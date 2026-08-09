Giá HeyElsa hôm nay

Giá HeyElsa (ELSA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05602, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELSA sang VND là ₫ 0.05602 mỗi ELSA.

HeyElsa hiện xếp hạng #894 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.32M, với nguồn cung lưu hành 255.65M ELSA. Trong vòng 24 giờ qua, ELSA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05541 (thấp) đến ₫ 0.05672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,959.6018194920434725, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,094.60480006991639565.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELSA biến động -0.02% trong giờ qua và +3.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.07K.

Thông tin thị trường HeyElsa (ELSA)

Xếp hạng No.894 Vốn hóa thị trường ₫ 14.32M₫ 14.32M ₫ 14.32M Khối lượng (24H) ₫ 60.07K₫ 60.07K ₫ 60.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 56.02M₫ 56.02M ₫ 56.02M Nguồn cung lưu thông 255.65M 255.65M 255.65M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 25.56% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của HeyElsa là ₫ 14.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.07K. Nguồn cung lưu hành của ELSA là 255.65M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 56.02M.