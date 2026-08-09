Giá ApeCoin(APE)
Giá ApeCoin (APE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1329, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APE sang VND là ₫ 0.1329 mỗi APE.
ApeCoin hiện xếp hạng #158 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 132.90M, với nguồn cung lưu hành 1.00B APE. Trong vòng 24 giờ qua, APE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1321 (thấp) đến ₫ 0.1346 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,036,780.920622496713140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,148.26406388690273055.
Về hiệu suất ngắn hạn, APE biến động -0.16% trong giờ qua và +1.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 101.71K.
No.158
100.00%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của ApeCoin là ₫ 132.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 101.71K. Nguồn cung lưu hành của APE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 132.90M.
-0.16%
-0.22%
+1.37%
+1.37%
Theo dõi biến động giá của ApeCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -7.705142
|-0.22%
|30 ngày
|₫ -0.033
|-19.90%
|60 ngày
|₫ +0.0164
|+14.07%
|90 ngày
|₫ -0.0216
|-13.99%
Hôm nay, APE đã biến động ₫ -7.705142 (-0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.033 (-19.90%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, APE đã biến động ₫ +0.0164 (+14.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0216 (-13.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ApeCoin (APE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá ApeCoin.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ApeCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường APE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
APE_USDT在4小时周期内运行于0.1334价位。价格位于S1枢纽点0.1329与中枢0.1357之间。当前结构处于区间下沿区域。多空双方在0.1330附近形成短暂平衡。价格未有效突破中枢阻力。下方S2枢纽点0.1314构成近期结构底限。上方R1枢纽点0.1372为远端结构顶限。 短期均线组呈现买入排列状态。EMA指标确认短线多头动能存在。MACD信号线完成金叉动作。RSI指标处于中性区域。快慢指标出现分层现象。波动率维持低位震荡特征。动能分布并未呈现单边集中态势。买盘力量局限于短期时间窗口。卖盘压力在中枢位置尚未释放。 近端支撑位于0.1329。该价位距离现价0.0005。近端阻力位于0.1357。该价位距离现价0.0023。远端参考支撑位于0.1314。远端参考阻力位于0.1372。关键价位间距狭窄。价格波动空间受限。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ApeCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
APE (ApeSwap Finance) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC). Nó hoạt động như một người tạo thị trường tự động (AMM), cho phép người dùng giao dịch tài sản số trực tiếp từ ví của họ, và cung cấp dịch vụ farming lợi tức nơi người dùng có thể cược token của họ để kiếm phần thưởng. APE cũng có một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đổi token, và một bệ phóng cho các dự án mới. Token tiện ích bản địa, APE, được sử dụng cho các quyết định quản trị, cược và kiếm phần thưởng trong hệ sinh thái. Việc phát hành của nó dựa trên mô hình giảm phát, với một phần token được đốt cháy định kỳ để giảm cung và có thể tăng giá trị.
Sẵn sàng bắt đầu với ApeCoin? Mua APE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ApeCoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ApeCoin (APE).
Sở hữu ApeCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua ApeCoin (APE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
Để hiểu thêm về ApeCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short APE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch APE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ApeCoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.