Giá Beldex(BDX)
Giá Beldex (BDX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09162, biến động 0.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BDX sang VND là ₫ 0.09162 mỗi BDX.
Beldex hiện xếp hạng #208 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.98M, với nguồn cung lưu hành 7.74B BDX. Trong vòng 24 giờ qua, BDX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09159 (thấp) đến ₫ 0.096 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,515.302414811030, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 325.25830622623853395.
Về hiệu suất ngắn hạn, BDX biến động -0.04% trong giờ qua và +11.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 991.20K.
No.208
BDX
Vốn hoá thị trường hiện tại của Beldex là ₫ 708.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 991.20K. Nguồn cung lưu hành của BDX là 7.74B, với tổng nguồn cung là 9937902121.442345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 910.51M.
-0.04%
-0.52%
+11.77%
+11.77%
Theo dõi biến động giá của Beldex trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -12.6026312
|-0.52%
|30 ngày
|₫ -0.00366
|-3.85%
|60 ngày
|₫ +0.0117
|+14.63%
|90 ngày
|₫ +0.01153
|+14.39%
Hôm nay, BDX đã biến động ₫ -12.6026312 (-0.52%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00366 (-3.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BDX đã biến động ₫ +0.0117 (+14.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.01153 (+14.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Beldex (BDX)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Beldex.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Beldex. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BDX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá mua
|>70
|Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BDX_USDT在4小时周期内运行于0.09157，价格位于R2枢纽点0.0911之上。当前价位已脱离0.0892的中枢区间，处于短期溢价区域。均线系统尚未呈现多头排列，买盘信号较为缺失。价格与枢纽体系之间出现背离现象，从结构上看，市场正面临回归中枢的引力。 MACD指标录得金叉形态，短线动能有向上发散的迹象。RSI指标进入超买区间，高位钝化表明买力已接近透支状态。快慢指标出现分化，MACD向好但震荡指标提示市场过热。波动率维持正常水平，未见极端放量行为。动能分布呈现矛盾状态，趋势延续性与反转风险并存。 近端参考位为R2价位0.0911，当前价格超出该位0.00046。下方第一支撑位于R1与中枢之间的0.0902，距离现价0.00137。强支撑位于中枢0.0892，距离现价0.00237。远端防守位设于S1 0.0883，距离现价0.00327。上方暂无直接阻力，需关注前高处形成的流动性空缺。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Beldex có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
BDX Coin (BDX) là một tài sản số hoạt động trên blockchain sở hữu của nó, mạng lưới Beldex. Mục đích chính của BDX là để tạo điều kiện cho các giao dịch riêng tư, với trọng tâm là duy trì sự ẩn danh và bảo mật của người dùng. Mạng lưới Beldex sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS) và sử dụng chữ ký vòng và địa chỉ ẩn để đảm bảo sự riêng tư của các giao dịch. BDX thường được sử dụng trong hệ sinh thái Beldex cho các dịch vụ khác nhau như giao dịch riêng tư, giao dịch phi tập trung và giao tiếp an toàn. Mạng lưới cũng có một lượng cung cấp BDX coins bị giới hạn, được phát hành thông qua một quá trình gọi là staking, nơi người giữ BDX có thể kiếm thêm coins bằng cách tham gia vào việc xác nhận mạng lưới.
Sẵn sàng bắt đầu với Beldex? Mua BDX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Beldex. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Beldex (BDX).
Sở hữu Beldex mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Beldex (BDX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Beldex là một hệ sinh thái dApp bảo mật hàng đầu, bao gồm các ứng dụng phi tập trung và bảo mật như BChat, BelNet, trình duyệt Beldex, giao thức Beldex, và cầu nối Beldex. Dự án này cam kết nâng cao quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến cho người dùng.
Để hiểu thêm về Beldex, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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