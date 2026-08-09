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Giá Beldex theo thời gian thực hôm nay là 0.09162 VND. Vốn hoá thị trường của BDX là 708,981,407.9665476489 VND. Theo dõi cập nhật giá BDX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Beldex theo thời gian thực hôm nay là 0.09162 VND. Vốn hoá thị trường của BDX là 708,981,407.9665476489 VND. Theo dõi cập nhật giá BDX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Beldex(BDX)

Giá theo thời gian thực 1 BDX sang VND

₫2,410.9803
₫2,410.9803₫2,410.9803
-0.52%1D
VND
Biểu đồ giá Beldex (BDX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:29:39 (UTC+8)

Giá Beldex hôm nay

Giá Beldex (BDX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09162, biến động 0.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BDX sang VND là ₫ 0.09162 mỗi BDX.

Beldex hiện xếp hạng #208 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.98M, với nguồn cung lưu hành 7.74B BDX. Trong vòng 24 giờ qua, BDX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09159 (thấp) đến ₫ 0.096 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,515.302414811030, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 325.25830622623853395.

Về hiệu suất ngắn hạn, BDX biến động -0.04% trong giờ qua và +11.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 991.20K.

Thông tin thị trường Beldex (BDX)

No.208

₫ 708.98M
₫ 708.98M₫ 708.98M

₫ 991.20K
₫ 991.20K₫ 991.20K

₫ 910.51M
₫ 910.51M₫ 910.51M

7.74B
7.74B 7.74B

9,937,902,121.442345
9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345

BDX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beldex là ₫ 708.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 991.20K. Nguồn cung lưu hành của BDX là 7.74B, với tổng nguồn cung là 9937902121.442345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 910.51M.

Lịch sử giá Beldex theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.09159
₫ 0.09159₫ 0.09159
Thấp nhất 24H
₫ 0.096
₫ 0.096₫ 0.096
Cao nhất 24H

₫ 0.09159
₫ 0.09159₫ 0.09159

₫ 0.096
₫ 0.096₫ 0.096

₫ 4,515.302414811030
₫ 4,515.302414811030₫ 4,515.302414811030

₫ 325.25830622623853395
₫ 325.25830622623853395₫ 325.25830622623853395

-0.04%

-0.52%

+11.77%

+11.77%

Lịch sử giá theo VND của Beldex (BDX)

Theo dõi biến động giá của Beldex trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -12.6026312-0.52%
30 ngày₫ -0.00366-3.85%
60 ngày₫ +0.0117+14.63%
90 ngày₫ +0.01153+14.39%
Biến động giá Beldex hôm nay

Hôm nay, BDX đã biến động ₫ -12.6026312 (-0.52%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Beldex trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00366 (-3.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Beldex trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BDX đã biến động ₫ +0.0117 (+14.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Beldex trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.01153 (+14.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Beldex (BDX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Beldex.

Phân tích Beldex

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Beldex. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Beldex hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BDX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

BDX_USDT在4小时周期内运行于0.09157，价格位于R2枢纽点0.0911之上。当前价位已脱离0.0892的中枢区间，处于短期溢价区域。均线系统尚未呈现多头排列，买盘信号较为缺失。价格与枢纽体系之间出现背离现象，从结构上看，市场正面临回归中枢的引力。 MACD指标录得金叉形态，短线动能有向上发散的迹象。RSI指标进入超买区间，高位钝化表明买力已接近透支状态。快慢指标出现分化，MACD向好但震荡指标提示市场过热。波动率维持正常水平，未见极端放量行为。动能分布呈现矛盾状态，趋势延续性与反转风险并存。 近端参考位为R2价位0.0911，当前价格超出该位0.00046。下方第一支撑位于R1与中枢之间的0.0902，距离现价0.00137。强支撑位于中枢0.0892，距离现价0.00237。远端防守位设于S1 0.0883，距离现价0.00327。上方暂无直接阻力，需关注前高处形成的流动性空缺。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Beldex?

Giá của Beldex (BDX) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tiến độ phát triển và các bản cập nhật kỹ thuật
4. Các quy định về đồng tiền riêng tư cũng như tình trạng pháp lý của chúng
5. Sự cạnh tranh từ các loại tiền mã hóa tập trung vào bảo mật quyền riêng tư khác
6. Tỷ lệ áp dụng và các trường hợp sử dụng trong thực tế
7. Độ an toàn của mạng lưới và mức độ khó khai thác
8. Mức độ gắn kết của cộng đồng cùng các nỗ lực marketing
9. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp với các nền tảng khác
10. Tình hình kinh tế chung, vốn có tác động đến các tài sản rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá Beldex hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Beldex (BDX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, BDX thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm những giao dịch ẩn danh và các dịch vụ phi tập trung.

Dự đoán giá Beldex

Dự đoán giá Beldex (BDX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BDX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Beldex (BDX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Beldex có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Beldex sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BDX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Beldex.

Giới thiệu Beldex

BDX Coin (BDX) là một tài sản số hoạt động trên blockchain sở hữu của nó, mạng lưới Beldex. Mục đích chính của BDX là để tạo điều kiện cho các giao dịch riêng tư, với trọng tâm là duy trì sự ẩn danh và bảo mật của người dùng. Mạng lưới Beldex sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS) và sử dụng chữ ký vòng và địa chỉ ẩn để đảm bảo sự riêng tư của các giao dịch. BDX thường được sử dụng trong hệ sinh thái Beldex cho các dịch vụ khác nhau như giao dịch riêng tư, giao dịch phi tập trung và giao tiếp an toàn. Mạng lưới cũng có một lượng cung cấp BDX coins bị giới hạn, được phát hành thông qua một quá trình gọi là staking, nơi người giữ BDX có thể kiếm thêm coins bằng cách tham gia vào việc xác nhận mạng lưới.

Hướng dẫn mua & đầu tư Beldex tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Beldex? Mua BDX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Beldex. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Beldex (BDX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Beldex sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Beldex (BDX)

Bạn có thể làm gì với Beldex

Sở hữu Beldex mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Beldex (BDX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Beldex (BDX) là gì

Beldex là một hệ sinh thái dApp bảo mật hàng đầu, bao gồm các ứng dụng phi tập trung và bảo mật như BChat, BelNet, trình duyệt Beldex, giao thức Beldex, và cầu nối Beldex. Dự án này cam kết nâng cao quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến cho người dùng.

Nguồn Beldex

Để hiểu thêm về Beldex, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Beldex
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Beldex

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:29:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Beldex (BDX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Beldex

BDX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BDX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BDX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Beldex (BDX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Beldex theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BDX/USDT
₫2,413.87495
₫2,413.87495₫2,413.87495
-0.30%
10.76M (USDT)
BDX/BTC
₫0.037425193
₫0.037425193₫0.037425193
+0.02%
13.21M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BDX sang VND

Số lượng

BDX
BDX
VND
VND

1 BDX = 2,410.9803 VND