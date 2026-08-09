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Giá ApeCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.1329 VND. Vốn hoá thị trường của APE là 132,900,000 VND. Theo dõi cập nhật giá APE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ApeCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.1329 VND. Vốn hoá thị trường của APE là 132,900,000 VND. Theo dõi cập nhật giá APE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ApeCoin(APE)

Giá theo thời gian thực 1 APE sang VND

₫3,494.632
₫3,494.632₫3,494.632
-0.22%1D
VND
Biểu đồ giá ApeCoin (APE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:57:08 (UTC+8)

Giá ApeCoin hôm nay

Giá ApeCoin (APE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1329, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APE sang VND là ₫ 0.1329 mỗi APE.

ApeCoin hiện xếp hạng #158 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 132.90M, với nguồn cung lưu hành 1.00B APE. Trong vòng 24 giờ qua, APE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1321 (thấp) đến ₫ 0.1346 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,036,780.920622496713140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,148.26406388690273055.

Về hiệu suất ngắn hạn, APE biến động -0.16% trong giờ qua và +1.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 101.71K.

Thông tin thị trường ApeCoin (APE)

No.158

₫ 132.90M
₫ 132.90M₫ 132.90M

₫ 101.71K
₫ 101.71K₫ 101.71K

₫ 132.90M
₫ 132.90M₫ 132.90M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ApeCoin là ₫ 132.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 101.71K. Nguồn cung lưu hành của APE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 132.90M.

Lịch sử giá ApeCoin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1321
₫ 0.1321₫ 0.1321
Thấp nhất 24H
₫ 0.1346
₫ 0.1346₫ 0.1346
Cao nhất 24H

₫ 0.1321
₫ 0.1321₫ 0.1321

₫ 0.1346
₫ 0.1346₫ 0.1346

₫ 1,036,780.920622496713140
₫ 1,036,780.920622496713140₫ 1,036,780.920622496713140

₫ 2,148.26406388690273055
₫ 2,148.26406388690273055₫ 2,148.26406388690273055

-0.16%

-0.22%

+1.37%

+1.37%

Lịch sử giá theo VND của ApeCoin (APE)

Theo dõi biến động giá của ApeCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -7.705142-0.22%
30 ngày₫ -0.033-19.90%
60 ngày₫ +0.0164+14.07%
90 ngày₫ -0.0216-13.99%
Biến động giá ApeCoin hôm nay

Hôm nay, APE đã biến động ₫ -7.705142 (-0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ApeCoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.033 (-19.90%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ApeCoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, APE đã biến động ₫ +0.0164 (+14.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ApeCoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0216 (-13.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ApeCoin (APE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ApeCoin.

Phân tích ApeCoin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ApeCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ApeCoin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường APE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

APE_USDT在4小时周期内运行于0.1334价位。价格位于S1枢纽点0.1329与中枢0.1357之间。当前结构处于区间下沿区域。多空双方在0.1330附近形成短暂平衡。价格未有效突破中枢阻力。下方S2枢纽点0.1314构成近期结构底限。上方R1枢纽点0.1372为远端结构顶限。 短期均线组呈现买入排列状态。EMA指标确认短线多头动能存在。MACD信号线完成金叉动作。RSI指标处于中性区域。快慢指标出现分层现象。波动率维持低位震荡特征。动能分布并未呈现单边集中态势。买盘力量局限于短期时间窗口。卖盘压力在中枢位置尚未释放。 近端支撑位于0.1329。该价位距离现价0.0005。近端阻力位于0.1357。该价位距离现价0.0023。远端参考支撑位于0.1314。远端参考阻力位于0.1372。关键价位间距狭窄。价格波动空间受限。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ApeCoin?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá ApeCoin (APE):

1. Mức độ phổ biến của Bored Ape Yacht Club – Vì APE được gắn liền với NFT BAYC, nên nhu cầu đối với bộ sưu tập này sẽ tác động trực tiếp đến giá trị của token.

2. Tính tiện ích và sự phát triển của hệ sinh thái – Việc sử dụng APE trong các trò chơi, dự án metaverse và hoạt động bỏ phiếu quản trị sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đối với token.

3. Thị trường tâm lý – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đều có tác động đến giá APE.

4. Động lực cung ứng token – Các yếu tố như phần thưởng staking, lượng token bị đốt cháy và thay đổi trong lưu thông token sẽ ảnh hưởng đến tính khan hiếm của token.

5. Thông báo về quan hệ đối tác – Những hợp tác với các thương hiệu hoặc nền tảng lớn có thể thúc đẩy biến động giá.

6. Diễn biến quy định – Các quy định liên quan đến NFT và tiền mã hóa sẽ tác động đến niềm tin của nhà đầu tư.

7. Hoạt động của cộng đồng – Mức độ tương tác tích cực trên Discord và mạng xã hội có mối tương quan chặt chẽ với diễn biến giá.

Tại sao mọi người muốn biết giá ApeCoin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ApeCoin (APE) hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, lập kế hoạch đầu tư và luôn cập nhật giá trị tài sản nắm giữ của mình. Độ biến động cao của APE khiến việc theo dõi giá cả theo thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng đối với người mua, người bán cũng như những nhà đầu tư đang nắm giữ đồng tiền này để theo dõi hiệu suất.

Dự đoán giá ApeCoin

Dự đoán giá ApeCoin (APE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của APE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ApeCoin (APE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ApeCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ApeCoin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá APE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ApeCoin.

Giới thiệu ApeCoin

APE (ApeSwap Finance) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC). Nó hoạt động như một người tạo thị trường tự động (AMM), cho phép người dùng giao dịch tài sản số trực tiếp từ ví của họ, và cung cấp dịch vụ farming lợi tức nơi người dùng có thể cược token của họ để kiếm phần thưởng. APE cũng có một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đổi token, và một bệ phóng cho các dự án mới. Token tiện ích bản địa, APE, được sử dụng cho các quyết định quản trị, cược và kiếm phần thưởng trong hệ sinh thái. Việc phát hành của nó dựa trên mô hình giảm phát, với một phần token được đốt cháy định kỳ để giảm cung và có thể tăng giá trị.

Hướng dẫn mua & đầu tư ApeCoin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ApeCoin? Mua APE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ApeCoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ApeCoin (APE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ApeCoin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ApeCoin (APE)

Bạn có thể làm gì với ApeCoin

Sở hữu ApeCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ApeCoin (APE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ApeCoin (APE) là gì

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Nguồn ApeCoin

Để hiểu thêm về ApeCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức ApeCoin
Block Explorer

Danh mục :

Airdropped Tokens by NFT ProjectsApeChain EcosystemAptos Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ApeCoin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:57:08 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ApeCoin (APE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ApeCoin

APE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short APE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch APE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ApeCoin (APE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ApeCoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
APE/USDT
₫3,494.632
₫3,494.632₫3,494.632
-0.30%
768.26K (USDT)
APE/USDC
₫3,494.632
₫3,494.632₫3,494.632
-0.36%
200.87K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán APE sang VND

Số lượng

APE
APE
VND
VND

1 APE = 3,497.2635 VND