Giá ApeCoin hôm nay

Giá ApeCoin (APE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1329, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APE sang VND là ₫ 0.1329 mỗi APE.

ApeCoin hiện xếp hạng #158 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 132.90M, với nguồn cung lưu hành 1.00B APE. Trong vòng 24 giờ qua, APE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1321 (thấp) đến ₫ 0.1346 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,036,780.920622496713140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,148.26406388690273055.

Về hiệu suất ngắn hạn, APE biến động -0.16% trong giờ qua và +1.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 101.71K.

Thông tin thị trường ApeCoin (APE)

Xếp hạng No.158 Vốn hóa thị trường ₫ 132.90M₫ 132.90M ₫ 132.90M Khối lượng (24H) ₫ 101.71K₫ 101.71K ₫ 101.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 132.90M₫ 132.90M ₫ 132.90M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ApeCoin là ₫ 132.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 101.71K. Nguồn cung lưu hành của APE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 132.90M.