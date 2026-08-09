Giá Beldex hôm nay

Giá Beldex (BDX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09162, biến động 0.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BDX sang VND là ₫ 0.09162 mỗi BDX.

Beldex hiện xếp hạng #208 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.98M, với nguồn cung lưu hành 7.74B BDX. Trong vòng 24 giờ qua, BDX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09159 (thấp) đến ₫ 0.096 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,515.302414811030, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 325.25830622623853395.

Về hiệu suất ngắn hạn, BDX biến động -0.04% trong giờ qua và +11.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 991.20K.

Thông tin thị trường Beldex (BDX)

Xếp hạng No.208 Vốn hóa thị trường ₫ 708.98M₫ 708.98M ₫ 708.98M Khối lượng (24H) ₫ 991.20K₫ 991.20K ₫ 991.20K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 910.51M₫ 910.51M ₫ 910.51M Nguồn cung lưu thông 7.74B 7.74B 7.74B Tổng cung 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 Blockchain công khai BDX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beldex là ₫ 708.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 991.20K. Nguồn cung lưu hành của BDX là 7.74B, với tổng nguồn cung là 9937902121.442345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 910.51M.