên liền mạch, an toàn, dễ tiếp cận đối với cả người dùng phổ thông lẫn nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Nguồn HeyElsa

Để hiểu thêm về HeyElsa, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức HeyElsa
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về HeyElsa

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:58:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành HeyElsa (ELSA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về HeyElsa

ELSA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ELSA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ELSA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường HeyElsa (ELSA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá HeyElsa theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ELSA/USDT
₫1,473.90315
₫1,473.90315₫1,473.90315
+0.07%
1.08M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ELSA sang VND

Số lượng

ELSA
ELSA
VND
VND

1 ELSA = 1,474.1663 VND