Giá GameStop (GME) hôm nay

Giá GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000248, biến động 20.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GMEROBINHOOD sang VND là ₫ 0.0000248 mỗi GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GMEROBINHOOD. Trong vòng 24 giờ qua, GMEROBINHOOD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00002351 (thấp) đến ₫ 0.0000339 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMEROBINHOOD biến động -2.79% trong giờ qua và -51.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 83.35K.

Thông tin thị trường GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 83.35K₫ 83.35K ₫ 83.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.48M₫ 2.48M ₫ 2.48M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của GameStop (GME) là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 83.35K. Nguồn cung lưu hành của GMEROBINHOOD là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.48M.